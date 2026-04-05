ผนึกกำลังพัฒนา Solar Rooftop ยกระดับบ้านเอื้ออาทร สู่ชุมชนพลังงานแห่งอนาคตอย่างยั่งยืน

บริษัท จิตร วิไลย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์เอนเนอร์จี จำกัด ร่วมกับ บริษัท จัดการทรัพย์สินและชุมชน จำกัด (CEMCO) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เดินหน้าพัฒนาโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) รวมถึงการใช้ประโยชน์จากพื้นที่บริเวณบ่อหน่วงน้ำทิ้ง ซึ่งเป็นพื้นที่ว่างที่สามารถพัฒนาเพิ่มเติมได้ สำหรับโครงการที่อยู่อาศัยภายใต้การบริหารจัดการ โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานในกลุ่มโครงการบ้านเอื้ออาทร
พิธีลงนามดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2569 ณ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้บริหารของทั้งสองฝ่ายร่วมลงนามอย่างเป็นทางการ สะท้อนความร่วมมือในการขับเคลื่อนการใช้พลังงานสะอาด และยกระดับระบบบริหารจัดการพลังงานในระดับชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โครงการนี้มีเป้าหมายสำคัญในการนำพลังงานสะอาดมาใช้ในพื้นที่ส่วนกลางของโครงการบ้านเอื้ออาทร ไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ปั๊มน้ำ และระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ควบคู่กับการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้มีเสถียรภาพในระยะยาว
ในระยะแรก จะเริ่มดำเนินการนำร่องที่โครงการบ้านเอื้ออาทร ร่มเกล้า เพื่อพัฒนาเป็นต้นแบบของ “ชุมชนพลังงานสะอาด” (Green Community) ก่อนขยายผลไปยังโครงการอื่น ๆ ในอนาคต
ภายใต้กรอบความร่วมมือดังกล่าว บริษัท จิตร วิไลย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์เอนเนอร์จี จำกัด จะรับหน้าที่ลงทุน ออกแบบ ติดตั้ง และบริหารจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร ขณะที่นิติบุคคลของโครงการจะได้รับประโยชน์จากการใช้พลังงานสะอาดภายในพื้นที่ ช่วยยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการพลังงาน และเสริมความมั่นคงด้านค่าใช้จ่ายส่วนกลางในระยะยาว
นอกจากนี้ โครงการยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานแห่งอนาคต โดยมีแผนติดตั้งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV Charging Station) ภายในโครงการ เพื่อรองรับแนวโน้มการเติบโตของยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย โดยใช้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากระบบ Solar Rooftop เป็นแหล่งพลังงานหลัก ซึ่งจะช่วยเพิ่มความคุ้มค่าในการใช้พลังงาน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ขณะเดียวกัน ยังมีการนำเทคโนโลยี Digital Twin มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการพลังงานแบบอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมและกระจายการใช้ไฟฟ้าภายในโครงการ โดยเฉพาะการบริหารจัดการพลังงานส่วนเกิน (Energy Sharing) ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่อง เช่น การรองรับบริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าสำหรับผู้อยู่อาศัย ซึ่งช่วยแก้ไขข้อจำกัดด้านพื้นที่จอดรถ และยกระดับความสะดวกสบายภายในชุมชน
ความร่วมมือครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการผลักดันโครงการบ้านเอื้ออาทรสู่การเป็น “ชุมชนพลังงานสะอาด” อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งมีส่วนสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในระยะยาว
ทั้งสองฝ่ายยังมีแผนร่วมกันในการขยายผลโครงการไปยังโครงการบ้านเอื้ออาทรอื่น ๆ ภายใต้การบริหารจัดการในอนาคตอย่างต่อเนื่อง