‘EVEANDBOY’ ดัน ‘T-BEAUTY” สู่โลก

กระแส ‘T-Beauty’ โตแรงไม่หยุด ‘EVEANDBOY’ (อีฟแอนด์บอย) บิวตี้สโตร์อันดับ 1 ของเมืองไทย เห็นโอกาสต่อยอดจัดงาน ‘EVEANDBOY T-BEAUTY FEST’ เสริมแกร่ง-ยกระดับแบรนด์ไทยไปเวทีโลก หนุนผู้ประกอบการไทยขยายตลาดสู่ต่างประเทศอย่างยั่งยืน ปักธง ‘ประเทศไทย’ ศูนย์กลางความงามโดดเด่นไม่แพ้ชาติใดในโลก
ภาพรวมตลาดความสวยความงามแบรนด์ไทย หรือ ‘T-Beauty’ Product of Thailand เติบโตสูงขึ้นเรื่อยๆ ไม่ได้เป็นเพียงกระแสฉาบฉวยที่มาแล้วจากไป ทว่า ในระยะ 4-5 ปีหลังมานี้มีแบรนด์สกินแคร์และเครื่องสำอางสัญชาติไทยเติบโตทั้ง
ในเชิงรายได้และจำนวนลูกค้าอย่างก้าวกระโดด รวมถึงมีแบรนด์เกิดใหม่อีกหลายสิบแบรนด์ด้วยกัน
ข้อมูลจากนายกสมาคมการค้าคลัสเตอร์เครื่องสำอางไทย ระบุว่า อุตสาหกรรมเครื่องสำอางไทยมีการเติบโตต่อเนื่อง จากมูลค่าราว 70,000 ล้านบาทเมื่อ 20 ปีก่อนหน้า สู่ ‘400,000 ล้านบาท’ ในปี 2568 มีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 6-7% ต่อไป สะท้อนว่า แบรนด์ไทยมีศักยภาพพร้อมรับมือการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ
‘EVEANDBOY’ บิวตี้สโตร์ไทยเจ้าแรก ผู้คร่ำหวอดในวงการมาร่วม 20 ปี เห็นโอกาสในการสนับสนุนและรวบรวมความโดดเด่นของแบรนด์ไทยมาไว้ในที่เดียว ‘EVEANDBOY T-BEAUTY FEST’ จึงเกิดขึ้นในฐานะ ‘The World’s T-Beauty Destination’ ให้ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติเข้าสัมผัสประสบการณ์-ทำความรู้จักแบรนด์ไทยได้ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น พร้อมประกาศความยิ่งใหญ่ของแบรนด์ไทย ไม่เพียงเป็นโปรดักต์ที่คนไทยเลือกซื้อ แต่ยังอยู่ในสถานะ ‘T-Beauty Must Buy’ ต่างชาติที่มีโอกาสแวะเวียนมาเที่ยวเมืองไทย ต้องได้ติดไม้ติดมือกลับไปในฐานะเครื่องสำอางที่ต้องซื้อ เป็นของฝากประจำชาติ
นายหิรัญ ตันมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีฟแอนด์บอย จำกัด ระบุว่า จุดประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ตั้งใจรวบรวมแบรนด์ไทยมาไว้ในที่เดียว เพื่อให้ลูกค้าทั้งไทยและต่างชาติมีโอกาสเข้ามาทดลองสินค้า เลือกซื้อผ่านโปรโมชัน และค้นพบแบรนด์ไทยได้หลากหลาย ด้วยเป้าหมายที่ต้องการสร้างแพลตฟอร์มที่ช่วยเสริมสร้างภาพจำของ ‘T-Beauty’ Product of Thailand ให้แข็งแรง โดยมองว่า บทบาทสำคัญของการจัดงานครั้งนี้จะช่วยยกระดับวงการ ‘T-Beauty’ Product of Thailand
ในภาพรวม ปัจจุบันแบรนด์ไทยโดดเด่น มีคุณภาพทัดเทียมระดับโลกและมีศักยภาพในรูปแบบของตัวเอง นี่คือช่วงเวลาที่เหมาะสมในการรวมพลังแบรนด์ไทยให้เกิดเป็น ‘T-Beauty Power’
“ในฐานะที่ EVEANDBOY เป็นบิวตี้สโตร์สัญชาติไทยเจ้าแรกที่อยู่ในตลาดมาอย่างยาวนาน และเป็นบิวตี้รีเทลเลอร์เจ้าแรกที่รวบรวมแบรนด์ไทยไว้มากที่สุด เรามองว่า “T-Beauty” Product of Thailand มีพัฒนาการที่ชัดเจนทั้งในด้านคุณภาพ นวัตกรรม และความเข้าใจผู้บริโภค ปัจจุบัน T-Beauty ครอบคลุมหลากหลายหมวดหมู่ ทั้งเครื่องสำอาง สกินแคร์ น้ำหอม อาหารเสริม และอุปกรณ์เสริมความงาม ใน EVEANDBOY มีสินค้า T-Beauty จำนวน 600 แบรนด์ มากกว่า 30,000 รายการ โดยตั้งแต่ปี 2565-2568 EVEANDBOY จำหน่ายสินค้า T-Beauty ไปแล้วมากกว่า 100 ล้านชิ้น มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น
2.5 เท่าเมื่อเทียบกับปี 2565W
สะท้อนให้เห็นว่า T-Beauty ไม่ได้เป็นเพียงเทรนด์ระยะสั้นแต่กำลังเติบโตได้อย่างแข็งแรง และในอนาคต T-Beauty จะยังมีโอกาสเติบโตได้อีก ทั้งจากความต้องการของผู้บริโภคในประเทศ และการขยายไปสู่กลุ่มนักท่องเที่ยวและตลาดต่างประเทศที่เริ่มให้ความสนใจแบรนด์ไทยมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม แม้จะเป็นยุคทองของ ‘T-Beauty’ Product of Thailand แต่ขณะเดียวกันก็มีแบรนด์จากต่างประเทศเข้ามาทำการตลาดในบ้านเราไม่ยิ่งหย่อนไปกว่านั้น นายหิรัญ มองว่า ปัจจัยที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยโดดเด่น-เป็นที่น่าจับตามองท่ามกลางการแข่งขันที่ดุเดือด คือการสร้างนวัตกรรมและความรวดเร็วในการตอบโจทย์ผู้บริโภค ทั้งด้านภาพลักษณ์ คุณภาพสินค้า ส่วนผสม ความสร้างสรรค์ รวมถึงความสมเหตุสมผลของราคา ทั้งหมดนี้เป็นจุดแข็งที่แบรนด์ไทยสามารถหยิบไปต่อยอดพัฒนาโปรดักต์ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคได้
ขณะเดียวกันกลยุทธ์การเลือกใช้พรีเซนเตอร์ระดับเอเชียหรือระดับโลก ควบคู่ไปกับการบอกเล่า ‘Storytelling’ ของแบรนด์ ก็นับเป็นอีกกลยุทธ์สำคัญในการขยายกลุ่มลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฐานแฟนคลับระดับภูมิภาคเอเชียและ
ตลาดระดับสากล ทั้งหมดนี้มีส่วนช่วยให้ ‘T-Beauty’ Product of Thailand เติบโตทัดเทียมแบรนด์ต่างประเทศได้ไม่ยาก
สำหรับเป้าหมายการจัดงาน ‘EVEANDBOY T-BEAUTY FEST’ ต้องการยกระดับภาพลักษณ์สินค้าแบรนด์ไทย ตอกย้ำคุณภาพสินค้า ‘T-Beauty’ Product of Thailand ให้ได้รับการบอกต่อ-พูดถึงเป็นวงกว้างให้มากที่สุด ทั้งในกลุ่มผู้บริโภคชาวไทยและชาวต่างชาติ
โดยข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ระบุถึงสถิติกท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยในปี 2568 พบว่า ‘มาเลเซีย’ ครองอันดับ 1 มากถึง 4.8 ล้านคน ตามมาด้วย ‘จีน’ 4.6 ล้านคน ‘อินเดีย’ 2.1 ล้านคน ‘รัสเซีย’ 1.8 ล้านคน และ ‘เกาหลีใต้’ 1.6 ล้านคน นี่จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะผลักดันให้ ‘T-Beauty’ กลายเป็นสถานะ‘T-Beauty Must Buy’ ไม่ว่าจะใครได้มาประเทศไทยก็ต้องซื้อเครื่องสำอางไทยกลับไป
ผู้บริหารให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า จากฐานข้อมูลของกลุ่มลูกค้าต่างชาติที่เข้ามาใช้บริการในร้าน ‘EVEANDBOY’ พบความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการจับจ่ายชัดเจน โดยเฉพาะการมองหาสินค้า ‘T-Beauty’ Product of Thailand ในฐานะสินค้าที่สะท้อนถึงความเป็นไทย มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสูง แบรนด์ไทยทำมาตรฐานได้ทัดเทียมไม่แพ้แบรนด์ต่างประเทศ ถูกพูดถึงในฐานะสินค้าคุณภาพดี นวัตกรรมร่วมสมัย และมาในราคาสมเหตุสมผลจนเกิดการบอกต่อในกลุ่มผู้บริโภคชาวต่างชาติ เชื่อว่า ในอนาคตแบรนด์ไทยมีโอกาสเติบโตสู่แบรนด์ระดับโลกได้ไม่ยากอย่างแน่นอน
“ก่อนหน้านี้มีร้านจากแบรนด์ต่างประเทศเข้ามามากมาย เราเป็นเจ้าแรกที่รวบรวมแบรนด์ไทยมากที่สุด สนับสนุนแบรนด์ไทยมายาวนาน เข้าใจและสนับสนุนแบรนด์ไทยมาโดยตลอด เชื่อว่า เครื่องสำอางไทยมีคุณภาพเทียบเท่าแบรนด์ระดับสากลที่มาพร้อมกับราคาสมเหตุสมผล เราอยากเห็นการบอกต่อในกลุ่มผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรวมถึงการกลับมาซื้อซ้ำ ไม่ว่าใครมาที่ประเทศไทยก็ต้องซื้อสินค้าจาก EVEANDBOY กลับไป จากความเชื่อมั่นในคุณภาพของแบรนด์ไทย ซึ่งจะสะท้อนถึงศักยภาพของ T-Beauty Product of Thailand สู่การเติบโตในระดับ Global อย่างแข็งแรงและยั่งยืน ตอกย้ำว่า
หากสนใจสินค้า T-Beauty Product of Thailand ต้องมาที่ EVEANDBOY เท่านั้น EVEANDBOY พร้อมยกระดับแบรนด์ไทยสู่เวทีโลก”