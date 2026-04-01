ทล.ดันแผนระดมทุนผ่าน TFF ลดภาระงบ นำร่องสร้างมอเตอร์เวย์ M8 ชงแก้กฎหมายเปิดทางใช้รายได้จากกองทุนค่าธรรมเนียมฯ

“กรมทางหลวง” ดันแก้กฎหมาย เปิดทางดึงรายได้จากกองทุนค่าธรรมเนียมฯ ระดมทุนผ่านกองทุน TFF ก่อสร้าง "มอเตอร์เวย์สายใหม่" นำร่อง M8 นครปฐม-ปากท่อ เตรียมชง "พิพัฒน์" หวังลดภาระงบประมาณ เผยร่างกฎหมายฯ ไว้แล้ว คาดทบทวน 3-6 เดือนพร้อมเสนอ ครม.เห็นชอบ
นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า กรมทางหลวงมีแนวคิดในการจัดทำกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย หรือไทยแลนด์ ฟิวเจอร์ ฟันด์ (TFFIF) ซึ่งจะเป็น เครื่องมือสำคัญในการระดมทุนเพื่อนำมาใช้ก่อสร้างโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) เพื่อลดภาระงบประมาณภาครัฐ และรายได้ของ TFF จะมาจากกองทุนค่าธรรมเนียมมอเตอร์เวย์ แต่เนื่องจากติดระเบียบกรมทางหลวง ว่าด้วยเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง พ.ศ. 2549 ที่ไม่ให้นำรายได้จากกองทุนค่าธรรมเนียมผ่านทางไปใช้ในการระดมทุน รวมถึงจะต้องปรับบัญชีเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทางมอเตอร์เวย์ ให้มีสภาพเป็นนิติบุคคล เพื่อให้สามารถทำนิติกรรมกับกองทุน TFF ได้
ก่อนหน้านี้ กรมทางหลวงได้จัดทำร่างกฎหมายค่าธรรมเนียมผ่านทางฉบับใหม่เสร็จแล้ว และมีการนำเสนอคณะกรรมการกฤษฎีกา แต่เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนรัฐบาล ขณะที่เรื่อง TFF นั้นอยู่ในนโยบายช่วงรัฐบาล 4 เดือนของรัฐบาล "นายกฯ อนุทิน ชาญวีรกูล" แต่ระยะเวลาสั้นจึงยังไม่ได้มีการผลักดัน ซึ่งกรมทางหลวงได้นำรายงานต่อนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมไว้แล้ว ดังนั้นหลังจากรัฐบาลชุดใหม่แถลงนโยบายเสร็จเรียบร้อยกรมฯ จะนำเสนอเรื่องนี้อีกครั้ง ซึ่งเชื่อว่าการทำ TFF ของกรมทางหลวงจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยลดภาระงบประมาณในการลงทุน และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และยังทำให้สามารถนำเงินจากกองทุนค่าธรรมเนียมผ่านทางไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น
ปัจจุบันกองทุนค่าธรรมเนียมผ่านทางมีรายได้จากมอเตอร์เวย์ สาย 7 และสาย 9 ประมาณ 9,000 ล้านบาทต่อปี มีภาระค่าใช้จ่ายประมาณ 5,000 ล้านบาท ไม่รวมภาระจ่ายค่าก่อสร้าง ซึ่งที่ผ่านมาใช้ในโครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ M82 สายเอกชัย-บ้านแพ้ว ซึ่งจ่ายครบปี 2569 ขณะที่มีเงินสะสมประมาณ 10,000 ล้านบาทต่อปี ถือว่ามีความเสี่ยงต่ำ
ขณะที่ตามระเบียบกรมทางหลวงว่าด้วยเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง พ.ศ. 2549 กำหนดวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพัน 4 ข้อเท่านั้น ได้แก่ 1. สำหรับการก่อสร้าง ขยาย บูรณะ และบำรุงรักษาทางหลางและสะสะพาน 2. การจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่เกี่ยวกับการใช้ทางหลวงและสะพาน 3. งานส่วนที่เกี่ยวกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียม 4. การชดใช้เงินกู้ในการก่อสร้างและขยายทางหลวงและสะพาน
การทำกองทุน TFF ของกรมทางหลวง เพื่อให้มีกลไกไว้สำหรับอนาคต ดังนั้นหากรัฐบาลมีนโยบายเรื่องนี้ กรมทางหลวงพร้อมดำเนินการและเตรียมจะหารือกับกระทรวงการคลัง และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เพื่อผลักดัน ทั้งนี้ เนื่องจากร่างกฎหมายทำไว้ตั้งแต่ปี 2562 หรือ 5 ปีแล้ว กรมทางหลวงจะมีการทบทวนร่างเดิมให้เป็นปัจจุบันสอดคล้องกับสถานการณ์ คาดใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือนจะสามารถนำเสนอ ครม.เห็นชอบ และเข้าสู่กระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และวุฒิสภา (ส.ว.)
@หวังนำร่องใช้ก่อสร้าง มอเตอร์เวย์ M8 “นครปฐม-ปากท่อ”
ส่วนโครงการที่มีความพร้อมเป็นโครงการนำร่องที่จะใช้การระดมเงินจาก TFF ในการก่อสร้างคือ มอเตอร์เวย์ M8 ระยะที่ 1 ช่วงนครปฐม-ปากท่อ ระยะทาง 61 กม.ซึ่งแผนเดิมทล.จะใช้รายได้จากองทุนค่าธรรมเนียมผ่านทางมอเตอร์มาก่อสร้างงานโยธา ช่วงนครปฐม-ตลาดจินดา ระยะทาง 9.3 กม. ประมาณ 10,509 ล้านบาท หากการแก้ไขกฎหมายแล้วเสร็จภายในปี 2570 คาดว่าจะใช้เวลาในการออก TFF เพื่อระดมทุนได้ในปี 2571 พอดีกับแผนงานโครงการ