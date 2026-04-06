ขบ.ถก ผู้ประกอบการ" ร่วมมือตรึงราคา-สกัดตั๋วผี"สงกรานต์รถพอบริการ

กรมการขนส่งทางบก ถกด่วน!ผู้ประกอบการ ยืนยันตรึงราคา- จัดรถให้ประชาชนเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์เพียงพอ และร่วมตรวจจับตั๋วผี พร้อมรับความคิดเห็น ปรับโครงสร้างราคาสะท้อนต้นทุนก่อนเสนอคณะกก.ขนส่งทางบกกลาง
วันที่ 6 เม.ย. 2569 นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับ นายอรรถวิท รักจำรูญ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.), นายพิเชษฐ์ เจียมบุรเศรษฐ์ นายกสมาคมกิจการรถโดยสารประจำทางไทย และตัวแทนผู้ประกอบการขนส่งทั่วประเทศ ณ ห้องประชุม 1 กรมการขนส่งทางบก และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ เพื่อหาแนวทางรับมือสถานการณ์ราคาน้ำมันที่ยังคงผันผวนและปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการเดินรถในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยยืนยันจะต้องมีรถโดยสารพร้อมให้บริการประชาชนตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์
นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า รัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งต่อภาคประชาชนและผู้ประกอบการขนส่ง จึงได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบก ร่วมมือกับ บขส. หาแนวทางรับมือสถานการณ์ราคาน้ำมันที่ยังคงผันผวนและปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกำหนดมาตรการคู่ขนานเพื่อดูแลทั้งสองฝ่ายอย่างเป็นธรรม
ทั้งนี้ ขอให้ประชาชามั่นใจว่าจะต้องมีรถเดินทางกลับบ้าน อย่างปลอดภัย และราคาเป็นธรรม ทั้งจากการตรึงราคาค่าโดยสารของ บขส. ในอัตราเดิม ไปจนถึงวันที่ 19 เมษายน 2569 เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาล การจัดรถให้บริการรวมไปถึงรถเสริมอย่างเพียงพอและปลอดภัย พร้อมทั้งร่วมมือกันกวาดล้างขบวนการลักลอบขายตั๋วผิดกฎหมาย(ตั๋วผี)
โดยได้ขอให้ผู้ประกอบการขนส่งมาหารือร่วมกัน คือ มาตรการสำหรับผู้ประกอบการ เพื่อให้สามารถจัดการเดินรถได้ต่อเนื่อง และสามารถจำหน่ายตั๋วโดยสารในราคาที่เหมาะสม ซึ่งจะได้นำเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง เพื่อปรับอัตราค่าโดยสารให้สะท้อนต้นทุนราคาน้ำมันที่แท้จริง แต่อย่างไรก็ดี การปรับโครงสร้างราคาจะต้องมีความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในอัตราที่ประชาชนรับได้ โดยกำหนดให้อัตราค่าโดยสารสามารถปรับเพิ่มขึ้นและลดลงได้ตามสภาพการณ์จริงของราคาน้ำมันดีเซล เพื่อเป็นกลไกรับมือกับวิกฤตพลังงานโลกในขณะนี้ และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
นอกจากนี้ กรมฯ ได้ประสานงานกับ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR และ บขส. เพื่อกันสำรองน้ำมันไว้ให้รถโดยสารประจำทางโดยเฉพาะ เป็นหลักประกันว่าผู้ประกอบการจะมีน้ำมันเพียงพอในการส่งผู้โดยสารจนถึงปลายทาง นอกจากนี้ ในส่วนที่ได้มีการตรึงราคาค่าโดยสารของ บขส. จะมีการนำเงินจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) มาช่วยอุดหนุนเพื่อให้ประชาชนหันมาใช้รถโดยสารประจำทางเพิ่มมากขึ้น อันจะส่งผลให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทาง ลดปัญหาการจราจรแออัดได้มากกว่าการใช้รถส่วนตัว ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งได้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของผู้โดยสาร เช่น ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น และขอความร่วมมือไปยังประชาชนผู้เดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะได้ให้ความร่วมมือผู้ประกอบการในการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวด้วย
"กรมฯ ขอยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมและดูแลผู้ประกอบการในทุกขณะ เพื่อให้ธุรกิจสามารถเดินหน้าต่อไปได้ ในขณะเดียวกันก็จะรักษาผลประโยชน์และดูแลพี่น้องประชาชนให้เดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยที่สุด"