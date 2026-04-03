คตร.เล็งควบคุมค่าการกลั่น กำหนดเพดาน 1-3บาท รอข้อมูลโรงกลั่นฯ

คตร.จ่อควบคุมค่าการกลั่นให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เบื้องต้นกำหนดเพดานสูงสุดไม่เกิน 3 บาทและต่ำสุด1 บาทเศษ เพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคและคุ้มครองผู้ประกอบการไม่ให้ขาดทุนหนัก รอโรงกลั่นส่งข้อมูลต้นทุนที่แท้จริง หรือหากโรงกลั่นเสนอแนวทางปรับลดราคาด้วยตนเองได้ ภาครัฐอาจไม่นำระบบควบคุมราคามาบังคับใช้
กระทรวงพลังงาน รายงานสถานการณ์ด้านพลังงานของประเทศไทยและต่างประเทศ
ปริมาณสำรองและปริมาณการจำหน่ายน้ำมันกลุ่มดีเซล ฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำวันที่ 3 เมษายน 2569
1. สถานการณ์พลังงานโลกและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคา
- สถานการณ์พลังงานโลกทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังราคาน้ำมันดิบพุ่งสูงทำสถิติใหม่ โดยน้ำมันดิบ WTI ทะยานขึ้นกว่า 11% แตะ 111.54 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และ Brent พุ่งทะลุ 109 ดอลลาร์ ท่ามกลางความตึงเครียดในช่องแคบฮอร์มุซที่อิหร่านยังคงควบคุมการเดินเรือจนส่งผลกระทบต่ออุปทานน้ำมันทั่วโลก ขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ได้ส่งสัญญาณขู่โจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอิหร่านอย่างหนักหากสถานการณ์ไม่คลี่คลาย อย่างไรก็ตาม สหรัฐฯ ยังคงมีมาตรการผ่อนปรนโดยยกเว้นการคว่ำบาตรน้ำมันอิหร่านชั่วคราวไปจนถึงวันที่ 19 เมษายน 2569 เพื่อชะลอวิกฤตราคาเชื้อเพลิงและภาวะเงินเฟ้อที่กำลังลุกลาม ในขณะที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติยังคงมีความเห็นแตกแยกในการจัดตั้งกองกำลังคุ้มครองการเดินเรือในพื้นที่ดังกล่าว
2. ปริมาณน้ำมันสำรองภายในประเทศ และ การผลิตและจำหน่ายน้ำมันกลุ่มดีเซล
- ปริมาณน้ำมันสำรองภายในประเทศ อ้างอิงข้อมูล ณ วันที่ 3 เมษายน 2569 ประเทศไทยมีน้ำมันเพียงพอกับความต้องการใช้ประมาณ 106 วัน โดยเป็นน้ำมันสำรองตามกฎหมาย 25 วัน น้ำมันสำรองเพื่อการค้า 19 วัน น้ำมันที่อยู่ระหว่าการขนส่ง 32 วัน และน้ำมันที่ได้รับการยืนยันในการจัดหาแล้ว 30 วัน
- การผลิตและจำหน่ายน้ำมันกลุ่มดีเซล อ้างอิงข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2569 สามารถผลิตน้ำมันดีเซลได้ 84.28 ล้านลิตร และจำหน่าย 78.79 ล้านลิตร
3. ราคาขายปลีกน้ำมันภายในประเทศ ต่างประเทศ และฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
- อ้างอิงราคาจาก ปตท. ราคาน้ำมันดีเซล (B7) 47.74 บาท น้ำมันเบนซิน (E20) 38.95 บาท น้ำมันแก๊สโซฮอล (95) 43.95 บาท น้ำมันแก๊สโซฮอล (91) 43.58 บาท
- เทียบราคาน้ำมันขายปลีกของไทยกับประเทศอาเซียน โดยราคาน้ำมันเบนซินของไทยเฉลี่ยอยู่ที่ 43.95 บาท ขณะที่ฟิลิปปินส์ กัมพูชา เมียนมา สปป.ลาว สิงคโปร์ อยู่ที่ 52.27 - 88.00 บาทต่อลิตร ส่วนราคาน้ำมันดีเซลของไทยอยู่ที่ 47.74 บาทต่อลิตร ขณะที่ มาเลเซีย เวียดนาม กัมพูชา ลาว ฟิลิปปินส์ เมียนมา สิงคโปร์ อยู่ที่ 50.86 - 112.67 บาทต่อลิตร
- ประมาณการฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 3 เมษายน 2569 ติดลบ 49,403 ล้านบาท โดยมีการชดเชยน้ำมันดีเซลวันละประมาณ 1,159 ล้านบาท
4. เรื่องอื่นๆ
- รัฐบาลเร่งหามาตรการบรรเทาผลกระทบวิกฤตพลังงานจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางผ่านคณะกรรมการศึกษาความเหมาะสมในการกำหนดต้นทุนราคาน้ำมันเชื้อเพลิง (คตร.) โดยมีนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ เป็นประธาน ซึ่งล่าสุด ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์ หนึ่งในคณะกรรมการเปิดเผยว่า ที่ประชุมกำลังพิจารณาแนวคิดการกำหนดเพดานและพื้นราคา (Floor & Ceiling) เพื่อควบคุมค่าการกลั่นให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยเสนอเพดานสูงสุดไม่เกิน 3 บาท และขั้นต่ำประมาณ 1 บาทเศษ เพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคและคุ้มครองผู้ประกอบการไม่ให้ขาดทุนหนัก
อย่างไรก็ตาม มาตรการดังกล่าวยังไม่ได้ข้อสรุปแน่ชัดเนื่องจากต้องรอการชี้แจงข้อมูลต้นทุนที่แท้จริงจากโรงกลั่นทั้ง 6 แห่งก่อน ซึ่งหากโรงกลั่นสามารถเสนอแนวทางปรับลดราคาด้วยตนเองได้ ภาครัฐอาจไม่นำระบบควบคุมราคามาบังคับใช้ โดยคาดว่าการประชุมนัดสำคัญในช่วงเย็นวันนี้ (3 เมษายน) จะสามารถเคาะข้อสรุปทั้งในส่วนของวิธีการปฏิบัติและตัวเลขต้นทุนที่เหมาะสมทั้งค่าการกลั่นและค่าการตลาดเพื่อประกาศใช้ต่อไป