บุญรอดฯ จับมือ 16 เครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ จัด 5 คลาส "Singha Summer Camp ปีที่ 15" ค่ายปิดเทอมฤดูร้อนให้เยาวชนใน 10 จังหวัด

"Singha Summer Camp" โดย บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด เดินหน้าสร้างสรรค์พื้นที่แห่งการเรียนรู้จริงที่มาพร้อมความสนุก มอบประสบการณ์และแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 โดยในปีนี้ร่วมกับ 16 เครือข่าย จัดเต็มกิจกรรม 5 คลาสสร้างสรรค์ ได้แก่ คลาสหน่วยกู้ภัย, คลาสนักกีฬาทีมชาติไทย, คลาสจิตรกรเชียงราย, คลาส Junior Chef และคลาสนักวิทย์ สอนโดยผู้เชี่ยวชาญมากมาย เช่น สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร, โรงเรียนแบดมินตัน บ้านทองหยอด, สโมสรฟุตบอลบีจี ปทุม ยูไนเต็ด, ค่ายมวยบัญชาเมฆ และขัวศิลปะ เป็นต้น เพื่อให้เด็กและเยาวชนอายุ 8-12 ปี ได้ค้นหาตัวตนและสร้างแรงบันดาลใจ จัดใน 10 จังหวัดทั่วประเทศ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, ปทุมธานี, นครปฐม, อยุธยา, เชียงใหม่, เชียงราย, มหาสารคาม, ขอนแก่น, สิงห์บุรี และสุราษฎร์ธานี จำนวนกว่า 1,000 คน ให้ได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมอย่างสร้างสรรค์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ตลอดระยะเวลา 10 สัปดาห์ ระหว่างเดือนมี.ค.-พ.ค. 69
ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดของ "Singha Summer Camp" สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพผ่านการออกแบบหลักสูตรที่ตอบโจทย์การเรียนรู้ของเยาวชนในยุคปัจจุบันช่วยเสริมสร้างทั้งทักษะชีวิตที่จำเป็นและแรงบันดาลใจสู่ความเป็นเลิศด่านต่างๆ อย่างสนุกและได้ประสบการณ์