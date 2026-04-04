บางจากฯ มอบ “ถั่วสุขใจ” เติมพลังผู้เดินทางช่วงสงกรานต์ ร่วมสร้างรายได้เกษตรกรไทย

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมช่วยลดค่าใช้จ่ายให้ผู้บริโภคและร่วมสนับสนุนการสร้างรายได้ให้เกษตรกรไทย พร้อมมอบความสุขให้แก่ผู้เดินทางช่วงสงกรานต์ โดยสมาชิกบางจากกรีนไมลส์เพียงเติมน้ำมันบางจากผลิตภัณฑ์ใดก็ได้ ทุกยอดการเติม รับฟรี ถั่วสุขใจ ขนาด 30 กรัม มูลค่า 20 บาท จำนวน 1 ซอง ตั้งแต่วันที่ 6 ถึง 16 เมษายน 2569 ที่สถานีบริการน้ำมันบางจากทั่วประเทศที่ร่วมรายการ www.bangchakmarketplace.com
ทท“ถั่วสุขใจ” เป็นผลิตภัณฑ์ถั่วลิสงและเม็ดมะม่วงหิมพานต์อบกรอบผสมแครนเบอร์รี่ คัดสรรวัตถุดิบจากกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกถั่วลิสงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงหิมพานต์ในภาคใต้ โดยบางจากฯ นำมามอบให้ลูกค้าแทนคำขอบคุณในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 เพื่อให้เพลิดเพลินในการเดินทาง และรองรับผลผลิตพร้อมสร้างรายได้ให้กลุ่มเกษตรกร
บางจากฯ คัดสรรผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลผลิตของชุมชนและกลุ่มเกษตรกร มาเป็นของสมนาคุณลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมส่งเสริมการสร้างงานสร้างรายได้ให้ชุมชน ควบคู่ไปกับการส่งมอบผลิตภัณฑ์และสินค้าคุณภาพให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่องตามแนวคิด “สร้างสรรค์พลังไม่รู้จบ” พิเศษ รับส่วนลดเครื่องดื่มอินทนิลมูลค่า 15 บาท สำหรับเมนูเย็นหรือปั่น ขนาด 16 oz. หรือ 22 oz. เพียงสแกนคิวอาร์โค้ดด้านหลังซอง “ถั่วสุขใจ” (จำกัดสิทธิ์จำนวน 1 ล้านสิทธิ์) โดยส่วนลดใช้ได้ตั้งแต่ ตั้งแต่วันที่ 6เมษายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569 ที่ร้านอินทนิลทั่วประเทศที่ร่วมรายการ