DAD ยกระดับ “ความสุขคนทำงาน” แจ้งวัฒนะ เปิด 3 มุมกรีนใหม่ อาคาร C ศูนย์ราชการฯ

DAD ปั้นพื้นที่สีเขียวกลางเมือง ผสาน Smart–Green Building เติมเต็มทั้งงาน ชีวิต และสุขภาวะ ชู “สวน-ลานกิจกรรม-สวนลอยฟ้า” เป็นปอดอาคาร ลดร้อน เพิ่มคุณภาพชีวิต ตอบโจทย์ทุกความต้องการ
กรุงเทพฯ – ดร.ธีธัช สุขสะอาด รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) หรือ DAD เปิดเผยว่า มีความตั้งใจที่จะยกระดับศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ อาคาร C สู่พื้นที่ทำงานคุณภาพสูง จึงได้พัฒนา “พื้นที่สีเขียวและมุมพักผ่อน” รองรับทั้งบุคลากรและประชาชนผู้มาติดต่อ ภายใต้แนวคิด Smart Building ควบคู่ Green Building ที่ให้ความสำคัญกับสุขภาวะ (Well-being) และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
อาคาร C มุ่งตอบโจทย์การใช้งานยุคใหม่อย่างครบวงจร ทั้งภารกิจภาครัฐ การทำงาน และคุณภาพชีวิต โดยผสานการออกแบบอาคารอัจฉริยะเข้ากับพื้นที่สีเขียว เพื่อสร้างสมดุลระหว่าง “การทำงาน–การใช้ชีวิต–สิ่งแวดล้อม” อย่างเป็นรูปธรรม
ไฮไลต์สำคัญคือพื้นที่สีเขียว 3 โซนหลัก ได้แก่ “Biophilic Garden” สวนธรรมชาติใจกลางอาคาร ช่วยลดอุณหภูมิและสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย “Multi-purpose Green Space” โซนเปิดโล่งเชื่อมอาคาร DE รองรับกิจกรรมหลากหลาย และ “Sky Garden & Track” สวนลอยฟ้าขนาดกว่า 13,000 ตารางเมตร พร้อมลู่วิ่งและทางเดินออกกำลังกาย ท่ามกลางวิวเมืองแบบพาโนรามา
ทั้งนี้ พื้นที่สีเขียวดังกล่าวทำหน้าที่เสมือน “ปอดของอาคาร” ช่วยกรองฝุ่น เพิ่มออกซิเจน และลดความร้อนในเขตเมือง ตอกย้ำบทบาทอาคาร C ในฐานะต้นแบบอาคารภาครัฐยุคใหม่ ที่ไม่เพียงทันสมัย แต่ยังใส่ใจคุณภาพชีวิตผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน