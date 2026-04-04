ประมูลทะเบียนสวยพิเศษ"4ขข" วันแรกโกยรายได้รวมเกือบ 28 ล้านบาท

ประมูลทะเบียนรถเลขสวย “หมวดอักษรพิเศษ 4ขข”วันแรก “4ขข 4444” สถิติสูงสุดกว่า 3,343,333 บาท ผลวันแรกรายได้รวมเกือบ 28 ล้านบาท
วันที่ 4 เมษายน 2569 ณ อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี ห้อง Amber 1 (บริเวณ Lobby Hall 7) นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เป็นประธานเปิดงานประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย “หมวดอักษรพิเศษ 4ขข” กรุงเทพมหานคร โดยผลการประมูลวันแรก หมายเลขทะเบียนที่มียอดการประมูลสูงสุด คือ “ 4ขข 4444 ” ซึ่งประมูลได้ในราคา 3,343,333 บาท ทั้งนี้ ประชาชนผู้สนใจยังสามารถร่วมประมูลได้ในวันที่ 5 เมษายน 2569 โดยสามารถลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์ www.tabienrod.com
นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) กล่าวว่า ขบ.จัดการประมูลทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน หมวดอักษรพิเศษ 4ขข กรุงเทพมหานคร “มหัศจรรย์ 4ขข ทะเบียนดี มหานคร” โดยเปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลในวันที่ 4 - 5 เมษายน 2569 ซึ่งภาพรวมในการประมูลวันแรก มีหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยที่ทำการประมูล จำนวน 64 หมายเลข ในส่วนของหมายเลขทะเบียนที่มียอดประมูลสูงสุดได้แก่ “ 4ขข 4444 ” สามารถทำยอดการประมูลได้สูงถึง 3,343,333 บาท
โดยมีการประมูลแข่งขันกันมากถึง 112 ครั้ง นอกจากนี้ยังมีหมายเลขทะเบียนที่ได้รับความนิยม อาทิ “ 4ขข 9999 ” ประมูลได้ในราคา 1,698,888 บาท, “ 4ขข 4 ” ประมูลได้ในราคา 1,570,000 บาท และ “ 4ขข 8888 ” ประมูลได้ในราคา 1,130,000 บาท
ทั้งนี้ จากการประมูลในวันแรก มียอดเงินรายได้จากการประมูลนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) รวมทั้งสิ้น 27,989,911 บาท
นายสรพงศ์ กล่าวว่า รายได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยในครั้งนี้จะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) เพื่อสานต่อภารกิจในการช่วยเหลือค่าอุปกรณ์สำหรับผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน และการสนับสนุนโครงการหรือแผนงานทางด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของกรมการขนส่งทางบก ส่งเสริมการศึกษางานวิจัยด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านความปลอดภัยต่อสาธารณชน
ทั้งนี้ ผู้สนใจยังสามารถร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถ “หมวดอักษรพิเศษ 4ขข” ได้ในวันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2569 โดยสามารถเข้าร่วมประมูลได้ด้วยตนเองที่ อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์เมืองทองธานี ห้อง Amber 1 (บริเวณ Lobby Hall 7) รวมถึงประมูลผ่านทางโทรศัพท์และร่วมประมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.tabienrod.com ซึ่งทั้ง 3 ช่องทางการประมูล จะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในทุกขั้นตอนการประมูล ตั้งแต่ต้นจนจบ โทร. 0-2272-5937 , 098-280-5398 หรือสายด่วนกรมการขนส่งทางบก โทร.1584 หรือ 0-2271-8888 หรือ เว็บไซต์ www.tabienrod.com