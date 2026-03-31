TOA ร่วมสนับสนุนคอนเสิร์ตการกุศลครั้งใหญ่ ‘PIANO & i x B5 Generation’ สมทบทุนศิริราชมูลนิธิ

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA ผู้นำนวัตกรรมสีอันดับ 1เคมีภัณฑ์ก่อสร้าง และวัสดุตกแต่งพื้นผิวของไทย เดินหน้าพันธกิจตอบแทนสังคม ร่วมสนับสนุนคอนเสิร์ตการกุศลครั้งประวัติศาสตร์ ‘PIANO & i x B5 Generation’ เพื่อสมทบทุนศิริราชมูลนิธิ ในโครงการปรับปรุงห้องผ่าตัด ของโรงพยาบาลศิริราช มุ่งยกระดับมาตรฐานการรักษาและขยายโอกาสในการเข้าถึงการผ่าตัดให้แก่ผู้ป่วยทั่วประเทศ
ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TOA ร่วมด้วย ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีกลุ่มศิลปินวง B5 ทั้ง 5 ท่าน ได้แก่ โต๋ ศักดิ์สิทธิ์, เบน ชลาทิศ, มาเรียม เกรย์, เค้ก อุทัย และ คิว สุวีระ พร้อมแขกรับเชิญสุดพิเศษที่มาร่วมสร้างปรากฏการณ์ดนตรีเพื่อการกุศล ณ ไบเทค ไลฟ์ บางนา
นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ เปิดเผยว่า TOA เล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบสาธารณสุขไทย โดยเฉพาะห้องผ่าตัดตึกสยามินทร์ ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการช่วยชีวิตผู้ป่วยมาอย่างยาวนานกว่า 33 ปี การร่วมสนับสนุนคอนเสิร์ตในครั้งนี้ ไม่ใช่เพียงแค่การมอบความสุขผ่านเสียงดนตรี แต่คือการส่งต่อความช่วยเหลือเพื่อปรับปรุงพื้นที่รักษาพยาบาลให้มีความพร้อมและทันสมัย เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตให้แก่ผู้ป่วยต่อไป
นอกจากความประทับใจบนเวทีคอนเสิร์ตแล้ว ทาง TOA ยังได้ร่วมสร้างสีสันภายในงานด้วยการออกบูธกิจกรรม วงล้อหรรษา เพื่อมอบความสุขและรอยยิ้มให้กับผู้ใจบุญที่มาร่วมงาน โดยมีผู้ให้ความสนใจร่วมสนุกรับของที่ระลึกอย่างคึกคัก สร้างบรรยากาศแห่งการเป็นผู้ให้ที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานตลอดทั้งงาน
ด้าน ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล ระบุว่า ปัจจุบันห้องผ่าตัดตึกสยามินทร์ใช้งานหนักต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง และให้บริการผู้ป่วยมาแล้วมากกว่า 1 ล้านราย ทำให้เกิดความเสื่อมโทรมตามกาลเวลา โครงการปรับปรุงครั้งใหญ่พื่อเพิ่มจำนวนห้องผ่าตัดนี้ต้องใช้งบประมาณกว่า 1,500 ล้านบาท ซึ่งหากห้องผ่าตัดไม่เพียงพอ อาจหมายถึงการสูญเสียโอกาสในการรักษาชีวิตที่เร่งด่วน
สำหรับผู้มีจิตศรัทธาทุกภาคส่วน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อ “โอกาสแห่งการมีชีวิต” โดยสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนศิริราชมูลนิธิ (กองทุนห้องผ่าตัดศิริราช) สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า ข้อมูลเพิ่มเติมเว็บไซต์ https://donation.sirirajfoundation.or.th/campaign/D004332 หรือ โทรศัพท์ 02-414-1414