เปิดพิกัดจุดพักรถ"มอเตอร์เวย์" 15 แห่ง สงกรานต์นี้... แวะพักได้ตลอดทาง

กรมทางหลวง พร้อมให้บริการ 15 จุดพักรถมอเตอร์เวย์ M7 - M9 และเปิดใหม่ “จุดพักรถศรีราชา” เพิ่มความสะดวกและปลอดภัย แวะพักได้ตลอดการเดินทาง"สงกรานต์"
กรมทางหลวง (ทล.) เตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 โดยจัดเตรียมจุดพักรถบนมอเตอร์เวย์ M7 (กรุงเทพฯ – มาบตาพุด) และมอเตอร์เวย์ M9 (บางปะอิน – บางพลี) ครอบคลุมตลอดเส้นทาง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ทางสามารถแวะพักได้สะดวก ลดความเหนื่อยล้า และเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง
สำหรับ พิกัดจุดพักรถมอเตอร์เวย์ M7 (กรุงเทพฯ - มาบตาพุด) มีจำนวน 12 แห่ง ครอบคลุมทั้งขาเข้าและขาออก
-ช่วงกรุงเทพฯ - ชลบุรี: จุดพักรถลาดกระบัง, สถานที่บริการทางหลวงบางปะกง
-ช่วงชลบุรี - พัทยา: จุดพักรถหนองรี, จุดพักรถศรีราชา (ให้บริการสถานีบริการน้ำมัน ร้านค้าชั่วคราว พื้นที่จอดรถ และห้องน้ำชั่วคราว)
- ช่วงพัทยา - มาบตาพุด: จุดพักรถมาบประชัน
-จุดบริการเสริม: จุดบริการห้องน้ำบริเวณหน่วยกู้ภัยแหลมฉบัง และหน่วยสอบสวนบางละมุง
พิกัดจุดพักรถมอเตอร์เวย์ M9 (บางปะอิน - บางพลี) มี 3 แห่ง
- ช่วงธัญบุรี - บางปะอิน: จุดพักรถคลองหลวง (สำหรับผู้ใช้ทางที่มุ่งหน้าสู่บางปะอิน ให้บริการเฉพาะฝั่งขาออกเท่านั้น)
- ช่วงทับช้าง: จุดพักรถทับช้าง (รองรับการเดินทางทั้ง 2 ฝั่ง)
กรมทางหลวง พร้อมอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้ใช้ทางวางแผนการเดินทางล่วงหน้า ตรวจสอบสภาพรถยนต์ เติมน้ำมันและชาร์จไฟฟ้ารถยนต์ให้พร้อม ปฏิบัติตามกฎจราจร ป้ายเตือน ป้ายแนะนำ และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อให้การเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นไปอย่างสะดวก ปลอดภัย และถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ