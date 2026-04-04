บางจากฯจัดโครงการ “Fry to Fly – 2 ลิตรแลก 1 ลิตร”

บางจากฯ นำร่อง “Fry to Fly – 2 ลิตรแลก 1 ลิตร”น้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วแลกน้ำมันรถ เติมได้ทันทีที่ปั๊มบางจากที่ร่วมรายการในกรุงเทพและปริมณฑล ตั้งแต่วันที่ 6-30 เมษายนนี้
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดทำโครงการนำร่อง “Fry to Fly - 2 ลิตร แลก 1 ลิตร” ภายใต้แนวคิด “น้ำมันครัวแลกน้ำมันรถ” เชิญชวนประชาชนนำน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วจำนวน 2 ลิตร แลกเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานยนต์จำนวน 1 ลิตร โดยสามารถเติมได้ทันที ณ สถานีบริการน้ำมันบางจากที่ร่วมโครงการในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตั้งแต่วันที่
6-30 เมษายนนี้
โครงการนี้มุ่งแบ่งเบาภาระผู้บริโภค โดยต่อยอดจากโครงการ Fry to Fly ที่รวบรวมน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วไปผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (SAF) ให้เกิดประโยชน์ได้ใกล้ตัวมากขึ้น ด้วยการนำน้ำมันใช้แล้วจากครัวเรือนจำนวน 2 ลิตร มาแลกเติมน้ำมันดีเซล หรือแก๊สโซฮอล์ (เฉพาะเกรดธรรมดา ไม่รวมพรีเมี่ยม) จำนวน 1 ลิตรได้ทันที ทั้งนี้ อยู่ภายใต้เงื่อนไขน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วไม่เกิน 20 ลิตรต่อ 1 ท่าน โดยกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้ว 1 กิโลกรัม เทียบเท่า 1 ลิตร เพื่อความสะดวกในการอ้างอิง
โครงการนำร่องดังกล่าวเป็นหนึ่งในมาตรการของบางจากฯ เพื่อดูแลผู้บริโภคในช่วงวิกฤตสงครามตะวันออกกลาง สำหรับสถานีบริการน้ำมันบางจาก ที่เข้าร่วมโครงการ มีจำนวน 15 สาขาดังนี้ ในกรุงเทพมหานคร สาขาเอกมัย สุขุมวิท 99 วิภาวดีรังสิต ENCO เจริญกรุงตัดใหม่ ศรีนครินทร์ สมิติเวช กาญจนาภิเษก (บางบอน) จรัญสนิทวงศ์ สุขาภิบาล 1 (2) เลียบวารี จังหวัดสมุทรปราการ สาขาศรีนครินทร์ 1 เทพารักษ์ กม. 9 จังหวัดนนทบุรี นนทบุรี กาญจนาภิเษก 41 แจ้งวัฒนะ จังหวัดปทุมธานี สาขาพหลโยธิน 38