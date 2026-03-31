เผยเจ้าหน้าที่ "สุวรรณภูมิ"ช่วยเหลือผู้โดยสารได้ทันก่อนกระโดดจากชั้น 4 หลังสังเกตเห็นพฤติกรรมผิดปกติ

เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เข้าช่วยเหลือผู้โดยสาร ปีนเก้าอี้พักคอยและกระจกกันตก ได้ทันก่อนกระโดดจากชั้น 4 เผยสังเกตเห็นพฤติกรรมเสี่ยงอันตรายจึงสกัดและเกลี่ยกล่อมให้สงบสติอารมณ์ลง สร้างความเชื่อมั่นต่อมาตรฐานความปลอดภัยของผู้โดยสาร
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทสภ.) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2569 เวลาประมาณ 17.00 น. เกิดเหตุมีผู้โดยสารชายชาวจีน มีลักษณะกระวนกระวาย เดินวนไปมา บริเวณพื้นที่ประตูหมายเลข 1 ชั้น 4 อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) และต่อมาได้พยายามปีนเก้าอี้พักคอยและกระจกกันตก เพื่อจะกระโดดลงไปยังชั้นล่าง ในระหว่างนั้น นายไชยวัฒน์ แสงอ่อน เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์อาวุโส สังกัดส่วนผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และบริหารจัดการ Social Media ฝ่ายกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ ทสภ.อยู่ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการติดตั้งจัดซุ้มกิจกรรม บริเวณดังกล่าว ได้สังเกตเห็นพฤติกรรมที่ผิดปกติและเข้าไปหยุดการกระทำดังกล่าวไว้ได้ทัน ก่อนพูดเกลี้ยกล่อมให้สงบสติอารมณ์ในเบื้องต้น พร้อมโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ศูนย์สุวรรณภูมิ เพื่อส่งตัวให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความปลอดภัยเข้าควบคุม และดำเนินการช่วยเหลือผู้โดยสารรายดังกล่าวต่อไป ส่งผลให้สถานการณ์คลี่คลายลงอย่างปลอดภัย
การปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้สะท้อนถึงความเอาใจใส่ ความมีสติ และความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือด้านจิตใจแก่ผู้โดยสารอย่างเหมาะสม
ทสภ. ขอชื่นชมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ครั้งนี้ ที่ได้แสดงถึงความทุ่มเทและความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง อันเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการทุกคน