เดอะมอลล์ ดัน “HARBOR ISLAND” ลุยสงกรานต์ สวนน้ำลอยฟ้าใหญ่สุดในไทย สู่FAMILY DESTINATION

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ท่ามกลางสถานการณ์ราคาพลังงานโลกที่ผันผวน และพฤติกรรมผู้บริโภคที่หันมาใช้เวลาใกล้บ้านมากขึ้นในช่วงเทศกาล เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ เดินหน้าปักหมุดศูนย์การค้าเป็น “URBAN FAMILY HOLIDAY DESTINATION” ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “SONGKRAN : HOUSE OF FUN” พลิกพื้นที่รีเทลสู่แลนด์มาร์กแห่งความสุขของทุกเจเนอเรชั่น ผ่านงาน THE MALL LIFESTORE SONGKRAN FESTIVAL ระหว่างวันที่ 10–15 เมษายน 2569 ครบทั้งกิน เที่ยว ช้อป และความบันเทิงในรูปแบบ FAMILY FESTIVAL ตั้งเป้าเพิ่มทราฟฟิก 15–20% จากปีก่อน


นางสาววรลักษณ์ ตุลาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า ‘เทศกาลสงกรานต์ในปัจจุบันไม่ได้เป็นเพียงช่วงเวลาของการเดินทางท่องเที่ยว แต่เป็นช่วงเวลาที่ครอบครัวต้องการใช้เวลาร่วมกันและมองหาประสบการณ์พักผ่อนที่เข้าถึงได้ง่ายมากขึ้น โดยเฉพาะในปีนี้ วันหยุดช่วงสงกรานต์ต่อเนื่องหลายวัน แต่ด้วยสถานการณ์ราคาน้ำมัน ราคาสินค้าผันผวน คาดว่าผู้บริโภคจำนวนมากเลือกใช้เวลาใกล้บ้าน (URBAN HOLIDAY) มากกว่าการเดินทางระยะไกล

เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ จึงวางบทบาทศูนย์การค้าให้เป็น URBAN TOURISM DESTINATION ที่สามารถตอบโจทย์ทั้งความบันเทิง การพักผ่อน และการใช้เวลาร่วมกันของครอบครัวในที่เดียว พร้อมสร้าง SHARED EXPERIENCE ให้ทุกเจเนอเรชั่นได้มาสนุกกับเทศกาลสงกรานต์ในรูปแบบใหม่

แนวคิดดังกล่าวยังสอดคล้องกับทิศทางการท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ตั้งเป้าตลาดไทยเที่ยวไทยปี 2569 ไว้ที่ 215 ล้านคน-ครั้ง สร้างรายได้กว่า 1 ล้านล้านบาท สะท้อนโอกาสของศูนย์การค้าในการเป็นจุดหมายปลายทางด้านไลฟ์สไตล์และการท่องเที่ยวในเมือง


สำหรับเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ เดอะมอลล์ กรุ๊ป สร้างประสบการณ์ IMMERSIVE EXPERIENCE ผสานความบันเทิง วัฒนธรรม และไลฟ์สไตล์ ผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบในหลายสาขาทั่วกรุงเทพฯ และนครราชสีมา

หนึ่งในไฮไลต์สำคัญคือ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค ซึ่งถูกวางเป็น STRATEGIC FLAGSHIP สำหรับเทศกาลสงกรานต์ฝั่งตะวันตกของกรุงเทพฯ โดยเนรมิตพื้นที่ M GREEN PARK ให้เป็นแลนด์มาร์กเล่นน้ำขนาดใหญ่ มาพร้อมโฟมปาร์ตี้ยักษ์ยาวกว่า 15 เมตร และอุโมงค์น้ำ SKY SEA ความยาวกว่า 30 เมตร รวมถึงกิจกรรม FAMILY FUN GAMES และทะเลบอลกว่า 30,000 ลูก รองรับกลุ่มครอบครัว พร้อมขบวน M FRIENDS ที่จะมาสร้างสีสันภายในงาน

ขณะที่ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน นำเสนอประสบการณ์ “FROM SCREEN TO SPACE” ยก ซีรีส์ดัง “ภพเธอ” สู่พื้นที่จริง ผ่านบรรยากาศเรือนไทยสมัยอยุธยา ภายใต้ธีมงาน “มหาสงกรานต์ ภพเธอ” พร้อมกิจกรรมวัฒนธรรมไทย มิวสิคปาร์ตี้ และเชิญชวนลูกค้าร่วมแต่งกายชุดไทยตามกระแส #ห่มสไบไปเดอะมอลล์ เพื่อร่วมสร้าง SOFT POWER ไทยสู่สายตานานาชาติ


นอกจากนี้ยังเสริมทัพด้วยกลยุทธ์ ENTERTAINMENT MARKETING ผ่านมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินและนักแสดงชื่อดังของไทย เพื่อสร้างสีสันให้เทศกาลสงกรานต์ในแต่ละสาขา อาทิ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ พบกับ นนท์ ธนนท์, เพิร์ธ–แซนต้า, ปอนด์–ภูวิน ขณะที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค พบกับศิลปิน PERSES, จุง-ดัง & JAIDEE และ LYKN ส่วนเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน พบกับนักแสดงจากซีรีส์ “ภพเธอ” ได้แก่ ลาเต้–คิม และเน็ต–เจเจ และพิเศษกับนักแสดงดาวรุ่งที่กำลังฮอตในขณะนี้จากซีรีย์ “ด้วงกับเธอ” พบกับ ตี๋ตี๋-ป๋อ และ นอร์ท-อ๊อตโต้ ด้านเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ พบกับวง FOOL STEP, จูเนียร์-มาร์ค & JUMMO, และ CLUB AFTER CLASS

สำหรับ เดอะมอลล์ โคราช เตรียมจัดกิจกรรม SPLASH POOL PARTY ระหว่างวันที่ 12–14 เมษายน โดยมีศิลปินชื่อดังร่วมสร้างสีสัน อาทิ TILLY BIRDS, ใบเตย อาร์สยาม และลิฟท์ & ออย คาดว่าจะช่วยดึงดูดกลุ่มวัยรุ่นและนักท่องเที่ยวในพื้นที่เข้าร่วมงานอย่างคึกคัก

ในด้านกลยุทธ์การใช้จ่าย เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ใช้โมเดล “SHOP & PLAY” เพื่อกระตุ้นการใช้จ่าย และเพิ่ม CONVERSION RATE โดยสมาชิก M CARD เมื่อช้อปครบ 200 บาท รับสิทธิ์ร่วมกิจกรรมในโซน FAMILY FUN GAME และ BEACH PLAYGROUND และเมื่อช้อปครบ 600 บาท รับริสต์แบรนด์เข้าโซนเล่นน้ำฟรี (จากปกติ 99 บาท) ขณะที่ลูกค้าที่ ช้อปครบ 1,000 บาท หรือ 6,000 บาท สามารถร่วมลุ้นกิจกรรมเอ็กซ์คลูซีฟกับศิลปินชื่อดัง


พร้อมกันนี้ยังมีแคมเปญ SUMMER-CATION DEALS สำหรับลูกค้าที่ช้อปครบ 5,000 บาท รับ POLCASAN SUMMER TOTE มูลค่า 990 บาท ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 28 เมษายน 2569

นอกเหนือจากกิจกรรมเล่นน้ำและความบันเทิงในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้ว เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ยังเตรียมกิจกรรมสำหรับครอบครัวเพิ่มเติมผ่านงาน THE MALL LIFESTORE JUNGLE WALK ท่องโลกมหัศจรรย์ แดนสัตว์แปลกพิศวง ที่ชวนเด็กๆ และครอบครัวมาร่วมเปิดประสบการณ์ ในแดนป่าต้องคำสาป ครั้งแรก! กับขบวนรถไฟสำรวจป่าลึกลับ พบชนเผ่าโบราณและสัตว์แปลกกว่า 300 ชีวิต พร้อมสนุกกับกิจกรรมมากมาย จัดขึ้นที่ MCC HALL ชั้น 3 เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ ระหว่างวันที่ 10–19 เมษายน 2569

นอกจากนี้ยังจะได้เปิดประสบการณ์ความสนุกแบบเต็มพิกัดกับเครื่องเล่นและกิจกรรมคลายร้อนที่ HARBOR ISLAND สวนน้ำลอยฟ้าระดับเวิลด์คลาส ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย บนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตร ณ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค และบางกะปิ

ทั้งหมดนี้สะท้อนบทบาทของเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ในฐานะ “Urban Destination” จุดหมายปลายทางแห่งการพักผ่อนใจกลางเมือง ที่มอบความสุขได้ครบครัน เสมือนการท่องเที่ยวระยะไกล พร้อมช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ให้ผู้บริโภคได้ใช้ช่วงเวลาเทศกาลแห่งความสุขอย่างคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น

“สงกรานต์วันนี้ไม่ใช่เรื่องของการเดินทางไกลอีกต่อไป แต่คือการเลือกใช้เวลาอย่างมีคุณภาพร่วมกันของครอบครัว เราเห็นการเปลี่ยนผ่านของผู้บริโภคสู่ ‘Urban Holiday’ อย่างชัดเจน โดยเฉพาะในช่วงที่ต้นทุนการเดินทางและค่าครองชีพมีความผันผวน
เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ จึงไม่ได้มองตัวเองเป็นเพียงศูนย์การค้า แต่เป็น ‘Urban Destination’ ที่สามารถมอบประสบการณ์พักผ่อนระดับเดียวกับการท่องเที่ยวได้ในที่เดียว ทั้งความสนุก ความสะดวก และความคุ้มค่า เพื่อให้ทุกครอบครัวสามารถมีช่วงเวลาที่ดีที่สุดร่วมกันได้ โดยไม่ต้องเดินทางไกล” นางสาววรลักษณ์ กล่าว



เดอะมอลล์ ดัน “HARBOR ISLAND” ลุยสงกรานต์ สวนน้ำลอยฟ้าใหญ่สุดในไทย สู่FAMILY DESTINATION
เดอะมอลล์ ดัน “HARBOR ISLAND” ลุยสงกรานต์ สวนน้ำลอยฟ้าใหญ่สุดในไทย สู่FAMILY DESTINATION
เดอะมอลล์ ดัน “HARBOR ISLAND” ลุยสงกรานต์ สวนน้ำลอยฟ้าใหญ่สุดในไทย สู่FAMILY DESTINATION
เดอะมอลล์ ดัน “HARBOR ISLAND” ลุยสงกรานต์ สวนน้ำลอยฟ้าใหญ่สุดในไทย สู่FAMILY DESTINATION
เดอะมอลล์ ดัน “HARBOR ISLAND” ลุยสงกรานต์ สวนน้ำลอยฟ้าใหญ่สุดในไทย สู่FAMILY DESTINATION
