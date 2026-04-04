เดอะมอลล์ ดัน “HARBOR ISLAND” ลุยสงกรานต์ สวนน้ำลอยฟ้าใหญ่สุดในไทย สู่FAMILY DESTINATION

ท่ามกลางสถานการณ์ราคาพลังงานโลกที่ผันผวน และพฤติกรรมผู้บริโภคที่หันมาใช้เวลาใกล้บ้านมากขึ้นในช่วงเทศกาล เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ เดินหน้าปักหมุดศูนย์การค้าเป็น “URBAN FAMILY HOLIDAY DESTINATION” ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “SONGKRAN : HOUSE OF FUN” พลิกพื้นที่รีเทลสู่แลนด์มาร์กแห่งความสุขของทุกเจเนอเรชั่น ผ่านงาน THE MALL LIFESTORE SONGKRAN FESTIVAL ระหว่างวันที่ 10–15 เมษายน 2569 ครบทั้งกิน เที่ยว ช้อป และความบันเทิงในรูปแบบ FAMILY FESTIVAL ตั้งเป้าเพิ่มทราฟฟิก 15–20% จากปีก่อน
นางสาววรลักษณ์ ตุลาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า ‘เทศกาลสงกรานต์ในปัจจุบันไม่ได้เป็นเพียงช่วงเวลาของการเดินทางท่องเที่ยว แต่เป็นช่วงเวลาที่ครอบครัวต้องการใช้เวลาร่วมกันและมองหาประสบการณ์พักผ่อนที่เข้าถึงได้ง่ายมากขึ้น โดยเฉพาะในปีนี้ วันหยุดช่วงสงกรานต์ต่อเนื่องหลายวัน แต่ด้วยสถานการณ์ราคาน้ำมัน ราคาสินค้าผันผวน คาดว่าผู้บริโภคจำนวนมากเลือกใช้เวลาใกล้บ้าน (URBAN HOLIDAY) มากกว่าการเดินทางระยะไกล
เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ จึงวางบทบาทศูนย์การค้าให้เป็น URBAN TOURISM DESTINATION ที่สามารถตอบโจทย์ทั้งความบันเทิง การพักผ่อน และการใช้เวลาร่วมกันของครอบครัวในที่เดียว พร้อมสร้าง SHARED EXPERIENCE ให้ทุกเจเนอเรชั่นได้มาสนุกกับเทศกาลสงกรานต์ในรูปแบบใหม่
แนวคิดดังกล่าวยังสอดคล้องกับทิศทางการท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ตั้งเป้าตลาดไทยเที่ยวไทยปี 2569 ไว้ที่ 215 ล้านคน-ครั้ง สร้างรายได้กว่า 1 ล้านล้านบาท สะท้อนโอกาสของศูนย์การค้าในการเป็นจุดหมายปลายทางด้านไลฟ์สไตล์และการท่องเที่ยวในเมือง
สำหรับเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ เดอะมอลล์ กรุ๊ป สร้างประสบการณ์ IMMERSIVE EXPERIENCE ผสานความบันเทิง วัฒนธรรม และไลฟ์สไตล์ ผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบในหลายสาขาทั่วกรุงเทพฯ และนครราชสีมา
หนึ่งในไฮไลต์สำคัญคือ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค ซึ่งถูกวางเป็น STRATEGIC FLAGSHIP สำหรับเทศกาลสงกรานต์ฝั่งตะวันตกของกรุงเทพฯ โดยเนรมิตพื้นที่ M GREEN PARK ให้เป็นแลนด์มาร์กเล่นน้ำขนาดใหญ่ มาพร้อมโฟมปาร์ตี้ยักษ์ยาวกว่า 15 เมตร และอุโมงค์น้ำ SKY SEA ความยาวกว่า 30 เมตร รวมถึงกิจกรรม FAMILY FUN GAMES และทะเลบอลกว่า 30,000 ลูก รองรับกลุ่มครอบครัว พร้อมขบวน M FRIENDS ที่จะมาสร้างสีสันภายในงาน
ขณะที่ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน นำเสนอประสบการณ์ “FROM SCREEN TO SPACE” ยก ซีรีส์ดัง “ภพเธอ” สู่พื้นที่จริง ผ่านบรรยากาศเรือนไทยสมัยอยุธยา ภายใต้ธีมงาน “มหาสงกรานต์ ภพเธอ” พร้อมกิจกรรมวัฒนธรรมไทย มิวสิคปาร์ตี้ และเชิญชวนลูกค้าร่วมแต่งกายชุดไทยตามกระแส #ห่มสไบไปเดอะมอลล์ เพื่อร่วมสร้าง SOFT POWER ไทยสู่สายตานานาชาติ
นอกจากนี้ยังเสริมทัพด้วยกลยุทธ์ ENTERTAINMENT MARKETING ผ่านมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินและนักแสดงชื่อดังของไทย เพื่อสร้างสีสันให้เทศกาลสงกรานต์ในแต่ละสาขา อาทิ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ พบกับ นนท์ ธนนท์, เพิร์ธ–แซนต้า, ปอนด์–ภูวิน ขณะที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค พบกับศิลปิน PERSES, จุง-ดัง & JAIDEE และ LYKN ส่วนเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน พบกับนักแสดงจากซีรีส์ “ภพเธอ” ได้แก่ ลาเต้–คิม และเน็ต–เจเจ และพิเศษกับนักแสดงดาวรุ่งที่กำลังฮอตในขณะนี้จากซีรีย์ “ด้วงกับเธอ” พบกับ ตี๋ตี๋-ป๋อ และ นอร์ท-อ๊อตโต้ ด้านเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ พบกับวง FOOL STEP, จูเนียร์-มาร์ค & JUMMO, และ CLUB AFTER CLASS
สำหรับ เดอะมอลล์ โคราช เตรียมจัดกิจกรรม SPLASH POOL PARTY ระหว่างวันที่ 12–14 เมษายน โดยมีศิลปินชื่อดังร่วมสร้างสีสัน อาทิ TILLY BIRDS, ใบเตย อาร์สยาม และลิฟท์ & ออย คาดว่าจะช่วยดึงดูดกลุ่มวัยรุ่นและนักท่องเที่ยวในพื้นที่เข้าร่วมงานอย่างคึกคัก
ในด้านกลยุทธ์การใช้จ่าย เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ใช้โมเดล “SHOP & PLAY” เพื่อกระตุ้นการใช้จ่าย และเพิ่ม CONVERSION RATE โดยสมาชิก M CARD เมื่อช้อปครบ 200 บาท รับสิทธิ์ร่วมกิจกรรมในโซน FAMILY FUN GAME และ BEACH PLAYGROUND และเมื่อช้อปครบ 600 บาท รับริสต์แบรนด์เข้าโซนเล่นน้ำฟรี (จากปกติ 99 บาท) ขณะที่ลูกค้าที่ ช้อปครบ 1,000 บาท หรือ 6,000 บาท สามารถร่วมลุ้นกิจกรรมเอ็กซ์คลูซีฟกับศิลปินชื่อดัง
พร้อมกันนี้ยังมีแคมเปญ SUMMER-CATION DEALS สำหรับลูกค้าที่ช้อปครบ 5,000 บาท รับ POLCASAN SUMMER TOTE มูลค่า 990 บาท ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 28 เมษายน 2569
นอกเหนือจากกิจกรรมเล่นน้ำและความบันเทิงในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้ว เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ยังเตรียมกิจกรรมสำหรับครอบครัวเพิ่มเติมผ่านงาน THE MALL LIFESTORE JUNGLE WALK ท่องโลกมหัศจรรย์ แดนสัตว์แปลกพิศวง ที่ชวนเด็กๆ และครอบครัวมาร่วมเปิดประสบการณ์ ในแดนป่าต้องคำสาป ครั้งแรก! กับขบวนรถไฟสำรวจป่าลึกลับ พบชนเผ่าโบราณและสัตว์แปลกกว่า 300 ชีวิต พร้อมสนุกกับกิจกรรมมากมาย จัดขึ้นที่ MCC HALL ชั้น 3 เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ ระหว่างวันที่ 10–19 เมษายน 2569
นอกจากนี้ยังจะได้เปิดประสบการณ์ความสนุกแบบเต็มพิกัดกับเครื่องเล่นและกิจกรรมคลายร้อนที่ HARBOR ISLAND สวนน้ำลอยฟ้าระดับเวิลด์คลาส ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย บนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตร ณ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค และบางกะปิ
ทั้งหมดนี้สะท้อนบทบาทของเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ในฐานะ “Urban Destination” จุดหมายปลายทางแห่งการพักผ่อนใจกลางเมือง ที่มอบความสุขได้ครบครัน เสมือนการท่องเที่ยวระยะไกล พร้อมช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ให้ผู้บริโภคได้ใช้ช่วงเวลาเทศกาลแห่งความสุขอย่างคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น
“สงกรานต์วันนี้ไม่ใช่เรื่องของการเดินทางไกลอีกต่อไป แต่คือการเลือกใช้เวลาอย่างมีคุณภาพร่วมกันของครอบครัว เราเห็นการเปลี่ยนผ่านของผู้บริโภคสู่ ‘Urban Holiday’ อย่างชัดเจน โดยเฉพาะในช่วงที่ต้นทุนการเดินทางและค่าครองชีพมีความผันผวน
เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ จึงไม่ได้มองตัวเองเป็นเพียงศูนย์การค้า แต่เป็น ‘Urban Destination’ ที่สามารถมอบประสบการณ์พักผ่อนระดับเดียวกับการท่องเที่ยวได้ในที่เดียว ทั้งความสนุก ความสะดวก และความคุ้มค่า เพื่อให้ทุกครอบครัวสามารถมีช่วงเวลาที่ดีที่สุดร่วมกันได้ โดยไม่ต้องเดินทางไกล” นางสาววรลักษณ์ กล่าว