ไอคอนสยามผนึกพันธมิตรจัด Water Festival สุดยิ่งใหญ่ นำ “งานมหาสงกรานต์ไทย” ขึ้นแท่นเทศกาลระดับโลก
“ICONSIAM THAICONIC SONGKRAN 2026 : สาด สนุก สุข สิริมงคล สงกรานต์ไทย” มั่นใจกระตุ้นเศรษฐกิจไทยและดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก
กรุงเทพฯ (2 เมษายน 2569) ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ผนึกกำลังพันธมิตรภาครัฐและเอกชน เตรียมจัด Water Festival มหาสงกรานต์สุดยิ่งใหญ่ “ICONSIAM THAICONIC SONGKRAN 2026 : สาด สนุก สุข สิริมงคล สงกรานต์ไทย” ตอบโจทย์ทั้งเล่นน้ำสนุก และนำเสนอเสน่ห์ของประเพณีวัฒนธรรมไทยที่หาชมได้ยาก ยกระดับให้สงกรานต์ประเทศไทยเป็นเทศกาลระดับโลก (Global Festival) มั่นใจกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวภายในประเทศและดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ช่วยให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจดีขึ้นในไตรมาสสองของปีนี้ ชูไฮไลต์ส่งมอบประสบการณ์แบบ THAICONIC ที่ผสานมรดกทางวัฒนธรรมไทยกับความบันเทิงแห่งยุค
• สาดความสุข สนุกสุดเหวี่ยงริมเจ้าพระยา ชุ่มฉ่ำกับ Water Landmark ช้างไทยพ่นน้ำขนาดใหญ่สูง 9 เมตร พร้อม Kids Zone พื้นที่เล่นน้ำสำหรับเด็กและทุกคนในครอบครัว
• สนุกสุดมันกับปรากฏการณ์รวมความบันเทิงไว้ที่เดียวกับ 76 ศิลปินชั้นนำ
• สุขใจวิถีไทย ชมขบวนแห่นางสงกรานต์สุดวิจิตร ถ่ายทอดผ่านไอคอนแห่งยุค “หลิงออม” และ “4EVE” การแสดงทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า พร้อมอิ่มอร่อยกับเมนูอาหารไทยต้นตำรับและเมนูพื้นถิ่นจาก 4 ภาค ทั่วประเทศ
• สิริมงคล รับพลังบุญ ต้อนรับปีใหม่ไทย ด้วยการสรงน้ำพระพุทธรูปปางประทานพร พร้อมอัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์จาก 9 วัดดัง และกราบสักการะ หลวงพ่อเงิน พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อายุกว่า 700 ปี พระอุปคุต และพระประจำวันเกิด ภายในเมืองสุขสยาม
งานมหาสงกรานต์ไทยที่ไอคอนสยามครั้งนี้ ตอกย้ำคุณค่ามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติที่จับต้องไม่ได้จากยูเนสโก และตอกย้ำภาพลักษณ์ของไอคอนสยาม ในฐานะ Global Experiential Destination จุดหมายปลายทางแห่งประสบการณ์ระดับโลก ที่มอบประสบการณ์การฉลองปีใหม่ไทยแบบครบทุกมิติ งานจะจัดขึ้นวันที่ 10 – 15 เมษายน 2569 ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม
นายสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด กล่าวว่า เทศกาลสงกรานต์ถือเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและค้าปลีกไทย (Festival Economy) โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) คาดการณ์ภาพรวมการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ สามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในประเทศได้ประมาณ 30,350 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยในช่วงเทศกาลประมาณ 500,000 คน เพิ่มขึ้น 4% (ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ) จากตัวเลขดังกล่าวส่งผลให้สงกรานต์กลายเป็นหนึ่งในเทศกาลระดับโลกที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากนานาชาติได้มากที่สุดของประเทศไทย
ไอคอนสยาม ในฐานะผู้นำการจัด ICONIC EVENT สร้างประสบการณ์ระดับโลกอย่างต่อเนื่อง พร้อมประกาศจัดงาน “ICONSIAM THAICONIC SONGKRAN 2026” นำเสนอเสน่ห์ของประเพณีวัฒนธรรมไทยที่หาชมได้ยาก ยกระดับให้สงกรานต์ประเทศไทยเป็นเทศกาลระดับโลก (Global Festival) ภายใต้แนวคิดสาด สนุก สุข สิริมงคล สงกรานต์ไทย โดยได้รวบรวมไอคอนของประเทศไทยในทุกมิติ มาบรรจบกันในเทศกาลฉลองปีใหม่ไทย ตั้งแต่มรดกทางวัฒนธรรม สัญลักษณ์ของชาติ จนถึงตัวแทนแห่งยุค เพื่อร่วมเชิดชูและสืบสานความงดงามของวัฒนธรรม สู่เทศกาลสงกรานต์ที่เต็มไปด้วยสีสัน และความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของชาติ เพื่อมอบประสบการณ์ที่โดดเด่นริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตอกย้ำภาพลักษณ์ของไอคอนสยามในฐานะ Global Experiential Destination จุดหมายปลายทางแห่งประสบการณ์ระดับโลก ซึ่งเทศกาลสงกรานต์ของทุกปีนับเป็นช่วงเวลาสำคัญของเศรษฐกิจไทย ทั้งในมิติของการท่องเที่ยว การค้าปลีก และการใช้จ่ายของผู้บริโภค การจัดงานในครั้งนี้จึงมั่นใจได้ว่าจะมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวภายในประเทศและดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ช่วยให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจดีขึ้นในไตรมาสสองของปีนี้ คุณสุพจน์กล่าว
คุณสุพจน์กล่าวเพิ่มว่า เทศกาลสงกรานต์ไม่ได้เป็นเพียงเทศกาลฉลองปีใหม่ไทยเท่านั้น แต่ยังเป็นแม่เหล็กสำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและจากทั่วโลกให้มาร่วมสัมผัสประสบการณ์สงกรานต์ระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาเล่นน้ำสงกรานต์ที่ไอคอนสยามไม่ต่ำกว่า 1.4 ล้านคนตลอดช่วงการจัดงาน เป็นหนึ่งใน Songkran Destination ที่ได้รับความนิยมสูงสุดของกรุงเทพมหานคร โดยมีสัดส่วนผู้ร่วมงานแบ่งเป็นคนไทยประมาณ 50% และนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ 50% อีกทั้งเทศกาลสงกรานต์ยังมีส่วนช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายภายในศูนย์การค้าให้เพิ่มขึ้นได้ถึงประมาณ 40% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาปกติ
สำหรับการจัดงาน “ICONSIAM THAICONIC SONGKRAN 2026 สาด สนุก สุข สิริมงคล สงกรานต์ไทย” ระหว่างวันที่ 10-15 เมษายน 2569 ไอคอนสยาม ผนึกความร่วมมือกับ กระทรวงวัฒนธรรม, กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), กรุงเทพมหานคร, กรมประชาสัมพันธ์ พร้อมพันธมิตรภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท ปุริ จำกัด, บริษัท อังกฤษตรางู (แอล.พี.) จำกัด, บริษัท ซิตี้ ไอซ์ จำกัด, Beverly Hills Polo Club, Sapporo Beer, โรงพยาบาลสมิติเวช, บริษัท นิสชิน ฟูดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด, แบรนด์ Havaianas, น้ำแร่ 6ty degrees, บริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จำกัด, DREAME THAILAND และ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส (AIS) เตรียมจัดพิธีเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2569 ได้คู่จิ้นสุดฮอต ซี-นุนิว มาร่วมพิธีเปิดงานพร้อมนำการแสดงสุดพิเศษมาเซอร์ไพรส์แฟนๆ อีกด้วย ขณะเดียวกัน ไอคอนสยามได้เตรียมมอบประสบการณ์สุดพิเศษผ่านเทศกาลสงกรานต์ ชูไฮไลต์ส่งมอบประสบการณ์แบบ THAICONIC ที่ผสานมรดกทางวัฒนธรรมไทยกับความบันเทิงแห่งยุคครบทุกมิติ
• THAICONIC WATER FESTIVAL สาดความสุข สนุกสุดเหวี่ยงกับประสบการณ์เล่นน้ำสงกรานต์ริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่นำ “ช้าง” สัญลักษณ์ของประเทศไทย มาตีความใหม่เป็นแลนด์มาร์กแห่งการเฉลิมฉลองผ่านช้างยักษ์พ่นน้ำ เป็น Water Landmark ขนาดใหญ่สูง 9 เมตร ผลงาน Art Collaboration จากศิลปิน Dee SweetDrug Studio โดยมีชื่อว่า “ฉ่ำบุญและรินสุข” ซึ่งช้างทั้งสองตัวได้ถูกออกแบบให้มีงวง 3 งวง เป็นสัญลักษณ์ของความโชคดี โดยงวงที่ 1 ทำหน้าที่ดึงดูดโชคลาภให้ทุกคนฉ่ำบุญ งวงที่ 2 คอยกวักผู้คนและมิตรภาพที่ดี งวงที่ 3 ทำหน้าที่รินสุขให้ทุกคนตลอดปีและตลอดไป พร้อมปรากฏข้อความมงคลบนตัวช้างซึ่งสื่อถึงคำอวยพรมากมาย นอกจากนี้ไอคอนสยามยังใส่ใจในความปลอดภัยในการเล่นน้ำของเด็กและทุกคนในครอบครัว จัด Kids Zone โซนพิเศษสำหรับเด็กเล็กเพื่อให้ผู้ปกครองสามารถดูแลบุตรหลานได้อย่างทั่วถึง พร้อมกันนี้ยังอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มาเล่นน้ำสงกรานต์ด้วยโซนเป่าแห้งพลังงานสะอาดจาก Solar Cell เพื่อให้ทุกท่านสามารถใช้เวลากับครอบครัวหลังจากเล่นน้ำได้ภายในไอคอนสยามอีกด้วย
• THAICONIC ENTERTAINMENT สนุกสุดมันกับปรากฏการณ์ความบันเทิงแบบจัดเต็ม โดยรวมศิลปินและไอคอนแห่งยุคมาสร้างสีสันให้เทศกาลสงกรานต์ และมินิคอนเสิร์ตจาก 76 ศิลปินชั้นนำ และกองทัพศิลปินอีกมากมายกว่า 300 ชีวิต เปิดให้ชมฟรีทุกวัน อาทิ ซี-นุนิว, เติ้ล เฟิร์สวัน, ตี๋ตี๋-ป๋อ, อู่อู๋-เซฟ, นิวคันทรี่, ศรราม น้ำเพชร, ต้าห์อู๋-ออฟโรด, ริวจิน-แพทจิ, นิวคันทรี, KT KRATAE, DOMUNDI GEN 5, ALTERS, INC MATAWEE, CIR*CRL, 4EVE, ATLAS, แจ๊ส สปุ๊กนิค ปาปิยอง กุ๊กกุ๊ก เป็นต้น และอีกหนึ่งความสนุกในเทศกาลสงกรานต์ปีนี้กับบทเพลงที่สะท้อนถึงมิติแห่งประเพณีและวัฒนธรรมของไทย “มงเท่งมง สงกรานต์ดีใจ” ประพันธ์คำร้อง-ทำนอง โดยคุณประภาส ชลศรานนท์ ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 สาขาศิลปะการแสดง ประเภทดนตรีสากลและนาฏศิลป์สากล ซึ่งมาพร้อมกับเสียงสะท้อนความสุขผ่านกลองยาว หนึ่งในเอกลักษณ์ของเครื่องดนตรีไทยที่จะปลุกความครึกครื้นและความสนุกสนานให้ทวีคูณยิ่งขึ้น
• THAICONIC HERITAGE สุขใจวิถีไทย ชมขบวนแห่นางสงกรานต์สุดวิจิตรตระการตา ถ่ายทอดความงดงามของมรดกทางวัฒนธรรม พร้อมไฮไลต์พิเศษครั้งแรกกับการปรากฏตัวของไอคอนแห่งยุค หลิง-ออม ในวันเสาร์ที่ 11 เมษายน และ 4EVE ในวันจันทร์ที่ 13 เมษายน ในบทบาทของนางสงกรานต์ “รากษสเทวี” ถ่ายทอดเสน่ห์ของประเพณีไทยสู่สายตาผู้คนจากทั่วโลก พร้อมชมการแสดงทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าถ่ายทอดความงดงามในรูปแบบร่วมสมัย พร้อมอิ่มอร่อยกับเมนูอาหารไทยต้นตำรับและเมนูพื้นถิ่นจากทั่วประเทศ ณ เมืองสุขสยาม รวมถึงเมนูคลายร้อนทั้งไทยและนานาชาติจากร้านอาหารชื่อดังกว่า 170 ร้าน ภายในไอคอนสยาม
• THAICONIC BLESSED BEGINNINGS สิริมงคล รับพลังบุญ ต้อนรับปีใหม่ไทย ด้วยการสรงน้ำพระปางประทานพร ณ ริเวอร์ พาร์ค พร้อมอัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์จาก 9 วัดดังเสริมความสิริมงคลสำหรับการเล่นน้ำสงกรานต์ เพื่อเริ่มต้นปีใหม่ไทยด้วยความสุข ความศรัทธา และความเจริญรุ่งเรือง เสริมพลังชีวิตและความเป็นสิริมงคล
สัมผัสสงกรานต์วิถีไทย “มหาศรัทธาแห่งแม่น้ำมูล สู่เจ้าพระยา” ณ เมืองสุขสยาม
สุขสยาม ณ ไอคอนสยาม ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ จัดงาน “สุขสยาม สนุกสนาน สงกรานต์ บ้านฉัน” ภายใต้แนวคิด “มหาศรัทธาแห่งแม่น้ำมูล สู่ปฐพีบุญลุ่มน้ำเจ้าพระยา” ระหว่างวันที่ 1-15 เมษายน 2569 ขอเชิญกราบสักการะและสรงน้ำ หลวงพ่อเงิน พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อายุกว่า 700 ปี จากวัดปากน้ำ (บุ่งสระพัง) จังหวัดอุบลราชธานี พระอุปคุต และพระประจำวันเกิด เพลิดเพลินกับการแสดงศิลปะวัฒนธรรม และลิ้มรสชาติเสน่ห์ของอาหารไทย 4 ภาค ในบรรยากาศตลาดน้ำ และตลาดบกท่ามกลางบรรยากาศงานเฉลิมฉลองสุดรื่นเริง และช็อปผลิตภัณฑ์สินค้าภูมิปัญญาชาวบ้านจากโครงการ รู้รักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคมประเทศไทย
สัมผัสเสน่ห์พื้นถิ่น สงกรานต์ไทย 4 ภาค ณ ICS Lifestyle Complex (ตรงข้ามไอคอนสยาม)
ICS Lifestyle Complex (ตรงข้ามไอคอนสยาม) ร่วมฉลองเทศกาลปีใหม่ไทยจัดงาน ‘ICS THAICONIC SONGKRAN 2026’ ชวนเสริมสิริมงคลสรงน้ำพระ 4 ภาคได้แก่ หลวงพ่อโสธร ภาคกลาง พระพุทธสิหิงค์ ภาคใต้ พระพุทธชินราช ภาคเหนือ และหลวงพ่อพระใส ภาคอีสาน และสนุกไปกับการประกวดแข่งขันเต้นเพลงสงกรานต์ใจดี และร่วมเชียร์พร้อมส่งกำลังใจให้กับการประกวดหนูน้อยสงกรานต์ในธีมชุดผ้าไทยร่วมสมัย การประกวดร้องเพลง 3 วัย และสนุกสุดมันไปกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินมากมายที่จะมาร่วมฉลองเทศกาลสงกรานต์ให้เต็มไปด้วยความสุขต้อนรับปีใหม่ไทย ตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ Event Space ชั้น M
ช็อปฉุ่มช่ำ กับแคมเปญโปรโมชั่นสุดคุ้ม
นอกจากนี้ไอคอนสยามยังเดินหน้ากระตุ้นการจับจ่ายในช่วงเทศกาลด้วยแคมเปญ “ICONSIAM THAICONIC SONGKRAN CELEBRATION” ให้สมาชิก ONESIAM ใช้เวลาอย่างเพลิดเพลินผ่านการช็อปปิ้งสินค้าและบริการภายในไอคอนสยาม และสยาม ทาคาชิมายะ พร้อมรับสิทธิพิเศษ ระหว่างวันที่ 9 - 26 เมษายน 2569
• ช็อปสินค้าหรือบริการครบ 1,200 บาทขึ้นไป แลกรับ กระเป๋ากันน้ำ พร้อม POSTCARD 5 ลาย (คละแบบ) ศิลปิน เติ้ล-เฟิร์สวัน, ตี๋ตี๋-ป๋อ, อู่อู๋-เซฟ, ริวจิน-แพทจิ และ DMD GEN 5 (รวม 4,500 สิทธิ์ตลอดรายการ) พร้อมเลือกรับเพิ่ม ที่นั่งชมมินิคอนเสิร์ต ระหว่างวันที่ 10 – 15 เม.ย.69 (จำกัด 2 สิทธิ์ / สมาชิก / วัน สูงสุด 12 สิทธิ์ / สมาชิก, รวม 1,100 สิทธิ์ตลอดรายการ)
• ช็อปสินค้าหรือบริการครบ 7,000 บาทขึ้นไป แลกรับบัตรชมภาพยนตร์ ICON CINECONIC มูลค่า 300 บาท จำนวน 1 ที่นั่ง / สิทธิ์ (รวม 360 สิทธิ์ตลอดรายการ)
• พิเศษกับ โปรตัวเปียก!! สำหรับลูกค้าทั่วไปรับสิทธิ์ซื้อเครื่องดื่มราคาพิเศษ มูลค่า 50 บาท จากร้านค้าที่ร่วมรายการ
ขณะที่ ICS Lifestyle Complex (ตรงข้ามไอคอนสยาม) ร่วมสร้างสีสันต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ผ่านแคมเปญ “ICS SONGKRAN CELEBRATION ช็อปสนุก สาดให้สุด…อภิมหาสงกรานต์ไทย” ระหว่างวันที่ 9 - 26 เมษายน 2569 ชวนสมาชิก ONESIAM สะสมใบเสร็จจากการซื้อสินค้า บริการ หรือรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม ภายในไอซีเอส เพื่อแลกรับของรางวัลมากมาย
• รวบรวมใบเสร็จครบ 1,000 บาทขึ้นไป แลกรับ กระเป๋ากันน้ำ POSTCARD 5 ลาย (คละแบบ) ศิลปิน เติ้ล-เฟิร์สวัน, ตี๋ตี๋-ป๋อ, อู่อู๋-เซฟ, ริวจิน-แพทจิ และ DMD GEN 5 (รวม 500 สิทธิ์ตลอดรายการ) พร้อมเลือกรับเพิ่ม ที่นั่งชมมินิคอนเสิร์ต ระหว่างวันที่ 10 – 15 เม.ย.69 (จำกัด 2 สิทธิ์ / สมาชิก / วัน, รวมสูงสุด 12 สิทธิ์ / สมาชิก, รวม 300 สิทธิ์ตลอดรายการ)
• รวบรวมใบเสร็จครบ 3,500 บาทขึ้นไป แลกรับคูปองแทนเงินสดจากร้านค้าโน Grab & Go มูลค่า 100 บาท (รวม 300 สิทธิ์ตลอดรายการ)
• รวบรวมใบเสร็จครบ 15,000 บาทขึ้นไป แลกรับคูปองแทนเงินสด จาก LOTUS’S PRIVE มูลค่า 400 บาท สำหรับใช้ครั้งถัดไป 800 บาทขึ้นไป / ใบเสร็จ (รวม 50 สิทธิ์ตลอดรายการ)
• พิเศษกับ โปรตัวเปียก!! สำหรับลูกค้าทั่วไปรับสิทธิ์ซื้อเครื่องดื่มราคาพิเศษ มูลค่า 50 บาท จากร้านค้าที่ร่วมรายการ
พร้อมชวนแต่งชุดไทยให้สง่างามสืบสานอัตลักษณ์ความงามแห่งความเป็นไทยในงาน“ICONSIAM THAICONIC SONGKRAN 2026 : สาด สนุก สุข สิริมงคล สงกรานต์ไทย” ระหว่างวันที่ 10 - 15 เมษายน 2569
สำหรับสมาชิก ONESIAM หรือลูกค้าต่างชาติที่แต่งชุดไทยเข้าร่วมงานระหว่างวันที่ 12-13 เมษายน 2569 รับ Siam Gift Card มูลค่า 300 บาท (จำกัดจำนวน 300 สิทธิ์/วัน รวมทั้งสิ้น 600 สิทธิ์) ร่วมสัมผัสมหาปรากฏการณ์สงกรานต์ระดับโลกที่เต็มไปด้วยสีสัน ความสนุก และความภาคภูมิใจใน อัตลักษณ์ของชาติ ณ ไอคอนสยาม ถนนเจริญนคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 1338 หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: ICONSIAM