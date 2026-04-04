MEA จัดใหญ่สงกรานต์ แจกวัตถุมงคล “พระขรัวอีโต้” กระทบไหล่ “ไมกี้ ปณิธาน บุตรแก้ว” ที่ MEA SPARK

MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง สร้างปรากฏการณ์ฉลองสงกรานต์ปี 2569 ยิ่งใหญ่กว่าเดิม ณ MEA SPARK พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย ชูไฮไลต์พิเศษแจกวัตถุมงคล “พระขรัวอีโต้” เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมดึง “ไมกี้ ปณิธาน บุตรแก้ว” พรีเซนเตอร์สุดฮอตเข้าร่วมกิจกรรม และเปิดให้เข้าชมประวัติศาสตร์โรงไฟฟ้าแห่งแรกของไทยฟรี ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายนนี้ มุ่งสร้างการเรียนรู้ด้านพลังงานควบคู่การสืบสานประเพณีไทยอย่างยั่งยืน
นายพิพัฒน์ ชลอำไพ รองผู้ว่าการ MEA พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และพนักงาน เข้าร่วมงาน “Songkran Splash, SPARK the Energy” โดยมีนายอำพล สงวนวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า MEA เป็นประธานในพิธีเปิด ณ MEA SPARK พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย (วัดเลียบ) โดยระบุว่าการจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นการเปิดพื้นที่ประวัติศาสตร์ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้าวัดเลียบ โรงไฟฟ้าแห่งแรกของประเทศไทย ให้ประชาชนได้เข้ามาเรียนรู้รากเหง้าของพลังงานไฟฟ้าในมิติที่สร้างสรรค์ โดยนำ Soft Power ด้านประเพณีสงกรานต์มาเป็นตัวเชื่อมโยงเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวจากอดีตของบริษัท ไฟฟ้าสยาม จำกัด สู่บทบาทของการไฟฟ้านครหลวงในปัจจุบันที่มุ่งเน้นการดูแลระบบไฟฟ้าเพื่อวิถีชีวิตคนเมืองมหานคร
ภายในงานอัดแน่นด้วยกิจกรรมไฮไลต์ที่ออกแบบมาเพื่อดึงดูดประชาชนทุกกลุ่มวัย เริ่มต้นด้วยความเป็นสิริมงคลจากการสรงน้ำพระและการมอบวัตถุมงคล “พระขรัวอีโต้” ให้แก่ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ ซึ่งถือเป็นของสมนาคุณล้ำค่าในวาระขึ้นปีใหม่ไทย ต่อด้วยความสนุกสนานจากกิจกรรม Meet & Greet กับ ไมกี้ ปณิธาน บุตรแก้ว พรีเซนเตอร์ MEA e-Service ในวันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2569 เวลา 14.30 ถึง 15.00 น. ณ ห้อง Let's SPARK นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการร่วมเล่นเกมส่งเสริมการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยเพื่อรับของรางวัลมากมาย
นอกเหนือจากกิจกรรมความบันเทิง MEA ยังมุ่งปลูกฝังความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า กิจกรรมเชิงรักษ์โลกผ่านเวิร์กชอป Upcycling สร้างสรรค์พวงกุญแจจากฝาขวดน้ำพลาสติก และมีการจำหน่ายอาหารอร่อยจากชุมชนรอบพื้นที่ และไอศกรีม MEA เจิดจ้า ดีไซน์พิเศษที่สะท้อนเอกลักษณ์ขององค์กร ทั้งนี้ MEA ขอเชิญชวนประชาชนร่วมสัมผัสประสบการณ์ย้อนรอยประวัติศาสตร์และเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์ในงาน "Songkran Splash, SPARK the Energy" ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 5 เมษายน 2569 เวลา 09.00 ถึง 17.00 น. ณ MEA SPARK พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย โดยสามารถเข้าร่วมงานได้ฟรีตลอดระยะเวลาการจัดงาน