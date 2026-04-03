สงกรานต์นี้ วิ่งฟรี มอเตอร์เวย์ 5 สาย กรมทางหลวงมอบของขวัญ ตั้งแต่ 10 เม.ย.

กรมทางหลวง มอบของขวัญสงกรานต์ วิ่งฟรีมอเตอร์เวย์ 5 สาย (M7-M9-M81-M6-M82) จำนวน 7 วัน รวมระยะทาง 530 กม. เริ่ม10 เม.ย. นี้
กรมทางหลวง (ทล.) ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางบนมอเตอร์เวย์ จำนวน 3 สาย ได้แก่ M7, M9 และ M81 เป็นเวลา 7 วันเต็ม พร้อมเปิดทดลองให้บริการมอเตอร์เวย์ จำนวน 2 สาย ได้แก่ M6 และ M82 รวมระยะทางให้บริการวิ่งฟรีทั่วประเทศกว่า 530 กิโลเมตร เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 ภายใต้แนวคิด “ออกเวลาไหนก็ถึงบ้านเหมือนกัน Smart Travel Songkran 2569” ดังนี้
1. ยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทาง 3 เส้นทางหลัก (ระยะเวลา 7 วัน)
เริ่มตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 10 เมษายน 2569 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 16 เมษายน 2569 (7 วันเต็ม) ดังนี้
• มอเตอร์เวย์หมายเลข 7 (M7) สายกรุงเทพฯ - ชลบุรี - พัทยา - มาบตาพุด
•มอเตอร์เวย์หมายเลข 9 (M9) สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ช่วงบางปะอิน - บางพลี และช่วงพระประแดง – ต่างระดับบางขุนเทียน
•มอเตอร์เวย์หมายเลข 81 (M81) สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี
2. เปิดทดลองวิ่งฟรี 2 เส้นทาง (M6 และ M82)
•มอเตอร์เวย์ M6 เปิดทดลองวิ่งตลอดเส้นทาง 196 กม. จากบางปะอิน-นครราชสีมา โดยช่วงบางปะอิน-ปากช่อง จะให้ใช้เป็นขาออก กทม. ระหว่างวันที่ 10-13 เมษายน 2569 และเป็นขาเข้า กทม. ระหว่างวันที่ 14-19 เมษายน 2569 สำหรับช่วงปากช่อง-นครราชสีมา สามารถใช้ได้ตามปรกติทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
•มอเตอร์เวย์ M82 เปิดทดลองวิ่งจากแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ระยะทาง 10 กิโลเมตร
การยกเว้นค่าผ่านทางและการเปิดเส้นทางมอเตอร์เวย์ครั้งนี้ รวมระยะทางที่เปิดให้ประชาชนวิ่งฟรีทั่วประเทศ 530 กิโลเมตร จะสามารถช่วยให้ประชาชนเดินทางได้สะดวกรวดเร็วขึ้น ลดการใช้พลังงานจากการจราจรที่ติดขัด ทั้งนี้ กรมทางหลวงขอความร่วมมือประชาชนตรวจสอบสภาพรถและวางแผนการเดินทางล่วงหน้า
หากต้องการสอบถามข้อมูลเส้นทางหรือขอความช่วยเหลือระหว่างเดินทาง สามารถติดต่อได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 กด 7 (โทรฟรีตลอด 24 ชั่วโมง) หรือติดตามสถานการณ์จราจรผ่านแอปพลิเคชัน M-Traffic