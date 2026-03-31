เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สยามพารากอน สร้างปรากฏการณ์รับซัมเมอร์สุดยิ่งใหญ่!!
“SIAM PARAGON SUMMERBEATS MUSIC FEST 2026” ยกระดับมิวสิคเฟสติวัลยิ่งใหญ่ใจกลางกรุง กระตุ้นเศรษฐกิจดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ระหว่างวันที่ 10-15 เมษายน 2569 ณ สยามพารากอน

สยามพารากอน ตอกย้ำความเป็น Global Destination จุดหมายปลายทางอันดับ 1 ที่อยู่ในใจนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ผนึกกำลัง ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สร้างปรากฏการณ์แห่งความสุขรับซัมเมอร์อย่างยิ่งใหญ่กับงาน “SIAM PARAGON SUMMERBEATS MUSIC FEST 2026”

ปลุกเอ็นเนอร์จี้ให้มีชีวิตชีวาพร้อมสาดความสนุกแบบชุ่มฉ่ำ เนรมิตพื้นที่ด้วยงานคราฟต์สไตล์ไทยเข้ากับดีไซน์ล้ำสมัย ท่ามกลางบรรยากาศสีสันสดใส ที่จะกลายเป็นแลนด์มาร์กเช็คอินที่ทุกคนต้องแชร์! เตรียมสนุกไปกับมิวสิคเฟสติวัลจากทัพศิลปินที่ทรงอิทธิพลที่สุดแห่งยุคกว่า 150 ชีวิต ที่จะมาสร้างประสบการณ์ทางดนตรีแบบจัดเต็ม ผสานแสง สี เสียง และโปรดักชั่นระดับเวิลด์คลาส เสริมทัพด้วยกิจกรรมความสนุกแบบครบทุกมิติ และมาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษสุดคุ้ม ระหว่างวันที่ 10-15 เมษายน 2569 ณ พาร์ค พารากอน สยามพารากอน โดยงานนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตร ภาครัฐ และเอกชน แบรนด์ วิชี่ เดอคอส ภายใต้ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด และ แบรนด์ สมูทอี ภายใต้บริษัท สยามเฮลท์กรุ๊ป ร่วมจัดงาน
ธณพร ตันติยานนท์ กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจศูนย์การค้า สยามพารากอน กล่าวว่า “สยาม
พารากอนมุ่งมั่นสร้างสรรค์ประสบการณ์เหนือความคาดหมายในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอกย้ำความเป็น
โกลบอลเดสติเนชั่นในใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ด้วยการรังสรรค์ปรากฏการณ์สุดพิเศษครีเอตอีเวนต์ยิ่งใหญ่รับซัมเมอร์ “SIAM PARAGON SUMMERBEATS MUSIC FEST 2026” มหกรรมดนตรีแห่ง
ฤดูร้อนที่สะท้อนพลัง ความสนุก และสีสันของซัมเมอร์ได้อย่างเต็มรูปแบบ
งานครั้งนี้ไม่ใช่เพียงเทศกาลดนตรี แต่คือการยกระดับสยามพารากอนให้เป็นเวทีแห่งประสบการณ์ระดับโลก ที่ผสานความบันเทิง ความคิดสร้างสรรค์ และเสน่ห์ไทยร่วมสมัยไว้อย่างลงตัว พร้อมสร้างสีสันให้กรุงเทพมหานคร และกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้คึกคัก ตลอดจนดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาร่วมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษใจกลางเมือง ตอกย้ำบทบาทของสยามพารากอนในฐานะจุดหมายปลายทางระดับโลกที่ไม่เคยหยุดสร้างปรากฏการณ์เหนือความคาดหมายให้กับลูกค้าอย่างแท้จริง”
สัมผัสประสบการณ์ความมันส์ตลอดเทศกาล

ซัมเมอร์ปีนี้ สยามพารากอน เตรียมสร้างประวัติศาสตร์ทางดนตรีครั้งใหม่ที่จะเนรมิต พาร์ค พารากอน ให้กลายเป็นมหกรรมคอนเสิร์ตระดับโลกพร้อมยกระดับความมันส์ให้พุ่งทะลุปรอทกับการรวมตัวของ
"กลุ่มศิลปินที่ทรงอิทธิพลที่สุดแห่งยุค" กว่า 150 ชีวิต!!
➢ 10 เม.ย.69 เวลา 17.00 น. เตรียมพบกับพิธีเปิดสุดยิ่งใหญ่กับ ระนาด EDM Battle"
(Fino the Ranad) มาปะทะบีทกับ STGZ x 1Saran "Molamtronica" นี่คือการพบกันครั้งสำคัญของเครื่องดนตรีไทยดั้งเดิมและแนวดนตรีสมัยใหม่ที่จะปลุกพลังความตื่นเต้นทั่วพาร์ค พารากอน และต่อด้วยความสนุกจาก DJ BESTBOI ก่อนจะส่งต่อความมันส์ให้กับ “พูห์-พาเวล” คู่จิ้นยอดเอ็นเกจเมนต์ถล่มทลาย และปิดท้ายด้วย “PROXIE” บอยแบนด์สุดฮอต ณ เวลานี้
➢ 11 เม.ย.69 เวลา 17.00 น. เปิดเวทีด้วยบีทสุดมันส์จาก DJ Crossthy สองพี่น้อง เคน
ภูภูมิ และ ทิมมี่ เตรียมพบกับ “DICE” ไอดอลขวัญใจชาวไทยและเตรียมรับแรงกระแทกจาก “JOEY BOY” ศิลปินระดับตำนาน และ “Purpeech” วงอินดี้รุ่นใหม่ที่กำลังมาแรงที่สุด
➢ 12 เม.ย.69 เวลา 17.00 น. "Queen of Dance & King of Beat" เมื่อ “KT KRATAE” เจ้าของของปรากฏการณ์ Bangkok City ชวนทุกคนห่มสใบใส่ยีนส์ พร้อมร่วมขยับจังหวะไปกับ “DJ CHIN CHINAWUT” และปิดท้ายความมันส์สไตล์ไทยที่ดังไกลระดับอินเตอร์กับ “Khana bierbood”
➢ 13 เม.ย.69 เวลา 17.00 น. ห้ามพลาด! กับศิลปินแถวหน้าเจ้าของเพลงฮิตติดหูมากมาย “Tilly Birds” มาคู่กับ “Paradise Bangkok” วงดนตรีสไตล์ไทยประยุกต์ที่ไปสร้างชื่อมาแล้วทั่วโลก นี่คือส่วนผสมของดนตรีที่เท่ที่สุดของซัมเมอร์นี้
➢ 14 เม.ย.69 เวลา 17.00 น. วันรวมพล "เจ้าของเพลงฮิตนับล้านวิว" ไม่มีใครไม่รู้จักเพลงของ “Tattoo Colour” เสริมทัพด้วยศิลปินรุ่นใหม่อย่าง “ALTERS” และ “SONS”
➢ 15 เม.ย.69 เวลา 17.00 น. ปิดท้ายกับ "T-Pop Global Sensation" ส่งท้ายความยิ่งใหญ่ด้วย “4MIX” วง T-Pop ที่มีฐานแฟนคลับหนาแน่นทั้งในและต่างประเทศ และ “Shine Boys” และวงไวรัลมาแรง อย่าง พีจัง กฤษณะ เป็นการปิดฉากเทศกาลด้วยพลังของคนรุ่นใหม่อย่างแท้จริง
พร้อมกันนี้ยังมีเหล่าคนดังและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังตบเท้าเข้าร่วมสร้างสีสันภายในงานอย่างคับคั่ง อาทิ LE7EL, มาสุ-ตี๋ , บิลลี่-เบ้บ, เอนจอย-จูน และ กฤษฎิ์-ภพเป็นต้น
เนรมิตทุกตารางนิ้วให้เป็นแลนด์มาร์กแห่งการถ่ายภาพและเช็คอิน

นอกจากความสนุกกับมิวสิค เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ สยามพารากอน ยังเนรมิตพื้นที่บริเวณ จีเวล และ พาร์ค พารากอน ชั้น M ให้กลายเป็นโลกแห่งสีสันสุดตระการตา ชวนทุกคนหลุดเข้าไปในบรรยากาศซัมเมอร์
โดดเด่นด้วยกังหันลมหลากสีสัน ที่หมุนรับแสงแดดอย่างมีชีวิตชีวา ผสานเข้ากับโครงสร้างไม้ไผ่ ที่สะท้อนเอกลักษณ์งานคราฟต์ไทยในรูปแบบร่วมสมัย รายล้อมด้วยสีสันนีออนสดใสและดีไซน์ Abstract สุดคูล
ที่เปลี่ยนทุกมุมให้กลายเป็นแลนด์มาร์กถ่ายรูปสุดปัง เพราะทุกตารางนิ้วคือประสบการณ์ใหม่ที่ทั้งสนุก สดใส และเต็มไปด้วยพลังแห่งซัมเมอร์
• เพิ่มดีกรีความสนุกด้วยกิจกรรม “FESTIVAL FACE PAINTING” วันละ 4 รอบ (11.00 / 13.00 / 15.00 / 17.00 น.) เพ้นท์หน้ารับซัมเมอร์สุดครีเอทีฟ เปลี่ยนใบหน้าให้กลายเป็นผลงานศิลปะ สะท้อนตัวตนและความสนุกได้อย่างเต็มที่
• คาราวานกิจกรรมสุดมันส์ ทั้ง “เกมปาเป้า” “หนุ่มน้อยตกน้ำ” และไฮไลต์ที่ห้ามพลาดกับ Ultimate Splash Challenge ชวนทุกคนมาปลดปล่อยความมันส์แบบเปียกฉ่ำคลายร้อน ท่ามกลางความสนุกสุดเหวี่ยงที่ยกระดับความมันส์ให้ซัมเมอร์นี้ร้อนแรงยิ่งกว่าเคย
• สายชิลห้ามพลาด สยามพารากอน ร่วมกับ ชงเจริญ ร้านแฮงค์เอาท์ชื่อดัง ครีเอทพื้นที่สุดชิคเอาใจสายแฮงเอาท์โดยเฉพาะ เตรียมพบกับกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟและเครื่องดื่มเมนูพิเศษเฉพาะสยาม
พารากอนเท่านั้น
• เติมความสดชื่นกับเมนูสุดฮิตอย่างแตงโมปั่น จากหนุ่มสุดฮอต “กันเนอร์ ณัฐสกรรจ์ ไชยโรจน์” มาพร้อมกับแก๊งหนุ่มสุดคิวท์ อาทิ ไม้เอก, ภีม, เอิร์ธ ที่หมุนเวียนมาเสิร์ฟความเฟรชให้ได้ฟินกันแบบ
เต็มอิ่ม นอกจากนี้ยังมีความเย็นชื่นใจจาก “SUMMER ICE BAR” ที่ขนทัพทั้งไอติมหลอดสุดคลาสสิก และน้ำแข็งไสหวานเย็นหลากรสชาติ มาเติมความสดชื่นท่ามกลางไวบ์ซัมเมอร์ได้อย่างลง
• สยามพารากอนอัดแน่นด้วยโชว์และเพอร์ฟอร์แมนซ์ครบทุกรส ชวนสัมผัสขบวนทรูปการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทย ทั้งโขนและละครหุ่น จาก ชมรมยุวชนคนรักษ์ศิลป์ (โจหลุยส์จูเนียร์) หยิบแรงบันดาลใจจากศิลปะการแสดงมาครีเอทใหม่ให้ร่วมสมัย สนุก และเข้าถึงง่ายมากขึ้น พิเศษ! ร่วมชมการแสดงได้ในเวลา 13.00 น. / 15.00 น. และ 17.00 น.
• ร่วมสัมผัสเสน่ห์ของความเป็นไทยในมุมมองใหม่ กับงาน “THAI THAI MARKET” มาร์เก็ตสุดสร้างสรรค์ที่รวบรวมสินค้าไลฟ์สไตล์ แฟชั่น และของที่ระลึกจากแบรนด์ไทยคุณภาพ ระหว่างวันที่ 3 – 21 เมษายน 2569 ณ Fashion Hall ชั้น 1 เนรมิตให้เป็นพื้นที่แห่งแรงบันดาลใจ ถ่ายทอดเอกลักษณ์ความเป็นไทยผ่านดีไซน์ร่วมสมัย ผสานความสนุกของการช้อปปิ้งเข้ากับประสบการณ์แบบ Market Destination ที่ครบทั้งการเลือกซื้อสินค้า การค้นพบแบรนด์ใหม่ และการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมเชิงวัฒนธรรม
• จัดเต็มความคุ้มค่ากับโปรโมชั่นทั้งศูนย์ฯและห้างสยามพารากอน ร่วมฉลองซัมเมอร์นี้ให้พิเศษยิ่งขึ้น กับแคมเปญ “Ultimate Summer Deals” ระหว่างวันที่ 10-15 เม.ย.69 โดยช็อปครบตามเงื่อนไข รับ SIAM GIFT CARD และ CASH COUPON จากพารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ มูลค่ารวมสูงสุด 1,600 บาท พร้อมสิทธิพิเศษช้อปน้อยกว่าแลกรับของรางวัลที่สยามพารากอน สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทย สมาชิก ONESIAM รับเพิ่ม ONESIAM Coin 4 เท่า เมื่อมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไข พร้อมแลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 22% จากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ หรือแบ่งชำระ 0% นานสูงสุด 6 เดือน เมื่อซื้อ SIAM GIFT CARD
*บัตรเครดิต ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย16%ต่อปี, อัตราดอกเบี้ย0% เมื่อลูกค้า ชำระเต็มจำนวนภายในวันครบกำหนดชำระ, กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย25%ต่อปี
• นอกจากนี้ พารากอนดีพาร์ทเมนท์สโตร์ ยังมอบความพิเศษด้วยแคมเปญ “SUMMER CATION” ระหว่างวันที่ 5 มี.ค. 69 – 28 เม.ย.69 ห้างฯ ลดสูงสุด 70% ทุกวันศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์ รับ M Cash Coupon รวมสูงสุด 7,000 บาท จาก M CARD, และ บัตรเครดิต BANGKOK BANK M VISA , บัตรเครดิต UOB หรือ บัตรเครดิต กสิกรไทย เมื่อช้อปสะสมครบตามเงื่อนไขที่กำหนด สำหรับ M CARD รับฟรี PUFF BAG COLLECTION รับ PUFFY BAG มูลค่า 490 บาท ทุกวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ( เริ่ม 6 มี.ค.69 – 26 เม.ย.69) เมื่อช้อปสะสมครบ 3,000 บาทขึ้นไป / วัน (ยกเว้น Power Mall และ Gourmet Market) และ รับ PUFFER BAG มูลค่า 890 บาท ทุกวันจันทร์-พฤหัส ( เริ่ม 23 มี.ค.69 – 28 เม.ย.69) เมื่อช้อปสะสมครบ 6,000 บาทขึ้นไป / วัน (รวม Power Mall และ Gourmet Market) และ รับคืนรวมสูงสุด 62% จาก M CARD และบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ *ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย และสื่ออื่นๆ ของรายการ
NEXTOPIA ชวนสัมผัสสงกรานต์มิติใหม่ “NEXTOPIA: Culture of Tomorrow” ผสานเสน่ห์ไทยร่วมสมัย สู่เทศกาลรักษ์โลกแห่งความสุข

NEXTOPIA เมืองต้นแบบแห่งโลกอนาคต ชั้น 5 และ 5A สยามพารากอน ชวนฉลองเทศกาลสงกรานต์สุดล้ำ กับงาน “NEXTOPIA: Culture of Tomorrow” ระหว่างวันที่ 10 – 15 เมษายน 2569 ที่จะพาทุกคนไปสัมผัสเสน่ห์ของประเพณีไทยที่ถูกตีความใหม่ผ่านนวัตกรรมร่วมสมัยที่ทวิสต์ความสนุกให้ทวีคูณ พร้อมยกระดับสู่การเป็นเทศกาลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่มองหาประสบการณ์แปลกใหม่ไม่ซ้ำใครในแบบฉบับ Future Culture อย่างลงตัว

​หนึ่งในไฮไลต์สำคัญของงานคือ แลนด์มาร์กเจดีย์คริสตัล ที่ต่อยอดแรงบันดาลใจจาก “เจดีย์ทราย” ซึ่งเป็นหนึ่งในภาพจำของเทศกาลสงกรานต์ไทย มาสู่การออกแบบใหม่ในลุคโมเดิร์น เปรียบเสมือนการเชื่อมต่อระหว่างมรดกทางวัฒนธรรมกับอนาคตอย่างงดงามและโดดเด่น พร้อมสะท้อนแนวคิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในรูปแบบ Circular Economy เพื่อสร้างสงกรานต์รูปแบบใหม่ที่ทั้งทันสมัย มีรสนิยม และเชื่อมโยงวัฒนธรรมไทยสู่สายตาคนทั่วโลก โดยหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจคือ Bring, Write, Drop เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมกับเทศกาลในรูปแบบสร้างสรรค์ เริ่มจากการนำขวดพลาสติกที่ใช้แล้วมาที่จุด Refill & Clean Station จากนั้นเขียนคำอธิษฐานด้วยปากกาเรืองแสง และหย่อนลงในเจดีย์คริสตัล นับเป็นการพลิกภาพจำของสงกรานต์แบบเปียกชุ่มไปสู่ประสบการณ์ที่ยั่งยืนได้อย่างน่าประทับใจ

ภายในงานมีกิจกรรมเวิร์กช็อปหลากหลายที่สะท้อนเสน่ห์ของความเป็นไทยควบคู่แนวคิดรักษ์โลก ไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์ลายผ้าด้วยดอกไม้สด, เทียนไขถั่วเหลืองเปลือกไข่, การทำแป้งร่ำกลิ่นดอกไม้ไทย ซึ่งช่วยเติมสีสันให้เทศกาลสงกรานต์มีทั้งความสนุก ความคิดสร้างสรรค์ และแรงบันดาลใจด้านสิ่งแวดล้อม

สำหรับสายดนตรี งานนี้ยังยกขบวนความบันเทิงมาเติมความสนุกตลอดทั้งงาน ผ่านการแสดงของดีเจและวงดนตรีที่นำเอกลักษณ์ของเสียงดนตรีไทยมาผสมผสานในรูปแบบใหม่ ทั้งกลิ่นอาย Thai Funk, หมอลำและดนตรีไทยร่วมสมัย รวมถึงโชว์จากศิลปินและนักแสดงที่ช่วยสร้างบรรยากาศคึกคักและแตกต่างในแต่ละวัน ตั้งแต่ 18.30-19.30 น. เริ่มต้นในวันที่ 10 เม.ย. 69 กับ RATTANAKOSIN BREAKIN CREW ที่จะมาจุดประกายความมันส์ด้วยพลังแห่งสตรีทเพอร์ฟอร์แมนซ์ ต่อเนื่องในวันที่ 11 เม.ย. 69 กับ KHANA BIERBOOD พร้อมถ่ายทอดเสน่ห์ทางดนตรีในแบบเฉพาะตัว ก่อนจะส่งต่อความสนุกในวันที่ 12 เม.ย.69 ให้กับ SUN DER (ซันเด้อ) ที่จะมาสร้างบรรยากาศสดใสและเปี่ยมชีวิตชีวา จากนั้น วันที่ 13 เม.ย.69 พบกับ NIXSA JINGLE ที่จะมาเพิ่มจังหวะแห่งความสนุกให้เทศกาลยิ่งครึกครื้น ตามด้วยวันที่ 14 เม.ย. 69 กับ KHONTAN AND THE HYMMAPAN EXPRESS ที่พร้อมนำเสนอการแสดงอันโดดเด่นและเปี่ยมเอกลักษณ์ ก่อนปิดท้ายอย่างงดงามในวันที่ 15 เม.ย. 69 กับ MAKARA ที่จะมาร่วมสร้างช่วงเวลาประทับใจ ส่งท้ายเทศกาลนี้อย่างสมบูรณ์แบบ

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีโซนจำหน่ายสินค้า ที่รวบรวมผลิตภัณฑ์และงานคราฟต์จากผู้สร้างสรรค์หลากหลายแบรนด์ ให้ผู้ร่วมงานได้เลือกชม เลือกซื้อ และสนับสนุนผลงานดีไซน์ที่มีเอกลักษณ์ ควบคู่ไปกับบรรยากาศการตกแต่งพื้นที่ในสไตล์เฟสติวัล ที่ใช้สีสัน ลวดลายไทยร่วมสมัย ช่วยเติมมิติใหม่ให้การเดินเที่ยวงานสงกรานต์มีความสดใหม่และน่าจดจำยิ่งขึ้น สิ่งสำคัญที่ทำให้งานนี้โดดเด่นยิ่งขึ้น คือแนวคิด Full Circle Sustainable Loop ที่มุ่งนำวัสดุเหลือใช้และขยะพลาสติกจากการจัดงานกลับไปรีไซเคิลและใช้ประโยชน์ต่อ สะท้อนภาพของเทศกาลสงกรานต์ที่ไม่ได้มอบเพียงความสุขและความสนุก แต่ยังคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

ร่วมขยับบีทความมันส์ของซัมเมอร์ไปกับ “SIAM PARAGON SUMMERBEATS MUSIC FEST 2026” ที่จะพาคุณปล่อยใจไปกับทุกจังหวะดนตรีและเอเนอร์จี้ของเฟสติวัลแบบจัดเต็มตลอดทั้งงานระหว่างวันที่ 10 – 15 เมษายน 2569 นี้ ณ พาร์คพารากอน ชั้น M และเต็มอิ่มกับกิจกรรมมหาสงกรานต์แบบรักษ์โลกได้ที่ NEXTOPIA ชั้น 5 สยามพารากอน ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook และ Instagram: Siam Paragon



















