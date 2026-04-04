กองทุนน้ำมันแบกหนี้หลังแอ่นกว่า 5 หมื่นล้านเหตุต้องลดชดเชย ส่งผลดีเซลราคาพุ่งอีก 2.80 บาท B7 ตกลิตรละ 50.54 บาท

กองทุนน้ำมันฯ แบกหนี้กว่า 50,000 ล้าน จำเป็นต้องลดเงินชดเชยน้ำมันดีเซลลง 2.61 บาทต่อลิตร ส่งผลให้ราคาขายน้ำมันดีเซลหน้าปั๊มวันพรุ่งนี้ (5 เม.ย.) B7 อยู่ที่ 50.54 บาท เพิ่มขึ้น 2.80 บาท/ลิตร
วันนี้ (4 เม.ย. 2569) ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) มีมติลดการชดเชยอัตราเงินกองทุนน้ำมันในส่วนของน้ำมันดีเซล B7 ลง 2.61 บาทต่อลิตร จากเดิม 20.71 บาทต่อลิตร เป็น 18.10 บาทต่อลิตร และลดการชดเชยน้ำมันดีเซล B20 ลง 2.61 บาทต่อลิตร จากเดิม 22.22 บาทต่อลิตร เป็น 19.61 บาทต่อลิตร เพื่อลดเงินไหลออกจาก 1,708.75 ล้านบาทต่อวัน เป็น 1,496.72 ล้านบาทต่อวัน ส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล B7 สูงขึ้น 2.80 บาท/ ลิตร จาก 47.74 เป็น 50.54 บาทต่อลิตร และน้ำดีเซล B20 เพิ่มขึ้น 2.80 บาท/ลิตร จาก 42.75บาท/ลิตร เป็น 45.54 บาทต่อลิตร มีผลวันที่ 5 เมษายน 2569 เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดและรักษาความมั่นคงทางสภาพคล่องของกองทุนฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 เม.ย.เป็นต้นไป
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ กบน.ต้องตัดสินใจปรับลดการชดเชยมาจากความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ยังคงอยู่ในระดับวิกฤต การปรับลดการชดเชยและปล่อยให้ราคาขายปลีกสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงมากขึ้น จึงเป็นแนวทางที่จำเป็นเพื่อสร้างความสมดุลให้กับกองทุนน้ำมันฯ ในระยะยาว ซึ่งการลดการชดเชยในครั้งนี้ส่งผลให้กองทุนน้ำมันฯ มีค่าใช้จ่ายลดลงประมาณวันละ 212.03 ล้านบาท จากเดิมที่มีรายจ่ายประมาณวันละ 1,708.75 ล้านบาท เป็นมีรายจ่ายวันประมาณวันละ 1,496.72 ล้านบาท