SCG มอบรางวัลผู้แทนจำหน่ายยอดเยี่ยมปี 68 ดัน Digital Platform – ปรับพอร์ตสินค้า ตอบโจทย์ผู้บริโภค

เอสซีจี โดย บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด ธุรกิจเอสซีจี ดิสทริบิวชั่นแอนด์รีเทล เดินหน้าตอกย้ำกลยุทธ์การเติบโตร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ จัดงานประกาศเกียรติคุณ “ผู้แทนจำหน่ายยอดเยี่ยมประจำปี 2568” ณ วัน แบงค็อก ฟอรัม เพื่อยกย่องผู้แทนจำหน่ายที่มีผลงานโดดเด่น และมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนตลาดวัสดุก่อสร้างไทย
ปัจจุบัน เอสซีจีมีเครือข่ายผู้แทนจำหน่ายมากกว่า 350 ราย ครอบคลุม 76 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งถือเป็นโครงสร้างสำคัญในการเข้าถึงลูกค้า ตั้งแต่ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง ไปจนถึงกลุ่มผู้พัฒนาโครงการ (Developer) ผู้รับเหมา (Contractor) และลูกค้ารายย่อย (B2C) อาทิ เจ้าของบ้าน และช่าง พร้อมทั้งเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจในระดับภูมิภาค
ไฮไลต์สำคัญของงาน คือ การมอบรางวัล “ผู้แทนจำหน่ายยอดเยี่ยมทองต่อเนื่อง 40 ปี” ซึ่งสะท้อนถึงความเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่งและเติบโตร่วมกันอย่างยาวนาน โดยในปีนี้มีผู้แทนจำหน่าย 5 รายจากทั่วประเทศที่ได้รับรางวัล ได้แก่
• บริษัท เจริญภัณฑ์พาณิชย์ (1984) จำกัด จังหวัดนครสวรรค์
• บริษัท ไถ่เชียงวัสดุก่อสร้าง จำกัด จังหวัดชุมพร
• บริษัท บ้านช้างกรุ๊ป จำกัด จังหวัดชลบุรี
• บริษัท นพดลพานิช จำกัด จังหวัดเชียงใหม่
• บริษัท สหสินไทยค้าวัตถุก่อสร้าง จำกัด จังหวัดนนทบุรี
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เอสซีจีและเครือข่ายผู้แทนจำหน่ายได้ร่วมกันพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการนำ digital platform มาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการขาย การพัฒนาช่องทางจำหน่ายแบบ omni-channel รวมถึงการยกระดับองค์ความรู้ด้านสินค้าและโซลูชันก่อสร้าง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ขณะเดียวกัน เอสซีจียังเดินหน้าส่งเสริมความร่วมมือกับพันธมิตรในการพัฒนาโซลูชันก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดรับกับแนวโน้มอุตสาหกรรมที่มุ่งสู่การก่อสร้างอย่างยั่งยืน (green construction) และการลดการปล่อยคาร์บอนในระยะยาว
รางวัลดังกล่าวจึงไม่เพียงสะท้อนความสำเร็จของผู้แทนจำหน่าย แต่ยังตอกย้ำบทบาทของเอสซีจีในการสร้าง “เครือข่ายพันธมิตรคุณภาพ” ที่แข็งแกร่ง พร้อมร่วมขับเคลื่อน ecosystem ทางธุรกิจ เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยและเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน