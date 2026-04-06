"Lotus's Eatery" ผุด 4 สาขาปีนี้ ICS ชูแม็กเน็ตเพิ่มทราฟฟิก 30%

ผู้จัดการรายวัน 360- ไอคอนสยาม เดินแผนสร้าง Food Destination แห่งใหม่ของฝั่งธนบุรี นำโดยไอซีเอส ผนึกกำลัง "Lotus's Eatery" เปิดศูนย์รวมร้านอาหารดังระดับตำนานกว่า 30 ร้าน ขยายฐานลูกค้าครบเซ็กเมนต์ ตอบโจทย์กลยุทธ์การสร้างเมืองของไอคอนสยามอย่างสมบูรณ์แบบ เชื่อเพิ่มทราฟฟิกฝั่งไอซีเอสได้อีก 30% จากปัจจุบันอยู่ที่ 25,000 คนต่อวัน
นางสุมา วงษ์พันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานส่งเสริมการตลาด บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด เปิดเผยว่า หนึ่งในกลยุทธ์สำคัญที่สร้างความสำเร็จให้กับไอคอนสยาม คือ 'กลยุทธ์การสร้างเมือง‘ ไม่ใช่แค่สร้างศูนย์การค้า แต่ยังมีศูนย์การค้าไอซีเอส ที่เปิดให้บริการในปี 2566 ที่ผ่านมาเพื่อเสริมความครบครันของเมืองด้วยรูปแบบ "มิกซ์ยูส ไลฟ์สไตล์ คอมเพล็กซ์" ทั้งธุรกิจรีเทลโรงแรม และพื้นที่สำนักงาน
ทำให้ตอบโจทย์ความหลากหลายของกลุ่มเป้าหมายระดับแมสมากขึ้น ดึงดูดลูกค้าทั้งกลุ่มพนักงานออฟฟิศ และประชาชนทั่วไปในย่านธนบุรี ทำให้เกิดการขยายฐานกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ไอซีเอสจึงเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญที่ทำให้ภาพของการสร้างเมืองใหม่ฝั่งธนบุรีของไอคอนสยามสมบูรณ์แบบ
ล่าสุดในปี 2569 นี้ ไอซีเอสได้ร่วมมือกับบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจ Food Retail ระดับประเทศ เปิดตัว Lotus's Eatery ศูนย์รวมร้านอาหารดังอร่อยระดับตำนานกว่า 30 ร้าน ที่ชั้น 4 พร้อมกับเพิ่มร้านค้าในโซน Grab & Go ที่ชั้น G เพื่อตอบรับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคเร่งรีบ ด้วยอาหารและเครื่องดื่มคุณภาพที่คุ้มค่า สะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงง่าย เสริมความครบครันของข้อเสนอด้านอาหาร และต่อยอดสู่การเป็นจุดหมายด้าน Food Destination แห่งใหม่ของฝั่งธนบุรี
“ไอคอนสยามเปิดให้บริการมา 7-8 ปี ทำให้ย่านการค้าแถวนี้เติบโตมากยิ่งขึ้น และเมื่อ 3 ปีที่ผ่านมา ก็ได้เปิดศูนย์การค้าไอซีเอส ในรูปแบบไลฟ์สไตล์คอมเพล็กซ์ ถือเป็นจิ๊กซอว์ที่มาเสริมเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคกลุ่มแมส ทำให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ครอบคลุมมากขึ้น ล่าสุดเปิดตัว Lotus's Eatery ถือเป็นการยกระดับประสบการณ์ด้านอาหารได้ครบทุกเซกเม้นท์ ส่งผลให้ไอซีเอสมีพื้นที่เป็นฟู้ดและไลฟ์สไตล์เพิ่มเป็น 50% จากเดิมอยู่ที่ 30% เชื่อว่าจะช่วยเพิ่มทราฟฟิกได้ 30% จากเดิมเฉลี่ยอยู่ที่ 25,000 คนต่อวัน และเสาร์อาทิตย์ อยู่ที่ 30,000 คนต่อวัน“
นอกจากแผนที่ต้องการสร้าง Food Destination แห่งใหม่ของฝั่งธนบุรีแล้ว ส่วนสำคัญเพื่อตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายได้ครอบคลุมและรองรับกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ ที่จะเพิ่มเข้ามาในย่านนี้อีกส่วนหนึ่งด้วย ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลธนบุรีที่จะเพิ่มขึ้นมาอีก 1 ตึก เพื่อรองรับคนไข้เข้ามาใช้บริการมากขึ้น และการสร้างศูนย์ราชการแห่งใหม่ในย่านนี้ เป็นต้น บวกกับศักยภาพของทำเลที่แข็งแกร่ง ตั้งอยู่ในตำแหน่งยุทธศาสตร์สำคัญตรงข้ามไอคอนสยาม และเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีทอง ทำให้ไอซีเอสต่อยอดสู่การเป็น Mixed-Use Lifestyle Complex อย่างเต็มรูปแบบ ถือเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันย่านฝั่งธนบุรีสู่การเป็นเมืองศูนย์กลางไลฟ์สไตล์ที่ครบครันอย่างแท้จริง
นางเบญจวรรณ อ่องศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - สายงานธุรกิจศูนย์การค้า กลุ่มงาน ศูนย์การค้าและอสังหาริมทรัพย์ บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปัจจุบันโลตัสถือเป็นเจ้าตลาดในธุรกิจฟู้ดคอร์ท หรือศูนย์อาหาร เพราะเราเปิดให้บริการถึง 200 สาขาทั่วประเทศ ที่ผ่านมาฟู้ดคอร์ทอาจดูเป็นธุรกิจที่ดูไม่น่าสนใจ เพราะไม่มีการพัฒนา แต่ในความเป็นจริงฟู้ดคอร์ทเป็นฟอร์เอเวอร์เทรนด์ ตอบโจทย์และตรงกับไลฟ์สไตล์คนไทย ซึ่งหัวใจสำคัญที่สุดของฟู้ดคอร์ทคือ ความอร่อย ถ้าไม่อร่อยก็จะไม่ดึงดูดให้คนเข้ามาใช้บริการ
ดังนั้นที่ผ่านมาโลตัสได้พัฒนาและยกระดับประสบการณ์ศูนย์อาหารอย่างต่อเนื่อง ด้วยการรวบรวมร้านอาหารชื่อดัง ร้านระดับมิชลิน ร้านยอดนิยมในท้องถิ่น รวมถึงผู้ประกอบการจาก Chef Club by Makro มานำเสนอเมนูคุณภาพในราคาที่เข้าถึงได้ พร้อมมาตรฐานความสะอาด สะดวก และทันสมัยในทุกสาขา
ส่งผลให้ปัจจุบันโลตัสมีธุรกิจศูนย์อาหารกว่า 200 สาขา แบ่งเป็น 3 โมเดล ได้แก่ 1.Lotus's Food Court มี 154 สาขา เน้นความสะดวก สะอาด อร่อย ราคาเข้าถึงง่าย 2.Lotus's Eat มี 30 สาขา มีจุดเด่นในเรื่องของร้านเด็ด เมนูอร่อย ร้านดังระดับตำนาน 3.Lotus's Eatery มี 16 สาขา เป็นศูนย์อาหารระดับพรีเมียม แหล่งแฮงก์เอาท์ของชุมชน รองรับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต กิน ดื่ม ด้วยร้านค้ามิชลินไกด์ มีพันธมิตร ร้านอาหาร ขนม เครื่องดื่มแบรนด์ดัง ที่เป็นคู่ค้ากว่า 5,000 ร้านค้า
“สำหรับโมเดล Lotus's Eatery เปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2566 เป็นโมเดลเดียวที่เปิดบริการทั้งภายในพื้นที่ศูนย์การค้าในเครือ และพื้นที่ของพันธมิตร เบื้องต้นจะต้องมีพื้นที่เฉลี่ย 1,000-4,000 ตารางเมตร ลงทุนสาขาละประมาณ 40 ล้านบาท ซึ่งปีนี้มีแผนเปิดใหม่ 4 สาขา คือ เอสพละนาด แคราย เมื่อต้นปีที่ผ่านมา และล่าสุดที่ ICS บริเวณชั้น 4 พื้นที่กว่า 1,200 ตารางเมตร รวม 400 ที่นั่ง และมี 30 ร้านค้าให้บริการ ถือเป็นศูนย์อาหารแห่งแรกที่ใหญ่ที่สุดในฝั่งธนฯ ส่วนอีก 2 สาขาจะเปิดช่วงครึ่งปีหลัง เน้นในต่างจังหวัดท่องเที่ยวเป็นหลัก ทั้งนี้ยังมีแผนที่จะพัฒนาโมเดลศูนย์อาหารใหม่ๆ ในอนาคตเพิ่มเติมอีกด้วย” นางเบญจวรรณ กล่าว
อย่างไรก็ตาม ในการเปิด Lotus's Eatery ครั้งนี้ได้ร่วมมือกับแบรนด์เสื้อผ้า The Parrot Bangkok Thai Designer ออกแบบชุดยูนิฟอร์ม ของพนักงานและร้านค้าศูนย์อาหาร ร่วมถ่ายทอดพลังและความมีชีวิต ชีวาของโซน Lotus's Eatery ผ่านแรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมการทำอาหารและงานครัว โดยถูกออกแบบให้มีความยืดหยุ่นและสามารถนำไปใช้ได้กับ Lotus's Eatery หลายสาขา เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่จดจำได้ของประสบการณ์การรับประทานอาหารและบริการให้กับลูกค้า
นอกจากนี้ไอซีเอสและ Lotus's Eatery ยังได้จัดแคมเปญพิเศษเพื่อฉลองการเปิดตัว มอบคูปองรับประทานอาหารฟรี มูลค่า 200 บาท รวม 5,000 สิทธิ์ มูลค่ารวม 1,000,000 บาท (จำกัด 500 สิทธิ์ต่อวัน และ 1 สิทธิ์ต่อสมาชิกวันสยาม) เพียงกดรับสิทธิ์ผ่าน ONESIAM SuperApp ระหว่างวันที่ 3 - 17 เมษายน 2569 หรือจนกว่าจำนวนสิทธิ์จะหมด (เริ่มกดรับสิทธิ์วันแรก 3 เม.ย. 2569 เวลา 10.00 น.) และท่านที่ได้รับสิทธิ์สามารถนำคูปองมาแลก การ์ด Lotus's Eatery เพื่อใช้สิทธิ์ทานอาหารฟรีได้ตามวันที่ระบุในคูปองเท่านั้น เริ่มใช้คูปองได้ตั้งแต่วันที่ 8 - 17 เมษายน 2569.