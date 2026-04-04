“Dr Clear Aligners” ปักธงไทย เขย่าวงการจัดฟันใส ชูเทคโนโลยี 3D สเปกเยอรมนี พร้อมดึง “เก่ง-น้ำปิง” สร้างความมั่นใจให้คนรุ่นใหม่

ดีซีเอ อินเตอร์เนชั่นแนล (DCA International) รุกหนักตลาดทันตกรรมเพื่อความงาม (Cosmetic Dentistry) ในไทย เปิดตัว Dr Clear Aligners แบรนด์จัดฟันใสระดับพรีเมียมสัญชาติสิงคโปร์อย่างเป็นทางการ มุ่งยกระดับมาตรฐานรอยยิ้มด้วยนวัตกรรมที่แม่นยำและคุ้มค่า
จับเทรนด์เมกะเทรนด์โลก ตลาดจัดฟันใสไทยโตกระโดด
ในยุคที่บุคลิกภาพคือใบเบิกทาง “การจัดฟันใส” ได้กลายเป็นทางเลือกหลักของผู้บริโภคยุคใหม่ ข้อมูลจาก Fortune Business Insights ระบุว่าตลาดทันตกรรมเพื่อความงามทั่วโลกมีมูลค่าสูงถึง 4.2–4.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และกำลังเติบโตต่อเนื่องด้วยอัตราเฉลี่ย (CAGR) 13–14% ไปจนถึงปี 2034
สำหรับประเทศไทย ข้อมูลจาก Grand View Horizon ชี้ให้เห็นถึงโอกาสมหาศาล โดยคาดว่ามูลค่าตลาดจัดฟันใสจะพุ่งจาก 1.6 พันล้านบาท ไปแตะที่ 1.1 หมื่นล้านบาทภายในปี 2033 แม้จะมีความท้าทายเรื่องการเข้าถึงบริการในพื้นที่ห่างไกล (ซึ่งคิดเป็น 40% ของประชากรไทย) แต่ Dr Clear Aligners มองว่าเป็นโอกาสสำคัญในการขยายบริการให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น
3 จุดแข็งที่แตกต่าง นวัตกรรมเพื่อไลฟ์สไตล์ที่ไร้ขีดจำกัด
Dr Clear Aligners ไม่ได้มองว่าการจัดฟันคือเรื่องของความงามเพียงอย่างเดียว แต่คือ "การสร้างความเชื่อมั่น" ผ่านเทคโนโลยีจากเยอรมนีที่ผสานกับ Intraoral Scanner โดยมีจุดเด่น 3 ด้านหลัก:
1.Premium Material: วัสดุมีความใส ยืดหยุ่นสูง และแนบสนิทไปกับผิวฟัน ทำให้ใส่สบายและไม่ระคายเคือง
2.3D Digital Planning: วางแผนการรักษาเฉพาะบุคคลด้วยระบบดิจิทัล 3 มิติ ช่วยให้ทันตแพทย์คำนวณการเคลื่อนฟันได้อย่างแม่นยำ และคนไข้สามารถเห็นผลลัพธ์ล่วงหน้าได้ทันที
3.Easy Hygiene: ตอบโจทย์ชีวิตที่คล่องตัวด้วยคุณสมบัติถอดง่าย ทำความสะอาดสะดวก ลดความเสี่ยงในการเกิดฟันผุมากกว่าการจัดฟันแบบเดิม
กลยุทธ์ “ความมั่นใจที่สัมผัสได้” ผ่านพรีเซนเตอร์คู่ฮอต
เพื่อสร้างการจดจำแบรนด์ในวงกว้าง Dr Clear Aligners ได้จัดงาน "Your Reason to Smile" (เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2569) เปิดตัวสองนักแสดงดาวรุ่ง “เก่ง หฤษฎ์ บัวย้อย” และ “น้ำปิง Napatsakorn Pingmuang” ในฐานะ Brand Ambassador & Presenter
การเลือก “เก่ง-น้ำปิง” มาเป็นตัวแทนแบรนด์ คือกลยุทธ์สื่อสารผ่านผู้ใช้จริงที่สะท้อนภาพลักษณ์คนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจคุณภาพและความคุ้มค่า เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้บริโภคกล้าที่จะส่งยิ้มอย่างมั่นใจในทุกช่วงเวลาของชีวิต โดยภายในงานยังมีกิจกรรม Lucky Fan และการร่วมแชร์ประสบการณ์การดูแลรอยยิ้มเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพและความมั่นใจในทุกช่วงเวลาของชีวิต
“รอยยิ้มไม่ใช่แค่เรื่องความสวยงาม แต่คือหัวใจสำคัญของความมั่นใจ” ผู้บริหารดีซีเอ อินเตอร์เนชั่นแนล ย้ำถึงวิสัยทัศน์ที่ต้องการมอบโซลูชันการจัดฟันที่ทันสมัยและโปร่งใสให้กับคนไทยทุกคน
