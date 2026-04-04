สถิติ 2 เดือนรถไฟฟ้าขัดข้อง 22 ครั้ง กรมรางสั่งเข้มแก้ไข สงกรานต์ เน้นปลอดภัย เฝ้าระวัง จุดเสี่ยงอุบัติเหตุ

กรมราง สแกนระบบราง 2 เดือนรถไฟฟ้าขัดข้อง 22 ครั้ง หารือผู้ให้บริการเร่งแก้ไขป้องกัน กำชับมาตรการปลอดภัย เดินทางสงกรานต์ 69 เฝ้าระวังจุดตัดทางรถไฟกับถนน และทางลักผ่าน เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2569 นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับและบริหารจัดการระบบขนส่งทางราง ครั้งที่ 2/2569 ร่วมกับหน่วยงานผู้ให้บริการระบบรางที่เกี่ยวข้อง โดยมีการติดตามประเด็นต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อประชาชนและผู้ใช้บริการระบบขนส่งทางราง รวมถึงกำหนดแนวทางการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาที่สำคัญ
โดยข้อมูลสถิติเหตุขัดข้องของรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2569 มีรวม 22 ครั้ง ประกอบด้วย
• ระบบขับเคลื่อน 6 ครั้ง
• ระบบเบรค 3 ครั้ง
• ระบบประตูรถ 3 ครั้ง
• จุดสับราง 5 ครั้ง
• เครื่องนับเพลา 2 ครั้ง
• ระบบอาณัติสัญญาณ 1 ครั้ง
• เหตุอื่น ๆ 2 ครั้ง
โดย ขร. ได้เน้นย้ำเรื่องการเก็บสถิติของชิ้นส่วนอะไหล่ต่าง ๆ ที่ชำรุด ไว้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการซ่อมบำรุงและการให้บริการสูงสุด
พร้อมทั้งได้มีการหารือเกี่ยวกับมาตรการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2569 ระหว่างวันที่ 10 - 19 เมษายน 2569 โดย ขร. มีการดำเนินการตามมาตรการฯ ดังนี้
1. ด้านการอำนวยความสะดวก มีการจัดเจ้าหน้าที่ ขร. ประสานงานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน/ขัดข้อง เพื่อเร่งแก้ปัญหาและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การเดินทางของประชาชนเป็นไปอย่างสะดวก จัดเจ้าหน้าที่ ขร. ลงพื้นที่เพื่อสุ่มตรวจและติดตามการดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกฯ รายงานจำนวนผู้ใช้บริการระบบรางประจำวันตลอดช่วงวันหยุดต่อเนื่อง ประสาน รฟท. พ่วงตู้โดยสารเพิ่มในเส้นทางหนาแน่น รวมถึงจัดขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร และประสานผู้ให้บริการระบบรถไฟฟ้าเพิ่มความถี่การเดินรถให้เพียงพอ โดยเฉพาะในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนของวันที่มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก
2. ด้านการอำนวยความปลอดภัย มีการสรุปอุบัติเหตุและเหตุอันตรายต่อการเดินรถไฟ และข้อมูลรถไฟฟ้าขัดข้องประจำวันช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 และประสาน รฟท. ร่วมกับท้องถิ่นเฝ้าระวังจุดตัดทางรถไฟเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟเสมอระดับ
ทั้งนี้ รฟท. ได้มีมาตรการอำนวยความสะดวกทางราง โดยการเพิ่มขบวนรถไฟและเพิ่มที่นั่งจากปีก่อนร้อยละ 21 และจัดให้มีการจองบัตรโดยสารออนไลน์ล่วงหน้า และในส่วนความพร้อมของสถานีได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ดูแลความสะอาดห้องน้ำ จัดคิว-ที่นั่งรอ และเตรียมที่จอดรถ รวมถึงมาตรการด้านความปลอดภัยทางราง ได้มีการเน้นเฝ้าระวังอุบัติเหตุจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งบริเวณจุดตัดทางรถไฟกับถนน และทางลักผ่าน ออกมาตรการห้ามผู้โดยสารใช้หลังคา บันได ข้อต่อ เป็นที่โดยสาร กำกับดูแลการปฏิบัติงานระบบรางให้ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยที่กำหนด และในการรักษาความปลอดภัยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยผู้ใช้บริการ รวมทั้งตรวจสอบการใช้กล้องวงจรปิด บริเวณสถานีให้ใช้งานได้ และสามารถเรียกดูภาพได้กรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน
นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ พิจารณาเกี่ยวกับแผนการเปลี่ยนผ่านระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ (AFC Migration Plan) สำหรับรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล และสายฉลองรัชธรรม โดย ขร. ได้มีข้อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ เพื่อให้ รฟม. และ BEM เตรียมเปลี่ยนผ่านสู่ระบบ EMV Contactless ได้แก่ แนวทางความชัดเจนเรื่องปัญหาบัตรไม่เพียงพอ ไม่พร้อมจำหน่าย ณ สถานี ซึ่งธนาคารกรุงไทยอยู่ระหว่างเร่งรัดการผลิตบัตรล็อตใหม่ โดยคาดว่าจะส่งมอบให้ รฟม. และพร้อมจำหน่ายที่สถานีตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2569 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้ รฟม. และ BEM ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับผู้โดยสาร และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป