รมว.พลังงานสั่งประชุมกบง .บ่ายวันนี้ เรียก6โรงกลั่นถกค่าการกลั่นผิดปกติ-ดึงกำไรส่วนเกิน

จับตาบ่ายวันนี้! รมต.ขิง นั่งหัวโต๊ะการประชุมกบง. เรียกตัวแทน6โรงกลั่นหารือหลังค่าการกลั่นพุ่งสูงผิดปกติ 16-17บาท/ลิตร เพื่อสรุปต้นทุนที่แท้จริงและดึงกำไรส่วนเกินจากโรงกลั่นมาลดภาระให้ประชาชน
วันนี้ (7เม.ย.)เวลา 13.00น. ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน หรือ กบง.ที่มีนายเอกนัฏ พร้อมพันธ์ุ รมว.พลังงานเป็นประธาน จะเรียกตัวแทน 6โรงกลั่นน้ำมันมาหารือเรื่องค่าการกลั่น หลังพบว่า ตัวเลขค่าการกลั่นสูงผิดปกติในโดยเฉพาะต้นเดือนเมษายายนที่สูงถึง 16-17บาท/ลิตร จากเดิมในภาวะปกติเฉลี่ย 2-3บาท/ลิตร และเดือนมีนาคม 2569เฉลี่ย 7บาทกว่า/ลิตร
แม้ว่าต้นทุนน้ำมันดิบและค่าพรีเมียมจะสูงขึ้นจริง แต่ค่าการกลั่นที่ปรากฏนั้นสูงเกินจริงไปมาก จึงต้องเรียกดูตัวเลขต้นทุนจริงของทุกโรงกลั่นมาหักลบกลบหนี้เพื่อหา "กำไรส่วนเกิน"หรือ Windfall ซึ่งมี 2 แนวทางหลัก คือ การเจรจากับโรงกลั่น ขอคืนกำไรส่วนเกินจากโรงกลั่นในรูปแบบต่างๆ ที่ไม่ใช่การบริจาค และแนวทางการใช้อำนาจกฎหมาย ตนเองในฐานะ ประธาน กบง. มีอำนาจตาม พ.ร.ก. ในการกำหนดราคาหน้าโรงกลั่นได้ทันที หากการเจรจาไม่เป็นผล
เมื่อถามว่าราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกสูงขึ้นอีกในวันนี้จะส่งผลให้ราคาน้ำมันในประเทศขยับตามหรือไม่ นายเอกนัฎ กล่าวว่า ราคาน้ำมันในประเทศไม่ได้อิงกับราคาน้ำมันดิบ แต่อิงราคาน้ำมันสำเร็จรูปที่สิงคโปร์ ซึ่งมีความผันผวนสูงและพุ่งสูงกว่าราคาน้ำมันดิบมาก ทำให้โรงกลั่นได้รับกำไรสูง ในขณะที่ประชาชนแบกรับภาระ หรือกองทุนน้ำมันต้องเข้าไปชดเชย