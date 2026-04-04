แมคโดนัลด์ เปิดตัวกล่องสุ่ม กระเป๋าเดอะพาวเวอร์พัฟฟ์เกิลส์

สร้างปรากฏการณ์ความคิวท์ระดับโลก ‘McDonald’s x The Powerpuff Girls’
เปิดตัวกล่องสุ่ม กระเป๋าเดอะพาวเวอร์พัฟฟ์เกิลส์ใจฟู Limited Edition แลกซื้อเพียง 99 บาท
แมคโดนัลด์ ประเทศไทย เดินหน้าปั้นกลยุทธ์การตลาดเชิงรุกที่เกาะติดทุกกระแสโซเซียล และอินไซต์ลูกค้ากลุ่ม Gen Z ล่าสุด! จับมือ Warner Bros. Discovery Global Consumer Products นำคาแรคเตอร์สุดฮิตสร้างประสบการณ์ใหม่ที่เข้าถึงและโดนใจคนรุ่นใหม่ยิ่งขึ้นด้วยคอลเล็กชัน ‘The Powerpuff Girls x McDonald’s’ ในประเทศไทย ที่มาพร้อมกับกล่องสุ่ม กระเป๋า The Powerpuff Girls ใจฟู Limited Edition สุดพิเศษ
โดยลูกค้าสามารถแลกซื้อกล่องสุ่มได้ในราคา 99 บาท เมื่อซื้อ ‘Power Set’ ชุดใดก็ได้ มาอัพพลังเลิฟกับเมนูความอร่อยสุดคิ้วท์ จัดเต็ม 3 เมนูใหม่น่าลอง! แมคนักเก็ต รสการ์ลิคแบล๊คเปปเปอร์, พายผักโขมแฮมชีส และแมคเฟลอร์รี มัทฉะ โอริโอ ทั้งหมดมาพร้อมแพ็กเกจจิงสุด Exclusive ที่น่ารักจนใจละลาย
พิเศษ! เหล่าคนรักซูเปอร์ฮีโร่สาวต้องมี! ปล่อยพลังความน่ารักเกินต้าน เมื่อสั่งซี้อ ‘Power Set’ ชุดใดก็ได้ สามารถแลกซื้อกล่องสุ่ม! กระเป๋า The Powerpuff Girls ใจฟู Limited Edition มูลค่า 399 บาท ได้ในราคาเพียง 99 บาทเท่านั้น (1 ชุด/1 สิทธิ์) โดยมีให้สะสม 3 แบบ 3 สี จากสามสาวซูเปอร์ฮีโร่ตัวจิ๋ว – บลอสซัม หวานฉ่ำด้วย สีชมพู, บับเบิลส์ น่ารักสดใสในสีฟ้า และบัตเตอร์คัพ สีเขียวส่งพลังเต็มแมกซ์ ทั้ง 3 แบบมาในดีไซน์กระเป๋ารูปหัวใจสุดนุ่มฟู สามารถใช้เป็นกระเป๋าใส่สารพัดของกุ๊กกิ๊ก หรือเป็นพวงกุญแจเพิ่มความน่ารักให้กับไอเท็มต่าง ๆ ได้อย่างลงตัว โดยรายละเอียดชุด ‘Power Set’ ที่ร่วมรายการ มีดังนี้
• Power Set 1 ราคาเริ่มต้น 199 บาท ประกอบด้วย แมคนักเก็ต 10 ชิ้น (แมคนักเก็ตปกติ หรือ รสการ์ลิคแบล๊คเปปเปอร์), แมควิงส์ซี้ด 2 ชิ้น, เฟรนช์ฟรายส์ขนาดกลาง 1 กล่อง, เครื่องดื่ม 16 ออนซ์ 1 แก้ว
• Power Set 2 ราคาเริ่มต้น 199 บาท ประกอบด้วย แมคสไปซี่ชิกเก้นเบอร์เกอร์ 1 ชิ้น, แมคนักเก็ต 4 ชิ้น (แมคนักเก็ตปกติ หรือ รสการ์ลิคแบล๊คเปปเปอร์) เฟรนช์ฟรายส์ขนาดกลาง 1 กล่อง, เครื่องดื่ม 16 ออนซ์ 1 แก้ว
• Power Set 3 ราคาเริ่มต้น 299 บาท ประกอบด้วย ไก่ทอดแมค 5 ชิ้น, แมคนักเก็ต 4 ชิ้น (แมคนักเก็ตปกติ หรือ รสการ์ลิคแบล๊คเปปเปอร์), เฟรนช์ฟรายส์ขนาดกลาง 1 กล่อง, เครื่องดื่ม 16 ออนซ์ 2 แก้ว
ปิดท้ายความอร่อยลงตัวด้วย ‘พายผักโขมแฮมชีส’ พายกรอบร้อนๆ สอดไส้ผักโขมจุใจ หอมมันจากมอสซาเรลล่าชีสเยิ้มๆ นำเข้าจากเดนมาร์ก พร้อมแฮมไก่เต็มชิ้น กัดแล้วฟินทุกคำ เพียงชิ้นละ 35 บาท และ ‘แมคเฟลอร์รี มัทฉะ โอริโอ’ ไอศกรีมซอฟท์เสิร์ฟวานิลลา ปั่นผสมกับผงมัทฉะแท้นำเข้าจากเมืองคาโกชิม่า ประเทศญี่ปุ่น อร่อยหอมเข้มข้น ลงตัวสุดๆ ด้วยท้อปปิ้งคุกกี้โอริโอ กรุบกรอบ อร่อยเพลินๆ เพียงถ้วยละ 49 บาท
แฟนๆ สามสาว ‘The Powerpuff Girls’ ห้ามพลาด แวะมาอัพพลังเลิฟ พร้อมเมนูความอร่อยสุดคิ้วท์ ได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ – 31 พ.ค. 2569 นี้เท่านั้น ที่ร้านแมคโดนัลด์ ทุกสาขาที่ร่วมรายการ, แมคไดร์ฟ ทรู และแมคดิลิเวอรี โทร.1711, เว็บไซต์ www.mcdonalds.co.th
*ราคาอาจแตกต่างกันในแต่ละสาขา
*เริ่มจำหน่ายตั้งแต่เวลา 10.30 น. – 05.00 น.
*รับสิทธิ์แลกซื้อกระเป๋า The Powerpuff Girls ใจฟู เมื่อสั่งซี้อชุด ‘Power Set’ เท่านั้น