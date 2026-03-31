“บีทีเอส”เปิด 2 แพ็กเกจ ตอบโจทย์กลุ่มเดินทางประจำ – แบบระยะสั้น”เฉลี่ยคุ้มค่า

“บีทีเอส”เปิดตัวแพ็กเกจ Xtreme Savings ใหม่! ตอบโจทย์การเดินทางในชีวิตประจำวัน สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางบ่อย และผู้โดยสารที่เดินทางระยะสั้น ค่าเฉลี่ยต่อเที่ยวคุ้มค่า
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ บีทีเอส เปิดตัวแพ็กเกจเที่ยวเดินทางใหม่ ทางเลือกการเดินทางที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับผู้โดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอสสายสีเขียวหลัก ครอบคลุมเส้นทางสำคัญ ได้แก่ หมอชิต – อ่อนนุช และ สนามกีฬาแห่งชาติ – วงเวียนใหญ่ แพ็กเกจ “Xtreme Savings” ได้รับการออกแบบเพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมการเดินทางของคนเมืองที่หลากหลาย ทั้งผู้โดยสารทั่วไป นักเรียน นักศึกษา เพิ่มแพ็กเกจใหม่เพื่อให้ครอบคลุมการใช้งานเพิ่มมากขึ้น โดยมี 2 แพ็กเกจรูปแบบใหม่! ได้แก่
1. แพ็กเกจเที่ยวเดินทางรายสัปดาห์สำหรับเดินทางระยะยาว (ไม่จำกัดสถานี สายสีเขียวหลัก) ตั๋วรายสัปดาห์ 10 เที่ยว อายุการใช้งาน 7 วัน เหมาะสำหรับผู้ที่เดินทางเป็นประจำ ช่วยให้สามารถบริหารค่าใช้จ่ายต่อเที่ยวได้อย่างคุ้มค่า โดยมีค่าเฉลี่ยต่อเที่ยวเริ่มต้น 34 บาท สำหรับบุคคลทั่วไป และ 27 บาท สำหรับนักเรียน นักศึกษา
2. แพ็กเกจเที่ยวเดินทางระยะสั้น (ไม่เกิน 4 สถานี-ไม่นับสถานีแรกเข้า) เหมาะสำหรับผู้ที่เดินทางในระยะใกล้ ไม่เกิน 4 สถานี เริ่มต้นเพียง 25 บาทต่อเที่ยว รองรับทั้งผู้โดยสารทั่วไปและนักเรียน นักศึกษา
กรณีเดินทาง 5 สถานีขึ้นไป ระบบจะหักเงินในบัตรตามอัตราค่าโดยสารปกติ (ไม่หักเที่ยวเดินทางจากแพ็กเกจ) และหากมีการแตะเข้า-ออกสถานีเดิมจะถูกหักเที่ยวเดินทางจากแพ็กเกจ ทั้งนี้ค่าโดยสารถูกคำนวณตามระยะทาง ดังนั้นจากสถานีสะพานควายไปยังอารีย์จะถูกนับเป็นการเดินทาง 2 สถานี (แพ็กเกจนี้สำหรับบัตรแรบบิทที่ผูกบัญชี Rabbit Wallet และ Rabbit LINE Pay เท่านั้น)
นอกจากนี้ เฉพาะลูกค้า Xtreme Savings ยังสามารถเดินทางต่อเนื่องไปยังส่วนต่อขยายในอัตราค่าโดยสารพิเศษ (ตามเงื่อนไขที่กำหนด) เพื่อเพิ่มความสะดวก และความครอบคลุมในการเดินทางมากยิ่งขึ้น พร้อมรับสิทธิพิเศษจากพาร์ทเนอร์ชั้นนำ อาทิ Grab, Jetts, ChargeSPOT, Rabbit Care, Rabbit Life, KnowRoaming eSIM และ SW1 และยังรับสิทธิซื้อดีลเสริมพิเศษในราคาสุดคุ้มเฉพาะลูกค้าแพ็กเกจ Xtreme Savings เท่านั้น
แพ็กเกจ Xtreme Savings ราคาโปรโมชันมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2570 โดยสามารถซื้อผ่านช่องทางห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารบีทีเอสและแอปแรบบิท รีวอร์ดส