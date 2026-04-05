ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ โตแรง ครองแชมป์นมทางเลือกอันดับ 1 ดึง “บิวกิ้น” นั่งพรีเซ็นเตอร์ โฮลี่ นัทส์® เดินเกมรุกครองใจคนรุ่นใหม่

บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด ตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาดนมทางเลือกของประเทศไทย หลังสร้างการเติบโตแข็งแกร่งเกือบ 30% ในปี 2568 พร้อมครองส่วนแบ่งตลาดอันดับ 1 ในกลุ่มเครื่องดื่มนมธัญพืชและ
นมอัลมอนด์ เดินหน้ากลยุทธ์สร้างแบรนด์เชิงรุก เปิดตัว “บิวกิ้น – พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล” เป็นพรีเซ็นเตอร์
คนแรกของแบรนด์ โฮลี่ นัทส์® เพื่อขยายฐานสู่ผู้บริโภคคนรุ่นใหม่และตอกย้ำภาพลักษณ์ผู้นำตลาด
นมทางเลือกพรีเมียม
นางสาวอริสา อร่ามวัฒนานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทเป็นผู้บุกเบิกและผู้นำตลาดนมทางเลือกจากพืชระดับพรีเมียมในประเทศไทย ภายใต้แบรนด์ 137 ดีกรี® (137 Degrees®) และ โฮลี่ นัทส์® (Wholly Nuts®) โดยปีที่ผ่านมาบริษัทเติบโตอย่างโดดเด่นด้วยรายได้เพิ่มเกือบ 30% พร้อมรักษาตำแหน่งผู้นำอันดับ 1 ในกลุ่มเครื่องดื่มนมธัญพืช (RNGS) และนมอัลมอนด์ สะท้อนความแข็งแกร่งของแบรนด์
ในตลาดที่ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
“แนวโน้มตลาดนมทางเลือกทั้งในไทยและทั่วโลกยังเติบโตในระดับ Double Digit โดยมีปัจจัยหนุนจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่หันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น ทั้งการลดน้ำตาล งดแลคโตส และการเติบโตของกลุ่ม flexitarian ส่งผลให้ตลาดยังอยู่ในช่วง Growth Phase และมีศักยภาพเติบโตได้อีกมากในระยะยาว”
นางสาวอริสา กล่าวต่อว่า บริษัทวางกลยุทธ์รับมือการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นด้วยมุมมองเชิงบวก โดยมองว่าการมีผู้เล่นมากขึ้นสะท้อนถึงการเติบโตของตลาด แต่ยังคงยึดแนวทาง “ไม่แข่งขันด้านราคา” และมุ่งเน้นสร้าง Value
ที่แตกต่างผ่านคุณภาพสินค้าและประโยชน์ต่อสุขภาพที่ผู้บริโภครับรู้ได้จริง จุดแข็งของเราคือการเป็นผู้บุกเบิกตลาด มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในผลิตภัณฑ์ plant-based milk และมี positioning ที่ชัดเจนในระดับพรีเมียม ทั้งด้านคุณภาพวัตถุดิบจากถั่วเต็มเมล็ดและมาตรฐานการผลิต ทำให้แบรนด์ได้รับความเชื่อมั่นในระยะยาว
ปัจจุบัน บริษัทมีผลิตภัณฑ์ 5 กลุ่มหลัก ได้แก่ นมอัลมอนด์ นมพิสตาชิโอ นมแมคคาเดเมีย นมวอลนัท และนมโปรตีนสูง โดยกลุ่มนมอัลมอนด์ยังคงเป็นรายได้หลัก ขณะที่โครงสร้างรายได้มาจากตลาดในประเทศและต่างประเทศในสัดส่วน 50:50 และมีการส่งออกไปมากกว่า 40 ประเทศทั่วโลกใน 5 ทวีป
ในด้านช่องทางจำหน่าย ยังคงมีสัดส่วนหลักจากออฟไลน์ โดยบริษัทมีแผนขยายทั้งช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ควบคู่กัน พร้อมรุกตลาดต่างประเทศเพิ่มเติมในปี 2569 เพื่อสร้างการเติบโตในระยะยาว
ด้านนายธนภูมิ อร่ามวัฒนานนท์ กรรมการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ กล่าวเสริมว่า ในปีนี้บริษัทตั้งเป้าการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นทั้งการขยายตลาดและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต “เรามั่นใจว่าตลาด
นมทางเลือกยังมีศักยภาพเติบโตอีกมากในช่วง 5-10 ปีข้างหน้า และบริษัทจะยังคงรักษาความเป็นผู้นำอันดับ 1 ควบคู่กับการขยายตลาดต่างประเทศ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณประโยชน์ชัดเจน และการยกระดับมาตรฐานการผลิตอย่างต่อเนื่อง”
ในส่วนของแบรนด์ โฮลี่ นัทส์® ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญในการขยายฐานผู้บริโภค โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ อายุ 18–35 ปี กลุ่มนักศึกษา Gen Z และผู้ที่เริ่มต้นดูแลสุขภาพ ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ 2 กลุ่มหลัก ได้แก่
นมอัลมอนด์ และนมพิสตาชิโอ ในขนาด 180 มล. ราคา 23 บาท สำหรับพกพา และขนาด 1 ลิตร ราคา 99 บาท สำหรับผู้บริโภคที่ดื่มประจำและร้านกาแฟ จุดเด่นของผลิตภัณฑ์คือการใช้ถั่วเต็มเมล็ด 100% เป็นสูตรลีนและคลีน ให้รสชาติอร่อยดื่มง่ายควบคู่กับคุณประโยชน์ เช่น แคลเซียมสูง ไม่มีคอเลสเตอรอล และสามารถนำไปผสม
ในเครื่องดื่มต่าง ๆ ได้โดยไม่รบกวนรสชาติ
นางสาวอริสา กล่าวเสริมว่า การเปิดตัว “บิวกิ้น – พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล” ในฐานะพรีเซ็นเตอร์คนแรกของแบรนด์โฮลี่ นัทส์® ถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างการรับรู้และเชื่อมแบรนด์กับผู้บริโภครุ่นใหม่ ภาพลักษณ์ของบิวกิ้นที่จริงใจ เป็นกันเอง มีสุขภาพดี และดูเป็นธรรมชาติ สอดคล้องกับคอนเซปต์ของแบรนด์ที่เน้นความ สะอาด ปราศจากสารเจือปนที่เป็นอันตราย และคุณภาพจากธรรมชาติ บิวกิ้นไม่ใช่เพียงพรีเซ็นเตอร์ แต่ยังเป็นตัวแทนของ ไลฟ์สไตล์สุขภาพของคนรุ่นใหม่ ที่แบรนด์ต้องการสื่อสาร และเป็นศิลปินที่มีอิทธิพลในการเชื่อมแบรนด์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทฯ เตรียมเดินหน้ากิจกรรมการตลาดต่อเนื่องตลอดปี อาทิ การเปิดตัว Limited Edition Packaging คอลเลกชัน Billkin และกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้บริโภคผ่านช่องทางต่าง ๆ
ในระยะยาว บริษัทตั้งเป้าหมายที่จะรักษาความเป็นผู้นำอันดับ 1 ในตลาดนมทางเลือก (Alternative Milk) รวมถึงเป็นแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในวงกว้างระดับสากล นอกจากนี้ บริษัทยังเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable Growth) ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมและการจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืน (Sustainable Sourcing) และเป็นองค์กรที่สร้างคุณค่าให้กับผู้บริโภคและสังคม ทั้งนี้ โฮลี่ นัทส์® ตั้งเป้าเป็นหนึ่งในแบรนด์นมทางเลือก
ที่ผู้บริโภคนึกถึงเป็นอันดับต้น ๆ ในชีวิตประจำวัน โดยเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ดื่มง่าย เข้าถึงได้ และสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ในทุกช่วงเวลา นางสาวอริสา กล่าวทิ้งท้าย.