HER HYNESS ลุยซันแคร์ คาดตลาดทะลุ 8.4 พันล.ปี72

ผู้จัดการรายวัน 360 – ตลาดรวมผลิตภัณฑ์ซันแคร์บูมไม่หยุด คาดปี 2572 มูลค่าตลาดอาจทะุถึง 8.4 พันล. เผย 4 ปัจจัยตัวเร่งตลาดโต HER HYNESS ออกสินค้าใหม่เจาะตลาด
นางสาวกัญญฉัชฌ์ เลิศธนไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ HER HYNESS กล่าวว่า ตลาดรวมซันแคร์หรือผลิตภัณฑ์ป้องกันแดดในไทยยังมีโอกาสและแนวโน้มในการเติบโตต่อเนื่้อง เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศอากาศร้อน ซึ่งส่งผลดีต่อความต้องการใช้ของตลาดผลิตภัณฑ์ประเภทนี้อย่างมาก
ทั้งนี้จากข้อมูลพบว่า ตลาดรวมซันแคร์ในไทยเมื่อปี 2563 ที่ผ่านมามีมูลค่าเพียง 4,990 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมาเป็น 6,560 ล้านบาทเมื่อปีที่แล้ว(ปี 2568) โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย6% ต่อปีมาตลอด และคาดว่าตลาดรวมจะสูงถึง 8,410 ล้านบาทภายในปี 2572 ซึ่งยังคงรักษาระดับการเติบโตเฉลี่ย 6% ต่อปีเช่นเดิม
โดยสาเหตุมาจาก 4 ปัจจัยหลักที่ทำให้ตลาดซันแคร์โต คือ
1. แดดแรงขึ้น ตลาดโตขึ้น เด็กใช้เร็วขึ้น
ท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นในภูมิภาคอาเซียน โดยข้อมูลจากสำนักงานอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) ระบุว่า ช่วงฤดูร้อนปี 2026 ในภูมิภาคอาเซียน ระดับดัชนีรังสี UV มีแนวโน้มอยู่ในระดับ “สูงจัด” (Very High) ถึง “อันตรายอย่างยิ่ง” (Extreme) โดยเฉพาะในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม ขณะที่ดัชนีรังสี UV ในไทย มีแนวโน้มพุ่งสูงถึงระดับ 11 ขึ้นไป ซึ่งอยู่ในระดับ “Extreme” ตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก (WHO) สะท้อนว่าแดดกำลังเป็นปัญหาใหญ่ของคนรุ่นใหม่
สอดคล้องกับข้อมูลจาก TikTok Trends : March 2026 ที่ระบุว่า #กันแดด เป็นหัวข้อที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในหมวด Beauty&Personal Care โดย ผู้สนใจที่อยู่ใน Young Generation หรือช่วงอายุ 18-34 เป็นสัดส่วนราว 72% สะท้อนว่ากันแดดไม่ใช่เรื่องเฉพาะของผู้ใหญ่อีกต่อไป
ขณะเดียวกัน Euromonitor ปี 2025 ชี้ว่าตลาด Sun Care ในไทยมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง โดยมีมูลค่า 6,560 ล้านบาทในปี 2025 และคาดว่าจะขยับขึ้นเป็น มากกว่า 8,400 ล้านบาทภายในปี 2029 ขณะที่รายงานยังระบุชัดว่าแรงเติบโตส่วนหนึ่งมาจาก
การที่ผู้บริโภคเริ่มหันมาดูแลผิว “ตั้งแต่อายุน้อยลง” มากขึ้นด้วย
2. Beauty for Social
ข้อมูลจาก TikTok Trends : March 2026 ชี้ว่า ความต้องการของผู้บริโภครุ่นใหม่ในหมวดความงามไม่ได้หยุดอยู่ที่การดูแลผิวให้สุขภาพดี แต่ขยับไปสู่การมองหาผลลัพธ์ที่มองเห็นได้ทันทีมากขึ้น โดยเฉพาะเทรนด์ที่เกี่ยวข้องกับความขาวและการปรับลุคผิว เช่น #โชว์ผิวขาว 90K โพสต์, #โทนอัพ 64K โพสต์, #ครีมพอกผิวขาว 31K โพสต์ และ #พอกผิวขาว 27K โพสต์ ซึ่งมีฐานผู้สนใจหลักอยู่ในกลุ่มอายุ 18–24 ปี และ 25–34 ปี เป็นสัดส่วนสูง สะท้อนว่า Young Generation ไม่ได้คาดหวังให้ผลิตภัณฑ์ทำหน้าที่เพียงปกป้องผิว แต่ยังต้องช่วยยกระดับลุคผิวให้ดูผ่อง สว่าง เนียน ขึ้นทันทีด้วย
ขณะเดียวกัน กระแส “Douyin makeup” ยิ่งตอกย้ำว่าความงามของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการให้สวยเหมือนผ่านกล้องใส่ฟิลเตอร์ในชีวิตจริง โดยเทรนด์นี้ยังคงเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจสำคัญของการแต่งหน้าบน TikTok และโซเชียลในช่วงปี 2025–2026 โดยเฉพาะในมิติของผิวที่ดูสว่าง เนียน ฉ่ำ และองค์ประกอบของลุคที่ถูกออกแบบมาให้ “ขึ้นกล้อง” มากเป็นพิเศษ
3.เข้าถึงหัตถการเร็วขึ้น
ข้อมูลจาก ISAPS Global Survey 2024 ชี้ว่า โลกความงามกำลังขยับเข้าหาผู้บริโภคอายุน้อยลงโดยในกลุ่มอายุตั้งแต่ 17 ปีลงไป เริ่มมีการทำหัตถการความงามแล้ว ขณะที่ในกลุ่มอายุ 18–34 ปี ซึ่งเป็นฐานใหญ่ของตลาด หัตถการที่พบบ่อยที่สุดคือ การฉีดโบทูลินัม ท็อกซิน 1,798,454 ครั้ง ซึ่งสะท้อนว่า กลุ่มคนอายุน้อยเข้าสู่วงการหัตถการเร็วขึ้น และอาจเป็นหัตถการที่เร็วกว่าวัยของเขา
4. คาแรกเตอร์แบรนด์บอกตัวตน
รายงาน “Consumers Embrace Valuespending: Intentionality and Brand Values Now Central to Purchasing Decisions” โดย Lightspeed Commerce ปี 2025 ระบุว่า Young Generation หรือกว่า 66% ของผู้บริโภคกลุ่มนี้เชื่อว่าสิ่งที่เลือกซื้อควรสะท้อนถึงคุณค่าส่วนตัว (Personal Values) ขณะที่กว่า 96% ยืนยันว่าตนเองเลือกซื้อสินค้าอย่างมีเจตนา (Intentionality) ไม่ได้ซื้อตามกระแส
โดยมีปัจจัยสำคัญที่ใช้ตัดสินใจคือ ความยั่งยืน 37% ความภูมิใจในท้องถิ่นหรือชาติ 29% ความสอดคล้องทางวัฒนธรรม 26% สอดคล้องกับข้อมูล ข้อมูลนี้สะท้อนให้เห็นว่าคนรุ่นใหม่ไม่ได้เลือกแบรนด์จากประสิทธิภาพเพียงอย่างเดียว แต่ยังเลือกแบรนด์ที่ตรงกับตัวตน คุณค่า และวิธีคิดของตัวเองด้วย
จาก 4 Insight นี้ ด้วยเหตุนี้ HER HYNESS จึงสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับกันแดด ผ่านการพัฒนา “Marshmallow Sunscreen” กันแดดที่ชูแนวคิด “ดีพอและพอดีสำหรับ Young Skin ของ Young Generation” โดย “ดีพอ” ในเรื่องคุณภาพและประสิทธิภาพการปกป้องผิว พร้อมเสริมการบำรุงด้วยสารสกัด Upcycled ทั้งรักผิวและรักษ์โลก และ “พอดี” สำหรับ Young Skin ที่สภาพผิวยังคงแข็งแรงและสามารถฟื้นฟูตัวเองตามธรรมชาติได้ดี โดยมี2 สูตร 1.สูตรเบลอผิวใส (Glowing Tinted) และ 2.สูตรผิวไบรท์ (Radiance C) ขนาด 40 มล. ราคา 950 บาท
การเปิดตัว HER HYNESS Marshmallow Sunscreen ในครั้งนี้ยังได้ “หลิงหลิง คอง” ในฐานะ “Sis หลิง” แบรนด์แอมบาสเดอร์ของแบรนด์ด้วยต่อเนื่อง โดย HER HYNESS ตั้งเป้าขยายการเติบโตสินค้าหมวดกันแดดเพิ่มขึ้น 2 เท่า และตั้งเป้ายอดขาย HER HYNESS Marshmallow Sunscreen ไว้ที่ 1 ล้านขวดภายในปี 2569