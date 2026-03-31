แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล จับมือ สถาบันอาทิตย์ อุไรรัตน์ หรือ AOI พัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ด้านการบริการของไทย เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา เข้าศึกษาดูงาน รับคำปรึกษา และฝึกงานในเครือโรงแรมแมริออททั่วประเทศ
กรุงเทพฯ ประเทศไทย: วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2569 – แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล (Marriott International, Inc.) ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับสถาบันอาทิตย์ อุไรรัตน์ หรือ AOI เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยสู่การเป็นผู้นำรุ่นใหม่ในอุตสาหกรรมการบริการ ผ่านโอกาสในการศึกษาดูงาน การรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ และการฝึกงานในเครือโรงแรมและรีสอร์ตของแมริออทกว่า 67 แห่งทั่วประเทศ
ความร่วมมือครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญ เพราะเป็นครั้งแรกที่แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนลลงนามบันทึกข้อตกลง (MoU) กับสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษานานาชาติในประเทศไทย สะท้อนถึงความตั้งใจขององค์กรในการสนับสนุนเยาวชนและสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ในสายงานการบริการ ภายใต้นโยบาย “ให้ความสำคัญกับผู้คนเป็นอันดับแรก” หรือ “Putting People First” ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของแบรนด์
โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล กรุงเทพฯ ได้รับเลือกให้เป็นโรงแรมต้นแบบของโครงการ ก่อนจะขยายไปยังโรงแรมอื่น ๆ ในเครือฯ ทั่วประเทศ ทำเลของวิทยาเขต AOI ในจังหวัดภูเก็ต กรุงเทพฯ และเชียงใหม่ ยังสอดประสานกับที่ตั้งของโรงแรมในเครือแมริออทอย่างเหมาะสม ช่วยให้นักเรียนได้เชื่อมโยงการเรียนรู้ในห้องเรียนเข้ากับประสบการณ์จริงในอุตสาหกรรมการบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นางสาวปรียา ปัญจิการ์ (Ms. Priya Panjikar) ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ไทย กัมพูชา และเมียนมา บริษัทแมริออท อินเตอร์เนชันแนล กล่าวถึงความร่วมมือครั้งนี้ว่า “AOI มีความโดดเด่นทั้งด้านวิชาการและการเตรียมความพร้อมสำหรับโลกการทำงานจริง จึงเป็นพันธมิตรที่เหมาะสมอย่างยิ่ง ความร่วมมือนี้ช่วยเชื่อมโยงการเรียนรู้ในห้องเรียนเข้ากับประสบการณ์จริงในธุรกิจการบริการ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ เรียนรู้มุมมองจากผู้เชี่ยวชาญ และสำรวจเส้นทางอาชีพในเครือข่ายระดับโลกของแมริออท”
แผนการเรียนรู้ของโครงการเริ่มจากการศึกษาดูงานในช่วงต้นระดับมัธยมศึกษา ก่อนต่อยอดสู่การฝึกงานในรูปแบบที่มีโครงสร้างชัดเจน รวมถึงการติดตามการทำงานจริงในแต่ละแผนก (departmental shadowing) และการเรียนรู้ผ่านโครงงาน (project-based learning) ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
นายดุ๊ก ธีรธาดา (Mr. Duke Theerathada) หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์แบรนด์ของ AOI ได้กล่าวถึงบทบาทของอุตสาหกรรมการบริการที่เป็นพื้นฐานสำคัญด้านภาวะผู้นำ และได้เน้นย้ำเพิ่มเติมว่า “สภาพแวดล้อมของงานบริการช่วยหล่อหลอมทั้งความเข้าใจผู้อื่น ทักษะการสื่อสาร และวินัยในวิชาชีพ ไม่ว่านักเรียนจะเลือกเส้นทางอาชีพใดในอนาคต ทักษะเหล่านี้ยังคงมีคุณค่า และที่สำคัญคือช่วยจุดประกายความหลงใหลในการเรียนรู้ที่กว้างไกลกว่าห้องเรียน”
ทั้งแมริออทและ AOI ต่างมีความเชื่อมั่นว่า ความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยเปิดโลกทัศน์ให้เยาวชนได้เห็นโอกาสอาชีพระดับสากลในสายงานบริการ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและความก้าวหน้า พร้อมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ให้แก่อุตสาหกรรมการบริการของประเทศไทยในระยะยาว โดยรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการจะมีการประกาศต่อไป
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแมริออท อินเตอร์เนชันแนล สามารถเยี่ยมชมได้ที่ www.marriott.com