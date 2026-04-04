เทรนด์ซากุระปี 2569 เปลี่ยน “เมืองรอง” มาแรงรับซีรีส์เกาหลี

เทรนด์การท่องเที่ยวเพื่อชมดอกซากุระกำลังก้าวเข้าสู่มิติใหม่ในปี 2569 โดยนักท่องเที่ยวเริ่มมองหาจุดหมายปลายทางที่แปลกใหม่ ไม่ซ้ำใคร และหลีกเลี่ยงความแออัดจากสถานที่ยอดนิยมแบบเดิม เพื่อค้นหาประสบการณ์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสื่อบันเทิง ควบคู่กับบรรยากาศที่เป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้น
ข้อมูลการจองล่าสุดจาก Trip.com Group เผยว่า แม้จุดชมซากุระระดับไอคอนในประเทศญี่ปุ่นยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง แต่นักท่องเที่ยวเริ่มหันไปเลือกจุดหมายปลายทางในเมืองรองเพิ่มมากขึ้น รวมถึงสถานที่ที่ปรากฏในซีรีส์ชื่อดัง เพื่อสัมผัสบรรยากาศที่คล้ายกับฉากในภาพยนตร์ พร้อมความเป็นส่วนตัวที่มากกว่าในช่วงพีคซีซัน
เทรนด์ “ชมซากุระตามรอยซีรีส์เกาหลี” มาแรง
หนึ่งในแรงขับเคลื่อนสำคัญของเทรนด์นี้คือ “Screen Tourism” หรือการท่องเที่ยวตามรอยซีรีส์และภาพยนตร์ โดยรายงาน Momentum Report ของ Trip.com Group ระบุว่า นักท่องเที่ยวกว่า 70% เลือกจุดหมายปลายทางจากสิ่งที่เห็นผ่านหน้าจอ
ตัวอย่างที่ชัดเจนคือ ซีรีส์ยอดนิยมจาก Netflix เรื่อง Can This Love Be Translated? ที่นำเสนอภาพของเมืองคามาคุระและเอโนชิมะ จังหวัดคานากาวะ ซึ่งอยู่ห่างจากโตเกียวเพียง 1 ชั่วโมง โดยนับตั้งแต่ซีรีส์ออกฉาย การจองตั๋วรถไฟไปคามาคุระเพิ่มขึ้นถึง 66% ต่อเดือน ขณะที่การจองโรงแรมและยอดการค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 55%
นอกจากนี้ การจองกิจกรรมท่องเที่ยว เช่น ทัวร์ สถานที่ท่องเที่ยว และกิจกรรมในคามาคุระและเอโนชิมะ ยังเพิ่มขึ้น 64% ต่อเดือน โดยเอโนชิมะโดดเด่นด้วยวิวทะเล เส้นทางศาลเจ้า และซากุระพันธุ์คาวาซึที่บานตั้งแต่ต้นฤดู จึงเป็นทางเลือกที่เงียบสงบกว่าการท่องเที่ยวในโตเกียวช่วงพีคซีซัน อย่างไรก็ตาม อุทยานแห่งชาติชินจูกุเกียวเอนยังคงครองอันดับ 1 ของโลกด้านการจองสถานที่ชมซากุระ สะท้อนว่าโตเกียวยังคงเป็นจุดหมายหลัก แม้นักท่องเที่ยวจะเริ่มกระจายตัวไปยังพื้นที่ใหม่มากขึ้น
ในฝั่งเกาหลีใต้ K-Drama หรือซีรีส์เกาหลี ก็มีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงเส้นทางชมดอกไม้ฤดูใบไม้ผลิ เช่น ซีรีส์คลาสสิก Winter Sonata ที่ทำให้เกาะนามิกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งโรแมนติก ขณะที่สวนยออีโด ซึ่งปรากฏในซีรีส์ดังอย่าง Squid Game, The King: Eternal Monarch และ The Penthouse ก็ได้รับการยอมรับให้เป็นจุดหมายยอดนิยมสำหรับการชมซากุระในกรุงโซล
ปัจจุบัน นักท่องเที่ยวไม่ได้ตั้งคำถามเพียงว่า “ซากุระบานเมื่อไหร่” แต่เริ่มมองหา “จะไปชมซากุระที่ไหนให้ได้ประสบการณ์ที่แตกต่าง”
“ซากุระเมืองรอง” เทรนด์ใหม่ที่มาแรง
เมื่อความแออัดในเมืองใหญ่เพิ่มสูงขึ้น จุดหมายปลายทางในเมืองรองจึงกลายเป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยม แม้เส้นทาง Golden Route อย่างโตเกียว โอซาก้า และเกียวโต ยังคงครองสัดส่วนมากกว่าสองในสามของการจองเพื่อชมซากุระในญี่ปุ่น แต่เกือบ 1 ใน 3 ของการจองเริ่มกระจายออกไปนอกเส้นทางหลักแล้ว โดยเมืองรองหลายแห่งยังมีอัตราการเติบโตที่สูงกว่าโตเกียว (เติบโต 31.5% YoY) อย่างชัดเจน เช่น เซนได (+89.7% YoY) ซัปโปโร (+56.2% YoY) และฟุกุโอกะ (+54.9% YoY)
เทรนด์นี้เป็นสัญญาณของยุค “ซากุระเมืองรอง” ที่มอบความสวยงามไม่แพ้จุดหมายหลัก และยังให้ประสบการณ์ที่ลึกซึ้งและเป็นส่วนตัวมากกว่า
จุดหมายชมซากุระทางเลือกที่น่าจับตาในญี่ปุ่น
• เซนได (+89.7% YoY) - อุโมงค์ซากุระริมแม่น้ำชิราอิชิ ช่วงระหว่างฟุนาโอกะถึงโองาวาระ บรรยากาศสงบ (กลางเดือนเมษายน)
• โอกินาวา (+66.4% YoY) - ซากุระบานเร็ว เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบอากาศอบอุ่น
• เขตมินามิซึรุ (+23.6% YoY) - ซากุระริมทะเลสาบพร้อมวิวภูเขาฟูจิ
• ซัปโปโร (+56.2% YoY) - ฤดูซากุระที่ขยายไปถึงต้นเดือนพฤษภาคม
• ฟุกุโอกะ (+54.9% YoY) - เสน่ห์ชายฝั่งทะเลที่ผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างมีชีวิตชีวา
รวมถึง นาโกย่า (+22.1% YoY) และนาฮา (+27.6% YoY) ที่มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นว่านักท่องเที่ยวเริ่มมีการกระจายตัวออกไปสู่หลากหลายเมืองทั่วประเทศมากขึ้น
ซากุระไม่ได้มีแค่ในญี่ปุ่น: เทรนด์ท่องเที่ยวระดับภูมิภาค
แม้ญี่ปุ่นยังเป็นจุดหมายหลักของการท่องเที่ยวเพื่อชมซากุระ แต่เกาหลีใต้และจีนกำลังได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยติดอันดับ 5 จุดหมายปลายทางที่มีการค้นหาคีย์เวิร์ดเกี่ยวกับซากุระมากที่สุดในโลก
จุดหมายปลายทางเพื่อไปชมซากุระที่น่าสนใจในเกาหลีใต้
• คยองจู - เมืองหลวงโบราณที่มีถนนเรียงรายด้วยวัดและวิวซากุระริมทะเลสาบอันเงียบสงบ
• จินแฮ - ขึ้นชื่อเรื่องอุโมงค์ซากุระริมแม่น้ำ และเป็นสถานที่จัดเทศกาลซากุระที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้
• โซล - ซากุระในเมืองที่เข้าถึงง่าย รวมถึงสวนนัมซาน เป็นแหล่งถ่ายรูปที่โดดเด่นและได้รับความนิยมสูง บนโซเชียลมีเดีย
• เกาะเชจู - เกาะที่มีภูมิทัศน์ธรรมชาติสวยงาม ประดับประดาด้วยซากุระตามฤดูกาล
นอกจากนี้ คยองจูและเกาะเชจู มีอัตราการเติบโตของการจองตั๋วเครื่องบินสูงถึง 207% และ 143% ต่อปีตามลำดับ
จุดหมายปลายทางเพื่อไปชมซากุระที่น่าสนใจในจีน
จุดหมายปลายทางเพื่อการไปชมซากุระในจีนก็กำลังดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวอย่างมากเช่นกัน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มองหาทั้งความงามของธรรมชาติและประสบการณ์ทางวัฒนธรรม
• กุ้ยโจว - เมืองที่เคยขึ้นชื่อเรื่องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชนเผ่า กลายเป็นฮอตสปอตในการชมซากุระ โดยเฉพาะอุทยานซากุระผิงป้า ที่ติดอันดับทัวร์ที่ถูกจองมากที่สุดบนแพลตฟอร์มของ Trip.com Group
• อู่ฮั่น - ซากุระที่มหาวิทยาลัยและสวนซากุระอีสต์เลค ดึงดูดผู้เยี่ยมชมที่ต้องการชมซากุระกลางเมือง
• เซี่ยงไฮ้ - สวนประติมากรรมจิ้งอัน ผสมผสานงานศิลปะสมัยใหม่เข้ากับดอกซากุระตามฤดูกาล
พฤติกรรมการค้นหาของนักท่องเที่ยวจีนชี้ความนิยมจุดชมซากุระริมทะเลสาบและการเดินชมตามสวนต่างๆ ซึ่งตอบโจทย์บรรยากาศสวยงามและการเดินเที่ยวที่สะดวก
โปรไฟล์นักท่องเที่ยว
จากการศึกษาข้อมูลนักท่องเที่ยวทั่วโลกพบว่านักท่องเที่ยวผู้หญิงเป็นผู้จองทริปชมซากุระถึง 62.9% โดยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุ 25-49 ปี ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่งของการจองทั้งหมด ขณะเดียวกัน ยังพบการเติบโตที่น่าสนใจในกลุ่มอื่น ๆ ได้แก่ นักท่องเที่ยวอายุ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งเพิ่มขึ้น 29.5% ต่อปี และทริปครอบครัวที่มีเด็กเล็ก ซึ่งเติบโตสูงถึง 150% ต่อปี
เทรนด์การเดินทางเพื่อชมซากุระในระดับภูมิภาคนี้ สะท้อนให้เห็นว่าการท่องเที่ยวชมซากุระกำลังขยายตัวทั้งในด้านความหลากหลายและความน่าสนใจ โดยผสมผสานความงามของธรรมชาติ ประสบการณ์ทางวัฒนธรรม และอิทธิพลของโซเชียลมีเดีย จนก่อให้เกิดรูปแบบการท่องเที่ยวตามฤดูกาลแนวใหม่ทั่วเอเชีย