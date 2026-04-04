The 1 อัปเกรดโปรแกรมสมาชิก รวม 4 ระดับมอบสิทธิ์ตรงใจทุกกลุ่ม

The 1 ยกระดับโปรแกรมสมาชิกครั้งยิ่งใหญ่ สร้างประสบการณ์ครอบคลุมลูกค้าทุกคนทุกกลุ่มอย่างแท้จริง ปรับโครงสร้างโปรแกรมสู่การดูแลลูกค้า 4 ระดับ เพื่อให้สมาชิกได้รับสิทธิประโยชน์ที่ตรงใจ และเพิ่มขึ้นตามการมีส่วนร่วมและพฤติกรรมการใช้จ่าย ตอกย้ำความเป็นผู้นำ Loyalty Platform อันดับหนึ่งของประเทศไทยและ 5 อันดับแรกในเอเชีย ด้วยฐานสมาชิกกว่า 23 ล้านคน ขับเคลื่อนวงการ Retail Loyalty สู่บทบาทหลักในการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับผู้บริโภค ภายใต้วิสัยทัศน์ From Loyalty to Enduring Relationships พิเศษ! ช้อปสะสมเพื่อเลื่อนระดับวันนี้ ณ ทุกร้านค้าในเครือ เซ็นทรัล รีเทล รับสิทธิ์ยาวถึงปีถัดไป โดยสมาชิก The 1 สามารถเช็กระดับ (Level) 1, 2, 3 และ The 1 Exclusive พร้อมสิทธิพิเศษประจำระดับของคุณได้บน The 1 APP
นางสาวทิพาภรณ์ ประสมทรัพย์ Head of Loyalty Program and CRM - The 1 กล่าวว่า “The 1 ในฐานะผู้นำด้าน Loyalty Program ในประเทศไทยและ 5 อันดับแรกในเอเชีย และมีบทบาทในการดูแลลูกค้ามากว่า 20 ปี เรามุ่งมั่นพัฒนาการดูแลลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง การยกระดับโปรแกรมสมาชิก The 1 ในครั้งนี้ เกิดจากการผสานข้อมูลเชิงลึกจาก The 1 Insight ควบคู่กับการรับฟังเสียงของสมาชิก เพื่อออกแบบประสบการณ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการสมาชิกทุกคนได้อย่างแท้จริง รวมถึงการทดลองใช้งานจริงและปรับรายละเอียดอย่างต่อเนื่อง จนมาถึงการเปิดตัวอย่างเต็มรูปแบบในวันนี้
The 1 ให้ความสำคัญกับการดูแลลูกค้าทุกคนอย่างดีที่สุด พร้อมด้วยความเข้าใจในไลฟ์สไตล์ของแต่ละกลุ่ม ซึ่งสะท้อนถึงความต้องการสิทธิพิเศษที่แตกต่างกัน The 1 จึงออกแบบโครงสร้างสมาชิกและสิทธิประโยชน์ที่มอบการดูแลลูกค้า 4 ระดับ (Level) และสามารถตอบโจทย์สมาชิกได้ครอบคลุมอย่างแท้จริง เพื่อให้สมาชิกได้รับสิทธิพิเศษที่เหมาะสมกับตนเอง พร้อมเลื่อนระดับได้ทันทีเมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมครบ รับสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และคงสถานะได้ยาวไปจนถึงปีถัดไป โดยสมาชิกสามารถตรวจสอบยอดใช้จ่ายและสิทธิพิเศษได้ด้วยตนเองอย่างสะดวกผ่าน The 1 APP
อีกหนึ่งกุญแจสำคัญของความสำเร็จในครั้งนี้ คือความแข็งแกร่งของ Synergy ภายใต้ ecosystem ของกลุ่มเซ็นทรัล ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์และทุกพื้นที่ที่สมาชิกใช้ชีวิต ทำให้ The 1 สามารถส่งมอบประสบการณ์ที่เชื่อมโยงและครอบคลุมสมาชิกทุกคนได้อย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นการร่วมมอบสิทธิพิเศษในแต่ละระดับ และการช้อปสะสมยอดใช้จ่ายเพื่อเลื่อนระดับ ก็สามารถสะสมได้ทั่วทั้งเครือ เซ็นทรัล รีเทล ทั้งหมดนี้สะท้อนว่า The 1 ไม่ได้เป็นเพียง Loyalty Program แต่คือการสร้างความสัมพันธ์ (Relationships) กับสมาชิกอย่างแท้จริง พร้อมปรับตัวให้ทันยุคสมัย และใส่ใจดูแลสมาชิกทุกคนอย่างดีที่สุด เพราะสมาชิกทุกคนคือคนสำคัญที่สุดของเรา”
โปรแกรมสมาชิก The 1 เพื่อทุกคน แบ่งระดับสมาชิก The 1 เป็น 4 ระดับ (Level) สมาชิกสามารถเช็กระดับและรับสิทธิพิเศษเฉพาะระดับตามไลฟ์สไตล์ได้วันนี้บน The 1 APP พร้อมเลื่อนระดับได้ทันทีเมื่อช้อปครบตามที่กำหนด พิเศษ! เมื่อช้อปเลื่อนระดับวันนี้ จะได้รับสิทธิ์พิเศษเพิ่มขึ้น ยาวจนถึงปีถัดไป โดยมีรายละเอียดการใช้จ่ายและสิทธิพิเศษไฮไลต์ของแต่ละระดับ ดังนี้
1. สมาชิก The 1 ระดับ 1 (Level 1) รับสิทธิพิเศษของคุณ ดังนี้
• ส่วนลด 5% ในเครือ เซ็นทรัล รีเทล
• สะสมและแลกคะแนน The 1 เป็นสิทธิประโยชน์ต่างๆ บน The 1 APP
2. สมาชิก The 1 ระดับ 2 (Level 2) : ช้อปสะสม 50,000 บาท ในเครือ เซ็นทรัล รีเทล รับสิทธิพิเศษมากขึ้นอีกขั้น
• แลกคะแนนเรตพิเศษ 2,000 คะแนน รับคูปองเงินสด 300 บาท
• ส่วนลด 10% ฉลองเดือนเกิดในเครือ เซ็นทรัล รีเทล
3. สมาชิก The 1 ระดับ 3 (Level 3) : ช้อปสะสม 125,000 บาท ในเครือ เซ็นทรัล รีเทล รับสิทธิพิเศษเหนือขึ้นไปอีกขั้น
• รับคะแนน x2 ทุกวันพุธ
• รับคะแนน x10 ในวันเกิด พร้อมส่วนลด 10% ฉลองเดือนเกิด
• แลกรับดีลพิเศษและบริการพิเศษจากแบรนด์ดังเพื่อทุกไลฟ์สไตล์ อาทิ ทรีทเมนต์ความงาม บริการล้างแอร์ และอื่นๆ อีกมากมาย
4. สมาชิก The 1 Exclusive: ช้อปสะสม 250,000 บาท ที่ร้านค้าในเครือ เซ็นทรัล รีเทล หรือ 400,000 บาทที่ร้านค้าในเครือ เซ็นทรัล รีเทล และร้านค้าที่ร่วมรายการในศูนย์การค้าเซ็นทรัล และเซ็นทรัล เอ็มบาสซี
• ที่จอดรถพิเศษ พร้อมจอดฟรีสูงสุด 6 ชั่วโมง
• บริการห้องรับรองพิเศษ
• รับคะแนนสูงสุด x6 ในวันที่คุณเลือกเอง
• รับคะแนน x25 ในวันเกิด พร้อมส่วนลด 10% ฉลองเดือนเกิด
สมาชิก The 1 สามารถเช็กระดับ (Level) และสิทธิพิเศษของคุณได้บน The 1 APP แล้วช้อปเพื่อเลื่อนระดับได้ที่ร้านค้าในเครือ เซ็นทรัล รีเทล ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน, มูจิ, บีทูเอส, ออฟฟิศเมท, เพาเวอร์บาย, ซูเปอร์สปอร์ต, ท็อปส์, ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ ไฟน์ ฟู้ด, ท็อปส์ เดลี่, มัทสึโมโตะ คิโยชิ, ไทวัสดุ, บีเอ็นบี โฮม, ออโต้วัน, ท็อปส์แคร์, ท็อปส์วีต้า, เพ็ทแอนด์มี, โก โฮลเซลล์ และร้านค้าในเครือเซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง รวมถึงช่องทางออนไลน์