Bolt จับมือพันธมิตรช่วยคนขับ ลดต้นทุนประกันภัย หนุนจดทะเบียน รย.18

เปิดตัวความร่วมมือครั้งสำคัญ ยกระดับระบบประกันภัย สนับสนุนคนขับเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้อง โบลท์-สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย-ชับบ์สามัคคี-ด๊อกเตอร์ มันนี่ ผนึกกำลังลดภาระต้นทุน สนับสนุนการจดทะเบียนรถยนต์สาธารณะ (รย.18)
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2569 - โบลท์ (Bolt) ประเทศไทย ร่วมกับสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ด๊อกเตอร์ มันนี่ จำกัด (Doctor Money) ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญ ภายใต้ “โครงการความร่วมมือด้านประกันภัย เพื่อสนับสนุนการจดทะเบียนรถยนต์สาธารณะ รย.18” โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยลดภาระต้นทุน และเพิ่มโอกาสให้ผู้ขับขี่สามารถเข้าสู่ระบบได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับทิศทางการกำกับดูแลอุตสาหกรรม ride-hailing ของประเทศไทยที่กำลังก้าวเข้าสู่ช่วงการบังคับใช้กฎระเบียบอย่างเต็มรูปแบบ
ความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของภาคเอกชนในการร่วมกันออกแบบโซลูชันเชิงระบบ เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมให้เป็นไปอย่าง “ราบรื่น เป็นธรรม และยั่งยืน” โดยครอบคลุมองค์ประกอบสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่ระบบของผู้ขับขี่ ทั้งในด้านสินเชื่อ ประกันภัย และกระบวนการจดทะเบียนรถยนต์สาธารณะอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ลดภาระต้นทุน – เพิ่มโอกาสเข้าสู่ระบบ
ปัจจุบัน ผู้ขับขี่ในระบบ ride-hailing ต้องเผชิญกับต้นทุนสำคัญหลายด้านในการเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นค่าปรับโครงสร้างสินเชื่อ เงินมัดจำเล่มทะเบียนรถ ค่าใช้จ่ายด้านเอกสาร และโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าเบี้ยประกันภัย ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่อาจกลายเป็นอุปสรรคต่อการเข้าสู่ระบบของผู้ขับขี่จำนวนมาก แม้ว่าจะมีความพร้อมและความตั้งใจในการปฏิบัติตามกฎระเบียบก็ตาม
โครงการนี้จึงมุ่งเน้นการพัฒนา “กลไกสนับสนุน” ที่ตอบโจทย์ในทางปฏิบัติ เพื่อช่วยลดภาระต้นทุนและเพิ่มความคล่องตัวให้กับผู้ขับขี่ โดยมาตรการสำคัญภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ ได้แก่ การสนับสนุนค่าธรรมเนียมปรับโครงสร้างสินเชื่อ (Recontracting Fee) โดยคงเพดานไม่เกิน 1% ของยอดหนี้คงเหลือ การส่งเสริมการใช้ “สำเนาเล่มทะเบียนรถ” ในกระบวนการจดทะเบียน เพื่อลดภาระเงินมัดจำ และการพัฒนาโซลูชันประกันภัยที่เข้าถึงได้ ผ่านระบบผ่อนชำระและการออกกรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Policy
โซลูชันประกันภัยครบวงจร ตอบโจทย์คนขับจริง
ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ พันธมิตรของโครงการได้ร่วมกันพัฒนาโซลูชันประกันภัยที่ช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถเข้าถึงประกันได้ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น และสอดคล้องกับข้อกำหนดของการจดทะเบียนรถยนต์สาธารณะมากยิ่งขึ้น โดยมีจุดเด่นสำคัญ ได้แก่ ระบบผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันที่ช่วยลดภาระเงินก้อน การสมัครและอนุมัติผ่านระบบดิจิทัลที่สะดวกและรวดเร็ว ตลอดจนการออกกรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Policy) ได้ทันที ซึ่งสามารถนำไปใช้ประกอบการจดทะเบียน รย.18 ได้ทันทีเช่นกัน
นอกจากนี้ โครงการยังนำเสนอทางเลือกประกันภัยที่หลากหลาย พร้อมราคาเริ่มต้นที่เข้าถึงได้ เพื่อช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถเลือกแผนความคุ้มครองที่เหมาะสมกับความต้องการและศักยภาพทางการเงินของตนเอง อาทิ ประกันชั้น 1 ประมาณ 20,500 บาท ประกัน 2+ ประมาณ 11,000 บาท ประกัน 3+ ประมาณ 10,500 บาท และประกันชั้น 3 ประมาณ 8,400 บาท ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ช่วยลดข้อจำกัดในการเข้าสู่ระบบของผู้ขับขี่ในทางปฏิบัติ
Bolt เสริมแรงจูงใจ – สนับสนุนคนขับเข้าสู่ระบบ
ในส่วนของ Bolt ประเทศไทย ได้ดำเนินมาตรการสนับสนุนผู้ขับขี่อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อช่วยให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการ On-site Support ณ One-Stop Service Center ของกรมการขนส่งทางบก การพัฒนาระบบออกเอกสารรับรองแอปพลิเคชันแบบอัตโนมัติ เพื่อลดระยะเวลาและขั้นตอนในการเตรียมเอกสาร ตลอดจนการมอบเงินสนับสนุน (Bonus) สูงสุด 2,500 บาท สำหรับผู้ขับขี่ที่จดทะเบียน รย.18 ครบถ้วน เพื่อช่วยชดเชยต้นทุนในช่วงเปลี่ยนผ่าน และสร้างแรงจูงใจให้ผู้ขับขี่เข้าสู่ระบบอย่างถูกต้อง
มาตรการเหล่านี้สะท้อนถึงความตั้งใจของ Bolt ในการทำงานร่วมกับพันธมิตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปรับตัวเข้าสู่ระบบของผู้ขับขี่เป็นไปได้จริง และเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในระดับภาคปฏิบัติ
นายบุญหนา จงถิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการ สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย กล่าวว่า “อุตสาหกรรม ride-hailing ของประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านสำคัญ การยกระดับมาตรฐานให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ จำเป็นต้องมี ‘กลไกสนับสนุนที่เหมาะสม’ เพื่อไม่ให้ภาระต้นทุนตกอยู่กับผู้ขับขี่เพียงฝ่ายเดียว ความร่วมมือในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการที่ภาคเอกชนร่วมกันออกแบบโซลูชันที่สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ และตอบโจทย์ผู้ขับขี่ได้จริง”
นายณัฐดนย์ สุขศิริฐานันท์ ผู้จัดการทั่วไป โบลท์ ประเทศไทย กล่าวว่า “สำหรับ Bolt การปฏิบัติตามกฎระเบียบไม่ใช่เพียงข้อบังคับ แต่เป็นโอกาสในการยกระดับมาตรฐานของทั้งอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นทำให้การเปลี่ยนผ่านนี้เป็นไปอย่างราบรื่น เป็นธรรมต่อผู้ขับขี่ และยั่งยืนในระยะยาว ความร่วมมือในครั้งนี้ โดยเฉพาะด้านประกันภัย จะช่วยปิดช่องว่างสำคัญ และทำให้ผู้ขับขี่สามารถเข้าสู่ระบบได้ง่ายขึ้น ผ่านโซลูชันที่ครบวงจร”
นายยศวัจน์ รุ่งคณาวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ด๊อกเตอร์ มันนี่ จำกัด กล่าวว่า “การทำให้ประกันภัยเข้าถึงได้ ไม่ใช่เพียงเรื่องของราคา แต่เป็นเรื่องของโครงสร้างการเข้าถึงทั้งระบบ เราจึงพัฒนาโซลูชันที่ช่วยลดภาระเงินก้อน และทำให้ผู้ขับขี่สามารถเข้าถึงประกันภัยได้จริงผ่านระบบดิจิทัล ความร่วมมือในครั้งนี้ไม่ใช่แค่การขายประกัน แต่เป็นการร่วมกันออกแบบ ecosystem ใหม่ ที่ช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถเข้าสู่ระบบได้อย่างครบวงจร”
ก้าวสำคัญสู่ระบบ ride-hailing ที่ยั่งยืน
ความร่วมมือระหว่างโบลท์ สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย ชับบ์สามัคคีประกันภัย และด๊อกเตอร์ มันนี่ ในครั้งนี้ สะท้อนถึงพลังของภาคเอกชนในการร่วมกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรม ride-hailing ของประเทศไทย สู่ระบบที่มีความปลอดภัย โปร่งใส เป็นธรรม และยั่งยืนในระยะยาว
นอกเหนือจากการช่วยลดภาระต้นทุนในระยะสั้นแล้ว ความร่วมมือครั้งนี้ยังมีความสำคัญในเชิงโครงสร้าง เพราะเป็นตัวอย่างของการทำงานร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อออกแบบแนวทางที่ช่วยให้การกำกับดูแลสามารถเดินหน้าไปพร้อมกับการดูแลผลกระทบต่อผู้ขับขี่อย่างเหมาะสม อันจะนำไปสู่ประโยชน์ต่อทั้งผู้ใช้บริการ ผู้ขับขี่ และเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม
โครงการนี้จึงไม่เพียงเป็นการเปิดตัวมาตรการสนับสนุนด้านประกันภัยเท่านั้น แต่ยังเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญของความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนในการผลักดันระบบนิเวศของบริการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันในประเทศไทย ให้ก้าวสู่อนาคตที่มีมาตรฐานสูงขึ้น เข้าถึงได้มากขึ้น และยั่งยืนมากขึ้นสำหรับทุกฝ่าย