เปิดแล้ว!“The Rest Village ศรีราชา” ที่พักริมทางมอเตอร์เวย์สาย 7 ใหญ่สุดในไทย รองรับเดินทางสงกรานต์

กรมทางหลวง เปิดตัว “The Rest Village ศรีราชา” ที่พักริมทางรูปแบบใหม่บนมอเตอร์เวย์ M7 นำร่องให้บริการ พื้นที่จอดรถ ร้านค้าชั่วคราว ห้องน้ำชั่วคราว รองรับการเดินทางช่วงสงกรานต์ 2569 ขณะที่เร่งก่อสร้างสถานีชาร์จรถไฟฟ้า สิ่งอำนวยความสะดวก เต็มรูปแบบในปี 70
วันที่ 3 เมษายน 2569 นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากบริษัท เดอะ เรส วิลเลจ จำกัด, บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน), บริษัท เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิด PTT Station The Rest Village ศรีราชา บนมอเตอร์เวย์ M7 (สายกรุงเทพฯ - มาบตาพุด) บริเวณ กม.93+500 ฝั่งขาออก อย่างเป็นทางการ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์
นายปิยพงษ์ เปิดเผยว่า กรมทางหลวงมีนโยบายสำคัญในการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองให้มีมาตรฐานในระดับสากล โดยเฉพาะการพัฒนา ‘ที่พักริมทาง (Rest Area)’ ให้เป็นมากกว่าสถานที่แวะพัก โดยมุ่งเน้นการยกระดับการให้บริการให้มีความทันสมัย ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันและได้มาตรฐาน เพื่อตอบโจทย์การเดินทางในยุคปัจจุบัน
พร้อมกันนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน โครงการฯ ได้จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน
ไว้รองรับ ดังนี้
-ฝั่งขาออก (มุ่งหน้าพัทยา-มาบตาพุด): เปิดให้บริการสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2569 เป็นต้นไป
-ฝั่งขาเข้า (มุ่งหน้ากรุงเทพฯ): มีกำหนดการเปิดให้บริการบางส่วน ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2569 เป็นต้นไป
-จุดบริการพิเศษช่วงสงกรานต์ (10 - 19 เมษายน 2569): จัดเตรียมพื้นที่จอดรถ ร้านค้าชั่วคราว ห้องน้ำชั่วคราว และจุดให้บริการน้ำดื่มฟรี เพื่อให้บริการประชาชนตลอดช่วงเทศกาล
ทั้งนี้ คณะผู้บริหารได้ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง The Rest Village อาทิ การก่อสร้างสถานีชาร์จรถไฟฟ้า การก่อสร้างสถานีบริการน้ำมัน และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ รวมถึงแผนการดำเนินงาน โดยโครงการฯ มีแผนจะเปิดให้บริการเพิ่มเติมเป็นระยะ และคาดว่าจะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบภายในปี 2570
สำหรับโครงการ The Rest Village เป็นที่พักริมทางรูปแบบใหม่ มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ทันสมัย ออกแบบภายใต้แนวคิด Universal Design เพื่อยกระดับประสบการณ์การเดินทางในทุกมิติ ทั้งด้านความสะดวก ความปลอดภัย และไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้ทาง เมื่อเปิดให้บริการเต็มรูปแบบ จะมีพื้นที่จอดรถกว่า 1,000 คัน ห้องน้ำกว่า 300 ห้อง สถานีชาร์จรถไฟฟ้า (EV) กว่า 60 ช่อง สถานีบริการน้ำมันทั้ง 2 ฝั่ง รวมถึงพื้นที่จำหน่ายสินค้าและบริการอย่างครบวงจร
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 นี้ กรมทางหลวงขอเชิญชวนผู้ใช้ทางแวะพัก ณ The Rest Village เพื่อผ่อนคลายอิริยาบถ ลดความเหนื่อยล้า และฟื้นฟูความพร้อมก่อนออกเดินทางต่ออย่างปลอดภัย ทั้งนี้ กรมทางหลวงขอส่งความปรารถนาดีมายังประชาชนทุกท่าน ให้เดินทางโดยสวัสดิภาพและมีความสุขตลอดการเดินทาง