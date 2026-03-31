คอลเกต จับมือ สธ. เปิดแคมเปญ “พบหมอฟัน ห่างไกลฟันผุ” ตรวจฟันฟรี สร้างรอยยิ้มสุขภาพดีทั่วประเทศ

บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เปิดตัวแคมเปญ “พบหมอฟัน ห่างไกลฟันผุ” ตอกย้ำพันธกิจอันแน่วแน่ของคอลเกตในการเสริมสร้างสุขภาพช่องปากที่ดี เพื่อมอบรอยยิ้มที่สดใสและมั่นใจให้คนไทยทุกคน โดยแคมเปญเริ่มตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม ถึง 30 มิถุนายน 2569
แคมเปญ “พบหมอฟัน ห่างไกลฟันผุ” เกิดขึ้นจากการเห็นความสำคัญเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพช่องปากของคนไทย โดยจากผลสำรวจสภาวะทันตสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ปี 2566 โดยกรมอนามัย พบว่าคนไทยกว่า 50% ยังคงมีปัญหาฟันผุที่ไม่ได้รับการรักษา คอลเกตและกรมอนามัยจึงเล็งเห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลช่องปากที่ถูกต้อง และการเข้าถึงบริการทางทันตกรรมที่สะดวกและทั่วถึง
นิคอส สเคอร์เลติส กรรมการผู้จัดการ ศูนย์รวมภูมิภาคอินโดจีน บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “คอลเกต เชื่อว่ารอยยิ้มที่มีสุขภาพดี คือหนึ่งในพื้นฐานสำคัญของคุณภาพชีวิต โดยนับตั้งแต่บริษัทฯ ได้ก่อตั้งในประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2501 เรามุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และจัดโครงการดูแลสุขภาพช่องปากให้คนไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุด เราได้ร่วมกับกรมอนามัยเปิดตัวแคมเปญตรวจฟันฟรี หรือ “พบหมอฟัน ห่างไกลฟันผุ” เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันและเข้ารับการตรวจสุขภาพช่องปากเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ไม่เพียงเท่านั้น เรามุ่งมั่นนำนวัตกรรมดิจิทัลมาช่วยให้เข้าถึงบริการตรวจฟันฟรีได้ง่ายขึ้นผ่านการสแกน QR Code บนบรรจุภัณฑ์ และสื่อต่าง ๆ เพื่อทำแบบทดสอบประเมินสุขภาพช่องปากเบื้องต้น และค้นหาโรงพยาบาลหรือคลินิกที่ร่วมรายการเพื่อนัดหมายเข้ารับการตรวจฟันฟรี อีกทั้งยังเผยแพร่ความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปาก เช่น การเลือกใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ที่เหมาะสม ปริมาณการใช้ที่ถูกต้อง และเทคนิคการแปรงฟันแบบ 2-2-2 เราเชื่อมั่นว่าความพยายามเหล่านี้จะเป็นส่วนสำคัญในการร่วมสร้างสังคมแห่งรอยยิ้มสุขภาพดีให้กับคนไทยทุกคน”
ดร. นายแพทย์ปองพล วรปาณิ รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า “กรมอนามัยในฐานะหน่วยงานหลักของประเทศมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นพลังความร่วมมืออันแข็งแกร่งนี้ ผลการสำรวจล่าสุดชี้ให้เห็นว่าคนไทยเผชิญกับปัญหาฟันผุและเหงือกอักเสบในสัดส่วนที่สูง ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต คอลเกตและกรมอนามัยจึงผนึกกำลังกันเพื่อขยายโอกาสในการเข้าถึงบริการทันตกรรมคุณภาพ และสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพช่องปากแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย ซึ่งรวมถึงการให้บริการทันตกรรมเชิงรุกแก่คนไทย ขอขอบคุณ บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการนี้ให้เป็นรูปธรรม กรมอนามัยเชื่อมั่นว่าโครงการ “พบหมอฟัน ห่างไกลฟันผุ” จะเป็นหมุดหมายสำคัญในการยกระดับสุขภาพช่องปากของคนไทย ให้ทุกคนมีรอยยิ้มอย่างมั่นใจ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน”
มาร่วมดูแลรอยยิ้มสุขภาพดีอย่างถูกวิธีได้แล้ววันนี้กับแคมเปญ “พบหมอฟัน ห่างไกลฟันผุ” เพียงสแกน QR Code บนบรรจุภัณฑ์ยาสีฟันคอลเกต สูตรป้องกันฟันผุ หรือยาสีฟันคอลเกต โททอล ที่ร่วมรายการ ก็สามารถทำแบบสอบถามสุขภาพช่องปากออนไลน์ (สำหรับผู้ที่อายุ 18 ปีขึ้นไป หรือผู้ปกครองสำหรับเด็กอายุ 13 - 17 ปี) เพื่อรับผลประเมินสุขภาพช่องปากเบื้องต้น และสามารถค้นหาคลินิกทันตกรรมหรือแผนกทันตกรรมของโรงพยาบาลกว่า 1,900 แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อติดต่อและจองนัดหมายเข้ารับ “การตรวจสุขภาพช่องปากเบื้องต้นฟรี” ได้อย่างสะดวก (สิทธิ์การตรวจสุขภาพช่องปากฟรีครอบคลุมเพียงการตรวจเบื้องต้น ไม่รวมการรักษาเพิ่มเติม เช่น ขูดหินปูน และเงื่อนไขเป็นไปตามที่คลินิกหรือโรงพยาบาลกำหนด)
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ “พบหมอฟัน ห่างไกลฟันผุ” เพื่อสร้างรอยยิ้มที่มั่นใจ และสุขภาพช่องปากที่ดีไปด้วยกัน ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแคมเปญ ได้ที่เว็บไซต์ คอลเกต - Colgate