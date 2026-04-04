“เรฟอีดิชั่น” ปั้น BROOKS โต 200% ปีนี้

BROOKS ปฏิวัติวงการรันนิ่งไทย ส่ง Glycerin Flex เขย่าตลาดวิ่งปี ’69
ชูนวัตกรรม DNA TUNED ทลายทุกกฎเกณฑ์ สู่อิสระแห่งการเคลื่อนไหว
นิยามใหม่ของ “การวิ่งที่ไม่จำเป็นต้องวิ่งตามกฎเดิม”ได้มองหาเพียงแค่ความเร็ว แต่ต้องการนวัตกรรมที่เข้าใจและตอบโจทย์สรีระเฉพาะตัว (Personalized Performance)
ในฐานะผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย BROOKS อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย เรามุ่งมั่นที่จะตอกย้ำภาพลักษณ์บทใหม่ของแบรนด์ผ่านกลยุทธ์ Experiential Marketing แบบ 360 องศา เพื่อเปลี่ยนมุมมองจากการที่รองเท้าเป็นตัวกำหนดท่าวิ่ง มาเป็นการมอบอิสระให้รองเท้าสามารถเคลื่อนไหวตามสรีระของนักวิ่ง ซึ่งนวัตกรรมลิขสิทธิ์เฉพาะในซีรีส์ Glycerin รุ่นใหม่นี้ จะเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้ BROOKS สร้างความแตกต่างและครองใจนักวิ่งชาวไทยได้อย่างยั่งยืน
สำหรับการจัดงาน BROOKS Flex the Rules Bangkok ในครั้งนี้ เราตั้งใจเนรมิตพื้นที่ให้เป็น Experience Hub ที่รวบรวมทั้งนวัตกรรม ศิลปะ และคอมมูนิตี้เข้าไว้ด้วยกัน ผ่านกิจกรรม Immersive Challenge, Community Run ร่วมกับรันคลับชั้นนำ รวมถึงกิจกรรม Sound Healing ที่ช่วยผ่อนคลายและฟื้นฟูร่างกายหลังการวิ่ง เพื่อสะท้อนแนวคิดของ BROOKS ที่ต้องการนำเสนอประสบการณ์การวิ่งในรูปแบบใหม่ ไม่ได้มีเพียง Performance แต่ยังรวมถึง Lifestyle และ Community เข้าด้วยกัน
บริษัท เรฟ อีดิชั่น จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้ากลุ่มสปอร์ตเพอร์ฟอร์แมนซ์ชั้นนำของประเทศไทย ผู้ดูแลและพัฒนาแบรนด์กีฬาระดับโลกหลากหลายแบรนด์ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ประกาศทิศทางธุรกิจครั้งสำคัญในปี 2569 มุ่งยกระดับแบรนด์ BROOKS (บรูคส์) สู่กลุ่มพรีเมียมรันนิ่ง ด้วยการเปิดตัวรองเท้าซีรีส์ระดับพรีเมียม Glycerin คอลเลกชัน Spring/Summer 2026 อย่างเป็นทางการในประเทศไทย
Brooks ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1914 ที่เมือง Philadelphia ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันมีประวัติยาวนานกว่า 112 ปี และได้รับการยอมรับในฐานะ Running Performance Specialist Brand ระดับโลก ที่มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมรองเท้าวิ่งโดยเฉพาะ เพื่อให้นักวิ่งทุกระดับสามารถวิ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพและสบายมากยิ่งขึ้น
นายพรศักดิ์ ชินวงศ์วัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท เรฟ อีดิชั่น จำกัด (REV Edition) เปิดเผยว่า “ปัจจุบันตลาดรองเท้าวิ่งสาย Performance ในประเทศไทยมีการแข่งขันสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
“เราเชื่อมั่นว่าด้วยความแข็งแกร่งของผลิตภัณฑ์ในซีรีส์ Glycerin ที่สามารถตอบโจทย์นักวิ่งได้ทุกกลุ่ม ผนวกกับกลยุทธ์การตลาดที่มุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ร่วมกับผู้บริโภค จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้แบรนด์ BROOKS เติบโตขึ้นกว่า 200% ในปีนี้ และยกระดับส่วนแบ่งการตลาดสู่การเป็นหนึ่งในแบรนด์ผู้นำในตลาดรองเท้าวิ่งของประเทศไทย” นายพรศักดิ์ กล่าว
เจาะลึกนวัตกรรม DNA TUNED: นิยามใหม่แห่งความนุ่มนวลและแรงส่ง ซีรีส์ Glycerin 2026 คือที่สุดของรองเท้าวิ่งกลุ่ม Premium Cushioning ที่มาพร้อมเทคโนโลยีโฟมฉีดไนโตรเจนเจเนอเรชันใหม่ DNA TUNED ซึ่งผสมผสานเนื้อโฟม 2 ขนาดไว้ในหนึ่งเดียว โดยเนื้อโฟมขนาดใหญ่บริเวณส้นเท้าช่วยรองรับแรงกระแทกได้อย่างนุ่มนวล ขณะที่เนื้อโฟมขนาดเล็กบริเวณหน้าเท้าช่วยเพิ่มแรงส่งในทุกก้าววิ่ง โดยวางจำหน่ายครบทั้ง 4 รุ่นไฮไลต์ ได้แก่
• Glycerin Flex (รุ่นเรือธง) มอบอิสระขั้นสุดด้วยนวัตกรรม FlexZone™ ตอบสนองตามสรีระและการเคลื่อนไหว (ราคา 5,900 บาท)
• Glycerin Max 2 มอบการรองรับแรงกระแทกขั้นสุด (Max Cushioning) เพื่อความสบายที่เหนือระดับ (ราคา 6,900 บาท)
• Glycerin 23 ความนุ่มนวลที่เป็นเอกลักษณ์สำหรับนักวิ่งสาย Neutral (ราคา 5,900 บาท)
• Glycerin GTS 23 เสริมความมั่นใจด้วยระบบ GuideRails® สำหรับผู้ที่ต้องการความมั่นคงเป็นพิเศษ (ราคา 5,900 บาท)
สัมผัสประสบการณ์ Flex The Rules ใจกลางเมือง เมื่อ “การวิ่งที่ไม่จำเป็นต้องวิ่งตามกฎเดิม” กำลังจะเริ่มต้นขึ้น ร่วมพิสูจน์นวัตกรรมล่าสุดได้ที่งาน “BROOKS Flex The Rules Bangkok” ระหว่างวันที่ 1–5 เมษายน 2569 ณ noble PLAY เพลินจิต พบกับกิจกรรมสุดพิเศษ อาทิ Try-on Experience ทดลองวิ่งจริง, Flex Your Move เกมการเคลื่อนไหวสุดท้าทาย และ Workshop “OWN YOUR BAG” จากการคอลแลประหว่าง BROOKS และแบรนด์ Beardyman พร้อมโปรโมชันพิเศษ รับฟรีกระเป๋าผ้าใส่รองเท้า (มูลค่า 890 บาท) เมื่อซื้อ Glycerin Flex ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2569 – 30 เมษายน 2569 สิทธิพิเศษเพิ่มเติมสำหรับสมาชิก The 1 และ M Card สามารถแลกคะแนนเพื่อรับส่วนลดสูงสุด 400 บาท ตามเงื่อนไขที่กำหนด
พบกับ BROOKS ได้ที่ร้าน REV RUNNR 6 สาขา (สาขา Central World, เซ็นทรัลลาดพร้าว, สยามพารากอน, ZPELL, One Bangkok, Megabangna และ Fashion Island), ร้าน Supersports และช่องทางออนไลน์ REV ONLINE STORE