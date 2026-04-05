เมืองสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม ประกอบพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ “หลวงพ่อเงิน” อายุกว่า 700 ปีประดิษฐานเป็นองค์พระประธาน ในงาน “สุขสยาม สนุกสนาน สงกรานต์ บ้านฉัน” เชื่อมโยงสายธาร “มหาศรัทธาแห่งแม่น้ำมูล สู่ปฐพีบุญลุ่มน้ำเจ้าพระยา”
โดยหลวงพ่อเงิน เป็นพระพุทธรูปเงิน ปางมารวิชัย ศิลปะเชียงแสนล้านช้าง มีอายุประมาณ 700 ปี เป็นพระชัยหลังช้างแห่งแผ่นดินอีสาน ประจำกองทัพพระวอ-พระตา ในการสถาปนาเมืองอุบลราชธานีศรีวนาลัย ร่วมศึกเดียวกันกับกองทัพสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ในคราวอัญเชิญพระแก้วมรกตสู่กรุงธนบุรี ถูกขุดพบที่วัดป่าพระพิฆเณศวร์ เมื่อ พ.ศ. 2515 โดยการนิมิตของหลวงปู่เจ้าคุณพระมงคลธรรมวัฒน์ (ญาท่านบุญจันทร์ จตฺตสลฺโล) มีลำแสงพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้า จึงมีการค้นหาและพบพระพุทธรูปหลวงพ่อเงินบริเวณบ้านปากน้ำ (บุ่งสระพัง) ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบล จังหวัดอุบลราชธานี อันเป็นปฐมเหตุแห่งการอัญเชิญหลวงพ่อเงิน ขึ้นจากพื้นปฐพี นับโดยปีที่ขุดพบ ได้ 54 ปี
สุขสยาม ณ ไอคอนสยาม ผนึกกําลังพันธมิตรชั้นนำทั้งภาครัฐ และ เอกชน นำโดย กระทรวงวัฒนธรรม,กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.), Bangkok Water Festival 2026, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจจำกัด (มหาชน), รู้รักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคมประเทศไทย, ธนาคารกสิกรไทย และวัดปากน้ำ บุ่งสระพัง จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมสืบสานประเพณีไทย ในเทศกาลสงกรานต์สุดยิ่งใหญ่ ด้วยการประกอบพิธีบวงสรวง “หลวงพ่อเงิน” พระพุทธรูปเงิน ปางมารวิชัย ศิลปะเชียงแสนล้านช้าง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์โบราณ คู่บ้านคู่เมือง อายุกว่า 700 ปี ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น “พระชัยหลังช้างแห่งแผ่นดินอีสาน” จากวัดปากน้ำ (บุ่งสระพัง) จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมกันนี้ยังได้อัญเชิญพระอุปคุตเถระ และน้ำศักดิ์สิทธิ์จากท่าน้ำเจดีย์บุ่งสระพัง เพื่อมาประดิษฐานเป็นสิริมงคล ในงาน “สุขสยาม สนุกสนาน สงกรานต์ บ้านฉัน” โดยจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “มหาศรัทธาแห่งแม่น้ำมูล สู่ปฐพีบุญลุ่มน้ำเจ้าพระยา” เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ร่วมสรงน้ำ กราบสักการะ และน้อมขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทย ซึ่งจะอัญเชิญขึ้นประดิษฐานระหว่างวันที่ 8-15 เมษายน 2569 ณ เมืองสุขสยาม ชั้น G ไอคอนสยาม
สำหรับการประกอบพิธีอัญเชิญ “หลวงพ่อเงิน” พระพุทธรูปเงิน ปางมารวิชัย ศิลปะเชียงแสนล้านช้าง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์โบราณคู่บ้านคู่เมืองอายุกว่า 700 ปี จากวัดปากน้ำ (บุ่งสระพัง) จังหวัดอุบลราชธานี จัดขึ้นตามประเพณีเดิมแต่โบราณเมืองอุบลราชธานี ศรีวนาลัย เป็นการผสานพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา เข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างวิจิตรบรรจง โดยพิธีเริ่มต้นด้วยการอาราธนาพระอุปคุตเถระขึ้นจากวิหารแก้วกลางสะดือทะเล ตามประเพณีอีสาน ณ ท่าน้ำเจดีย์บุ่งสระพัง ริมแม่น้ำมูล สำหรับการอัญเชิญพระอุปคุตเถระเป็นประเพณีสำคัญ ที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน ตามความเชื่อว่าเป็นพระอรหันต์ที่มีฤทธิ์มาก เป็นผู้ดูแลรักษาพระพุทธศาสนาและปกป้องคุ้มภัย โดยจะอัญเชิญจากสะดือทะเลมาคุ้มครองในพิธีที่สำคัญ เพื่อให้การจัดงานราบรื่น ปราศจากมารผจญ เป็นสิริมงคล บันดาลโชคลาภ และเป็นจุดเริ่มต้นของความราบรื่นร่มเย็น
หลังจากอัญเชิญพระอุปคุตเถระขึ้นประดิษฐาน ณ แท่นบุษบกเรียบร้อยแล้ว ลำดับต่อไปเป็นขั้นตอนการประกอบพิธีพลีกรรมแผ่(ขอ)น้ำจากท่าเจดีย์บุ่งสระพัง ซึ่งเป็นท่าน้ำริมแม่น้ำมูลแม่น้ำสายหลักของเมืองอุบลราชธานี และเป็นท่าน้ำเก่าแก่ของชุมชนมาตั้งแต่การสถาปนาเมืองอุบลราชธานี ศรีวนาลัย เพื่ออภิเษกเป็นน้ำสรงถวายหลวงพ่อเงิน ดำเนินการโดยประธานฝ่ายสงฆ์ และ ฝ่ายฆราวาส ประกอบพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์จากท่าเจดีย์บุ่งสระพัง ลงในขันสาคร ขณะนั้น คณะสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา คณะพราหมณ์ร่วมทำพิธีสมโภชที่เปี่ยมด้วยความศรัทธา จากนั้นจะเคลื่อนขบวนแห่อัญเชิญพระอุปคุตเถระและน้ำศักดิ์สิทธิ์จากท่าเจดีย์บุ่งสระพัง เข้าสู่วิหารหลวงพ่อเงิน วัดปากน้ำ (บุ่งสระพัง) พระศรีวิสุทธิมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เจ้าอาวาสวัดปากน้ำประธานฝ่ายสงฆ์ นำคณะสงฆ์และหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำโดย ร้อยตรีสรมงคล มงคละสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ตลอดจนพุทธศาสนิกชนทั้งปวง พุทธศาสนิกชนประกอบพิธียกขันอาราธนาอัญเชิญตามโบราณประเพณี จากนั้น เจ้าหน้าที่อัญเชิญหลวงพ่อเงินลงจากวิหาร ขึ้นประดิษฐานยังรถบุษบก นำโดยริ้วขบวนแห่ที่ถ่ายทอดเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมอีสานอันงดงาม ภายใต้แนวคิด “มหาศรัทธาแห่งแม่น้ำมูล สู่ปฐพีบุญลุ่มน้ำเจ้าพระยา” อัญเชิญหลวงพ่อเงิน พระอุปคุตเถระ และน้ำสรงศักดิ์สิทธิ์ เคลื่อนจากด้านหน้าวิหารหลวงพ่อเงิน ออกจากวัดปากน้ำโดยมีประชาชนทุกเพศทุกวัยและผู้ศรัทธาเฝ้าสักการะ ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความเลื่อมใสศรัทธาอย่างงดงาม พร้อมถวายดอกไม้ในฤดูกาล และน้ำสรงตลอดเส้นทาง จนกระทั่งถึงโรงเรียนวัดปากน้ำอันเป็นจุดส่งมอบหลวงพ่อเงิน พระอุปคุตเถระ และน้ำศักดิ์สิทธิ์ โดยมีหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนพุทธศาสนิกชนทั้งปวง นำโดย ร้อยตรีสรมงคล มงคละสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้ส่งมอบ ขณะนั้นพระสงฆ์ทั้งปวง เจริญมุงคุลจุลไชยปกรณ์ (ไซน้อย) อันเป็นมหาทิพย์มนต์ แห่งเมืองอุบลราชธานีศรีวนาลัย เพื่ออำนวยพรให้สรรพมงคลทั้งปวง บังเกิดแก่ผู้ได้ทำการสักการะบูชา
โดยที่กรุงเทพมหานครจะมีพิธีต้อนรับ ณ พระวิหารพระอัฏฐารสฯ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร โดยมีนางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน ก่อนจะอัญเชิญโดยขบวนแห่ยิ่งใหญ่อลังการไปประดิษฐานเป็นสิริมงคล ในงาน “สุขสยาม สนุกสนาน สงกรานต์ บ้านฉัน” ในวันที่ 8 เมษายน 2569 ลำดับต่อไป
ขอเชิญชวนร่วมสรงน้ำ "หลวงพ่อเงิน" พระพุทธรูปเงิน ปางมารวิชัย ศิลปะเชียงแสนล้านช้าง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์โบราณคู่บ้านคู่เมืองอายุกว่า 700 ปี ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น "พระชัยหลังช้างแห่งแผ่นดินอีสาน" น้อมขอพรเสริมความเป็นสิริมงคลต้อนรับเทศกาลปีใหม่ไทย รวมถึงกราบขอพร พระอุปคุตเถระ และพระประจำวันเกิด ได้ที่บริเวณประตูสุขสุวรรณศาลา ระหว่างวันที่ 8-15 เมษายน 2569 ณ เมืองสุขสยาม ไอคอนสยาม ชั้น G