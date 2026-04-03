บางจากยันคลังน้ำมัน-การขนส่งทางเรือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กฎหมาย

บางจากฯ ยืนยันการดำเนินงานคลังน้ำมันและขนส่งน้ำมันทางเรือเป็นไปตามปกติ
ภายใต้การกำกับดูแลของภาครัฐ ยันคลังน้ำมันที่สุราษฎร์ฯที่มีปัญหาผิดปกตินั้น ไม่ใช่คลังบางจาก
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ยืนยันว่าการบริหารจัดการคลังน้ำมันและการขนส่งน้ำมันทางทะเลของบริษัทฯ ดำเนินการตามปกติ และสอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนด โดยมีการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและมีการรายงานข้อมูลต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลอย่างสม่ำเสมอ ในช่วงที่ผ่านมา คลังน้ำมันของบริษัทฯ ได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง อาทิ กรมธุรกิจพลังงาน กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) กรมเจ้าท่า และหน่วยงานด้านพลังงานในพื้นที่ โดยผลการตรวจสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย การบริหารจัดการปริมาณน้ำมันเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่กำหนด
สำหรับกรณีDSIตรวจสอบพบคลังน้ำมันในจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีความผิดปกติว่าบริษัทฯ ขอแจ้งว่า บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคลังน้ำมันดังกล่าว ซึ่งคลังน้ำมันของบริษัทฯ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวน 2 แห่ง รวมถึงคลังที่บริษัทเช่าใช้บริการอีก 1 แห่ง ได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว และเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดข้อมูลการรับ–จ่ายและปริมาณคงคลังมีความสอดคล้องกับข้อมูลที่รายงานต่อหน่วยงานกำกับดูแล โดยไม่พบความผิดปกติ รวมถึงไม่มีการกักตุนหรือการรั่วไหลแต่อย่างใด
ข้อมูลการรับ–จ่ายและปริมาณคงคลังมีความสอดคล้องกับข้อมูลที่รายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และไม่พบข้อบ่งชี้ของความผิดปกติหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ส่วนกรณีการขนส่งน้ำมันทางเรือไปยังคลังที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี บริษัทฯ มีการรายงานข้อมูลการขนส่งต่อกรมธุรกิจพลังงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใด
บริษัทฯ ยืนยันว่าการดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง โดยยึดหลักความถูกต้องและมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด