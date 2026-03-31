คอร์ทยาร์ด บาย แมริออท ขยายการเติบโตในภูเก็ต ด้วยการเปิดตัว คอร์ทยาร์ด บาย แมริออท ภูเก็ต ฉลอง เบย์ รีสอร์ท

โรงแรมคอร์ทยาร์ดแห่งที่สามในภูเก็ต ยกระดับ “อ่าวฉลอง” สู่จุดหมายแห่งการพักผ่อนที่ผสานเสน่ห์ท้องถิ่นกับความสะดวกสบายทันสมัย เพื่อการสำรวจภูเก็ตอย่างไร้ขีดจำกัด
ภูเก็ต, ประเทศไทย – วันที่ 26 มีนาคม 2569 — คอร์ทยาร์ด บาย แมริออท® หนึ่งในกว่า 30 แบรนด์ภายใต้พอร์ตโฟลิโอระดับโลกของแมริออท บอนวอย ประกาศเปิดตัว คอร์ทยาร์ด บาย แมริออท ภูเก็ต ฉลอง เบย์ รีสอร์ท อย่างเป็นทางการ นับเป็นโรงแรมคอร์ทยาร์ดแห่งที่สามในจังหวัดภูเก็ต พร้อมผลักดัน “อ่าวฉลอง” ให้ก้าวขึ้นเป็นจุดหมายปลายทางใหม่ที่น่าจับตามองสำหรับนักเดินทางที่แสวงหาประสบการณ์ที่แตกต่าง รีสอร์ทขนาด 280 ห้องแห่งนี้สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของแมริออท อินเตอร์เนชันแนลในภูเก็ต และนำเสนอที่พักสมัยใหม่ที่เชื่อมต่อทุกการเดินทางสำหรับผู้ที่ต้องการสัมผัสทั้งธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างแท้จริง
แบรด เอ็ดแมน รองประธานกรรมการ ประจำประเทศไทย กัมพูชา และเมียนมาร์ แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวว่า“ภูเก็ตยังคงเป็นจุดหมายปลายทางที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง เราจึงรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ขยายพอร์ตโฟลิโอด้วยการเปิดตัวคอร์ทยาร์ด บาย แมริออท ภูเก็ต ฉลอง เบย์ รีสอร์ท แบรนด์คอร์ทยาร์ดได้รับการออกแบบเพื่อมอบความสะดวกสบายทันสมัยพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใส่ใจในทุกรายละเอียด เพื่อสร้างประสบการณ์การพักผ่อนที่เต็มไปด้วยความสุข รีสอร์ทแห่งใหม่นี้ผสมผสานความสะดวกสบาย ฟังก์ชันการใช้งาน และเสน่ห์ท้องถิ่นได้อย่างลงตัว รองรับทั้งนักเดินทางเพื่อพักผ่อนและนักธุรกิจที่ต้องการสัมผัสภูเก็ตในมุมที่แปลกใหม่”
อ่าวฉลอง เป็นพื้นที่ที่ขึ้นชื่อด้านวิถีชีวิตริมทะเลที่เรียบง่ายและความผูกพันกับชุมชนท้องถิ่น แขกสามารถเยี่ยมชม วัดฉลอง สถานที่สำคัญทางศาสนาของจังหวัด เดินเล่นใน ย่านเมืองเก่าภูเก็ต ที่โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมชิโน–โปรตุกีส คาเฟ่สีสันสดใส และ หลาดใหญ่ ถนนคนเดินยอดนิยมในวันอาทิตย์ รวมถึงลิ้มลองอาหารทะเลสดจากบ้านชาวประมงกลางน้ำ
รีสอร์ทตั้งอยู่เพียงไม่กี่นาทีจาก ท่าเรือฉลอง ซึ่งเป็นหนึ่งในประตูหลักสู่การผจญภัยทางทะเลของภูเก็ต ทำให้แขกสามารถเดินทางไปยังหมู่เกาะชื่อดังในทะเลอันดามันได้อย่างสะดวก ไม่ว่าจะเป็น หมู่เกาะพีพี หมู่เกาะสิมิลัน เกาะเฮ และ เกาะราชา ซึ่งเหมาะสำหรับการดำน้ำลึกและดำน้ำตื้นระดับโลก
สำหรับการเดินทางบนบก รีสอร์ทยังอยู่ใกล้หาดยอดนิยมอย่างป่าตอง กะตะ กะรน และในหาน ซึ่งล้วนมีบรรยากาศเฉพาะตัว ขณะที่สนามบินนานาชาติภูเก็ตอยู่ห่างออกไปประมาณ 40 กิโลเมตร
รีสอร์ทประกอบด้วยห้องพักร่วมสมัยจำนวน 280 ห้อง เหมาะสำหรับทั้งครอบครัวและคู่รัก ทุกห้องผ่านการออกแบบอย่างพิถีพิถัน พร้อมเฟอร์นิเจอร์อเนกประสงค์และระเบียงส่วนตัวที่มองเห็นวิวรีสอร์ท รองรับทั้งการเข้าพักระยะสั้นและระยะยาว
ด้านอาหารและเครื่องดื่มของรีสอร์ทได้รับการออกแบบให้ตอบโจทย์ทุกช่วงเวลาของวัน
• Palai Bistro ห้องอาหารเปิดให้บริการตลอดวัน นำเสนอเมนูยุโรปและเอเชียคลาสสิก พร้อมรสชาติท้องถิ่นของภูเก็ตในบรรยากาศสบาย ๆ รวมถึงบุฟเฟ่ต์พิเศษในช่วงสุดสัปดาห์
• Chalong Baking Company (CBCo) คาเฟ่บรรยากาศอบอุ่น เสิร์ฟเบเกอรี่สดใหม่ กาแฟสเปเชียลตี้ มัทฉะเกรดพรีเมียม และเมนูเพื่อสุขภาพ เหมาะทั้งสำหรับการพักผ่อนและการทำงาน
• Splash Pool Bar บาร์ริมสระแบบสวิมอัพ มอบเครื่องดื่มสดชื่น อาหารว่างเบา ๆ พร้อมมุมที่นั่งสไตล์ Seating Pod ดีไซน์ทันสมัย
สำหรับผู้เข้าพักที่ต้องการผ่อนคลาย รีสอร์ทมีสระว่ายน้ำกลางแจ้ง 2 สระ ได้แก่ สระหลักพร้อมเลานจ์สำหรับพักผ่อนอาบแดด และสระสำหรับเด็กที่อยู่ติดกับห้องเด็กเล่น เหมาะสำหรับครอบครัว อีกทั้งยังมีฟิตเนสพร้อมอุปกรณ์ออกกำลังกายทันสมัย ห้องสตีม และล็อกเกอร์ ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
นิโคลัส ซี ผู้จัดการทั่วไปของ คอร์ทยาร์ด บาย แมริอออท ภูเก็ต ฉลอง เบย์ รีสอร์ท และ เจดับบลิว แมริอออท ภูเก็ต ฉลอง เบย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา กล่าวว่า“เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ต้อนรับแขกทุกท่านสู่อ่าวฉลอง ซึ่งสะท้อนเสน่ห์ของภูเก็ตในมุมที่เงียบสงบและเป็นธรรมชาติ หล่อหลอมด้วยวิถีชีวิตท้องถิ่นและจังหวะของท้องทะเล เราตั้งใจมอบประสบการณ์การพักผ่อนที่อบอุ่น ผ่อนคลาย และเชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวอย่างกลมกลืน”
คอร์ทยาร์ด บาย แมริออท ภูเก็ต ฉลอง เบย์ รีสอร์ท เข้าร่วมโปรแกรม แมริออท บอนวอย® สมาชิกสามารถสะสมและแลกคะแนนจากการเข้าพักที่รีสอร์ท และโรงแรมในเครือกว่า 30 แบรนด์ทั่วโลก รวมถึงการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและการสำรองห้องพัก สามารถเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซด์
https://www.marriott.com/th/hotels/hktpc-courtyard-phuket-chalong-bay-resort/overview/