Mc Group คว้า 2 รางวัลใหญ่ TikTok Shop Awards 2026

บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ Mc Group ตอกย้ำความสำเร็จและความแข็งแกร่งในธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ผ่านแบรนด์ “Mc JEANS” ที่สามารถคว้า 2 รางวัลสำคัญจากเวที TikTok Shop Awards 2026 – Road to the Top สะท้อนศักยภาพแบรนด์แฟชั่นไทย ผสานคอนเทนต์-การตลาด-การขาย สู่ความสำเร็จบนแพลตฟอร์มดิจิทัล เวทีที่จัดขึ้นเพื่อยกย่องผู้ขายและครีเอเตอร์ชั้นนำ พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้กับชุมชน TikTok Shop โดยมี คุณธฤต จันทะโสต ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายอีคอมเมิร์ซ เป็นตัวแทนบริษัทฯ ขึ้นรับรางวัล เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2569 ณ Union Hall ศูนย์การค้า Union Mall
ความสำเร็จในครั้งนี้ Mc JEANS สามารถคว้า 2 รางวัลใหญ่ ได้แก่
• รางวัล: “TikTok Shop Mall ยอดขายสูงสุด ปี 2025” ประเภทแฟชั่น สาขาแบรนด์เสื้อผ้าผู้ชาย
• รางวัล: “TikTok Shop Mall แบรนด์ยอดขายจากการปักตะกร้าสูงสุด ปี 2025”
ภายในงาน Mc JEANS ยังได้เข้าร่วมกิจกรรม Match Making Session เพื่อสร้างความร่วมมือกับ TikTok Creator อย่างใกล้ชิด มุ่งพัฒนาคอนเทนต์ที่มีคุณภาพและสามารถต่อยอดสู่ผลลัพธ์เชิงยอดขายได้อย่างต่อเนื่อง
ความสำเร็จดังกล่าวสะท้อนถึงศักยภาพของ Mc Group ในการขับเคลื่อนแบรนด์ Mc JEANS ด้วยการผสานกลยุทธ์ด้านคอนเทนต์ การตลาด และการขายเข้าด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมต่อยอดการเติบโตในช่องทางอีคอมเมิร์ซอย่างเต็มศักยภาพ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคดิจิทัล การขยายความร่วมมือกับครีเอเตอร์คุณภาพ และการพัฒนาโซลูชันการขายที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven) เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวบนแพลตฟอร์มดิจิทัลต่อไป