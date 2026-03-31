“พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล” ว่าที่ประธาน ส.อ.ท.คนใหม่

จับตา “พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล” ว่าที่ประธาน ส.อ.ท.หญิงคนแรก หลังได้รับแรงหนุนจากผลการเลือกตั้งกรรมการ ส่วนการประท้วงให้ผลการเลือกกรรมการเป็นโมฆะยังไม่ได้พิจารณา
ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) วาระปี 2569-2570 เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2569 เห็นสัญญาณชัดมีแรงหนุนโหวตเลือกนางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล นั่งแท่นประธาน ส.อ.ท.คนใหม่ แทนนายเกรียงไกร เธียรนุกุล ที่ครบวาระสิ้นเดือน มี.ค.นี้
การคัดเลือกประธาน ส.อ.ท.คนที่ 17 ซึ่งมีวาระดำรงตำแหน่ง 2 ปี (2569-71) มีผู้สมัคร 2 ราย คือ นายอภิชิต ประสพรัตน์ และ นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล หากนางพิมพ์ใจได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ จะเป็นประธาน ส.อ.ท.หญิงคนแรกนับตั้งแต่ก่อตั้งองค์กร
การตัดสินใจลงแข่งขันของนางพิมพ์ใจ เกิดขึ้นหลังจากนายชนะ ภูมี ประกาศถอนตัวกะทันหันเมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2569 ก่อนการเลือกตั้งเพียง 3 วันด้วยเหตุผลว่ากระบวนการแข่งขันไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสร้างสรรค์และนโยบาย แต่มีการบิดเบือนข้อมูล ใส่ร้าย และลดทอนความน่าเชื่อถือ อีกทั้งยังพาดพิงถึงองค์กรที่ตนผูกพัน เสี่ยงสร้างความเข้าใจผิดในวงกว้าง จึงตัดสินใจถอนตัวเพื่อปกป้ององค์กร พร้อมย้ำว่าไม่ใช่การยอมรับข้อกล่าวหา พร้อมทั้งส่งไม้ต่อให้นางพิมพ์ใจ ลงแข่งขันแทน
ประวัตินางพิมพ์ใจ จบการศึกษาระดับปริญญาโท MBA ด้าน Operations จาก Drexel University สหรัฐอเมริกา และปริญญาตรีวิศวกรรมอุตสาหการ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นอกจากนี้ ยังผ่านหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงหลายสถาบัน เช่น วปอ. รุ่น 26, วตท. รุ่น 10, วพน. รุ่น 11 และหลักสูตรด้านธรรมาภิบาลและกระบวนการยุติธรรม
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท สิทธิผล, รองประธาน ส.อ.ท. และประธานสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และซอฟต์พาวเวอร์ และเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน
ผลงานสำคัญในบทบาทรองประธาน ส.อ.ท. ได้แก่ การผลักดันโครงการ “Made in Thailand (MIT)” เพื่อสนับสนุนสินค้าไทยเข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ, ก่อตั้งสถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และซอฟต์พาวเวอร์ และประสานจัดหาวัคซีนให้ภาคอุตสาหกรรมในช่วงวิกฤตโควิด-19
ส่วนกรณีมีการยื่นประท้วงให้การเลือกตั้งกรรมการเป็นโมฆะนั้น ขณะนี้ยังไม่ถือเป็นโมฆะ เนื่องจากยังไม่มีการสอบสวนหรือคำตัดสินอย่างเป็นทางการ โดยทุกขั้นตอนยังคงดำเนินไปตามกระบวนการ และเตรียมเข้าสู่การเลือกตั้งประธานในเดือนเม.ย.นี้