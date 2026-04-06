TED Fund ปลุกพลังสตาร์ทอัพไทย! ‘IGNITE Forum 2026’ เวทีแจ้งเกิดนวัตกรรมรุ่นใหม่ ดันไอเดียสู่ธุรกิจจริงระดับประเทศ”

กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เดินหน้าสร้างระบบนิเวศสตาร์ทอัพไทยอย่างต่อเนื่อง จัดงาน “TED Youth Startup – IGNITE Forum 2026 : National Final” รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ เวทีใหญ่แห่งปี เฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรมจากเยาวชนและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ทั่วประเทศ เพื่อเปิดพื้นที่ให้สตาร์ทอัพรุ่นใหม่ได้แสดงศักยภาพ นำเสนอผลงานนวัตกรรมที่พร้อมต่อยอดสู่ธุรกิจจริง โดยมี ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ปลัดกระทรวง อว. เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล พร้อมด้วย น.สพ.ดร. สนัด วงศ์ทวีทอง ผู้จัดการกองทุนฯ และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมแสดงความยินดี ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร
ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า การพัฒนา Startup ไม่ใช่เพียงการมีไอเดียที่ดี แต่ต้องอาศัยความมุ่งมั่น ความอดทน และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เปรียบเสมือน “การวิ่งมาราธอน” ที่ต้องใช้ทั้งแรงใจและวินัยเพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย พร้อมให้กำลังใจผู้เข้าแข่งขันทุกทีม และเน้นย้ำให้นำคำแนะนำจากคณะกรรมการและประสบการณ์ที่ได้รับไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมขอบคุณ TED Fund รวมทั้ง TED Fellow และคณะกรรมการ ทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและให้การสนับสนุนร่วมมือกันขับเคลื่อนผู้ประกอบการนวัตกรรมไทยสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
สำหรับปีนี้ มีตัวแทนสตาร์ทอัพจาก 4 ภาคทั่วประเทศ จำนวน 10 ทีม ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ โดยแต่ละทีมล้วนสะท้อนศักยภาพนวัตกรรมไทยที่หลากหลาย ตั้งแต่เทคโนโลยีชีวภาพ อาหารแห่งอนาคต ไปจนถึงแพลตฟอร์มดิจิทัล อาทิ
ภาคใต้
• Natural Hoof Care ผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ฟีนอลชีวภาพจากกะลาปาล์มน้ำมัน จาก สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
• PROPELLET – MRS อาหารเลี้ยงเชื้อโพรไบโอติกจากเปปโตนจิ้งหรีด จากศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ภาคเหนือ
• KLORA เม็ดฟู่ฟื้นฟูดอกไม้ จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
• MENORA ยาพิมเสนน้ำเชิงสุคนธจิตศาสตร์ จากอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฎ อุตรดิตถ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
• Barista Gel เจลโภชนาการเชิงสมรรถนะด้วยเทคโนโลยีการห่อหุ้มสารสำคัญจากสมุนไพรไทย โดยโครงการวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
• RocketXP แพลตฟอร์มประกาศงานและสะสมแต้มศักยภาพคนทำงาน โดยหน่วยวิจัยนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ภาคกลาง
• Girafe Icecream ไอศกรีมโพรไบโอติกส์ที่มีชีวิต โดย บริษัท เทสท์บัด จำกัด
• Arising Sons: เกมส์เอาตัวรอดและบริหารเมืองจากเทคโนโลยี แพลตฟอร์ม Advanced State Tree โดย ศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• SmartSalt นวัตกรรมเกลือโซเดียมเพื่อสุขภาพ โดย บริษัท ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจามจุรี จำกัด
• Precisionize แพลตฟอร์ม AI ประเมินความเสี่ยงมะเร็งและ สุขภาพเชิงป้องกันแบบจำเพาะรายบุคคล
ผลการแข่งขันปรากฏว่า รางวัลชนะเลิศ “IGNITE Champion 2026” ตกเป็นของทีม SmartSalt
นวัตกรรมเกลือโซเดียมเพื่อสุขภาพ ที่ตอบโจทย์เทรนด์สุขภาพยุคใหม่ได้อย่างโดดเด่น
ขณะที่รางวัล “IGNITE Rising Star 2026” รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทีม PROPELLET – MRS อาหาร
เลี้ยงเชื้อโพรไบโอติกจากเปปโตนจิ้งหรีด จากศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ทีม KLORA เม็ดฟู่ฟื้นฟูดอกไม้ จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ส่วนรางวัล
Best Pitch Award 2026 เป็นของทีม Girafe Icecream ไอศกรีมโพรไบโอติกส์ที่มีชีวิต โดย บริษัท เทสท์บัด จำกัด ที่นำเสนอผลงานได้อย่างน่าประทับใจ และรางวัล People’s Choice Award 2026 ตกเป็นของทีม MENORA ยาพิมเสนน้ำร่วมสมัยเชิงสุคนธจิตศาสตร์ โดย อุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฎ อุตรดิตถ์ ที่ได้รับคะแนนนิยมจากผู้ชมสูงสุด
เวที “TED Youth Startup – IGNITE Forum 2026” ไม่เพียงเป็นการแข่งขัน แต่ยังเป็นกลไกสำคัญใน
การสร้าง “นักรบเศรษฐกิจใหม่” ที่ขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม ตอกย้ำบทบาทของ TED Fund ในการเป็นมากกว่าผู้ให้ทุน แต่คือ “ผู้จุดประกาย” ที่ผลักดันนวัตกรรมไทยให้เติบโตสู่ธุรกิจจริงอย่างยั่งยืนในระดับสากล