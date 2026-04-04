สะพัด ’พิพัฒน์‘ แบ่งงานคมนาคมดูหน่วยหลัก"ถนน-รถไฟ-ทอท "ส่วน 3 รมช.กระจายงาน"บก-อากาศ-ทางน้ำ"

รัฐมนตรีคมนาคม 4 คน กำหนดเข้าปฎิบัติงาน 7 เม.ย.นี้ สะพัด ’พิพัฒน์‘ แบ่งงาน 3 รัฐมนตรีช่วยฯคมนาคม โดยคุม กรมทางหลวง-ทางหลวงชนบท-รฟท."เอง ส่วน’สิริพงศ์‘ ดูงานขนส่งทางบก ’ภัทรพงศ์‘ ดูแลทางอากาศการบิน ’สรรเพชญ‘ รับผิดชอบงานขนส่งทางน้ำ
รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า จากที่กระทรวงคมนาคม มีรัฐมนตรีช่วยว่าการฯ 3 คน ซึ่งถือว่า มากกว่าที่ผ่านมา ที่จะมีรัฐมนตรีช่วยจำนวน 2 คน โดย รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมทั้ง 4 คน มีกำหนดจะเดินทางเข้าปฏิบัติหน้าที่ ในวันที่7 เม.ย.นี้ ซึ่งจะมีการประกอบพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงฯและการต้อนรับจากคณะผู้บริหาร ณ หอประชุมราชรถสโมสร ขณะที่ล่าสุดมีกระแสข่าวจากพรรคภูมิใจไทย คาดหมายว่า นายพิพัฒน์ กิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มีการแบ่งหน่วยงานของกระทรวงคมนาคมที่มีจำนวน 22 หน่วยงาน โดยนายพิพัฒน์ จะกำกับดูแล กรมทางหลวง (ทล.) , กรมทางหลวงชนบท (ทช.) , การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ,การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) , บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT (ทอท.) เป็นต้น
นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม จะกำกับดูแลงานขนส่งทางบก ทั้งหมด อาทิ กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) และ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เป็นต้น
นานภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม จะได้กำกับดูแลเกี่ยวกับทางอากาศ การบิน ประกอบด้วย บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) กรมท่าอากาศยาน (ทย.) และ บริษัท โรงแรม ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด เป็นต้น
ด้านนายสรรเพชญ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม จะได้กำกับดูแลหน่วยงานด้านการขนส่งทางน้ำ ได้แก่ กรมเจ้าท่า (จท.), การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เป็นต้น