ORเริ่มขายน้ำมันดีเซล B20 เพิ่มทางเลือกภาคขนส่ง-อุตฯ-เกษตร

OR เริ่มจำหน่ายน้ำมันดีเซล B20 ที่สถานีบริการ พีทีที สเตชั่นบางสาขา เพิ่มความสะดวกและทางเลือกให้กับภาคขนส่ง อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เพิ่มช่องทางจำหน่ายน้ำมันดีเซล B20 ที่ พีทีที สเตชั่น เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ที่ใช้รถที่ใช้น้ำมันประเภทนี้ บรรเทาภาระของภาคขนส่ง อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม ให้สามารถบริหารต้นทุนได้ดีขึ้น โดยจำหน่ายราคาดีเซล B20ที่ต่ำกว่าดีเซล B7 ถึง 5 บาทต่อลิตร ซึ่งเริ่มจำหน่ายที่สถานีบริการ พีทีที สเตชั่น สระบุรี และ พีทีที สเตชั่น สิงหนคร และ บจก.เอ็ม เอช ซี ปิโตรเลียม จ.สงขลา ในวันที่ 4 เมษายน 2569
น้ำมันดีเซล B20 มีส่วนผสมไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์ม 20% ผลิตจากวัตถุดิบเกษตรในประเทศตามมาตรฐานสากล เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลขนาดใหญ่ ทั้งรถบรรทุก รถโดยสาร เครื่องจักรอุตสาหกรรม และเครื่องจักรที่ใช้ในการเกษตรกรรม ซึ่งนอกจากจะช่วยลดต้นทุนพลังงานของผู้ประกอบการแล้ว การใช้ B20 ยังเป็นการสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ลดการพึ่งพาพลังงานนำเข้า และส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับนโยบายความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ