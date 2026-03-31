TOA สร้างโรงผลิตสารฝนหลวง (น้ำแข็งแห้ง) แห่งใหม่ ณ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง จ.นครสวรรค์

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA น้อมสืบสานพระราชปณิธาน ‘โครงการพระราชดำริฝนหลวง’ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์วิกฤตสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรง ทั้งปัญหาภัยแล้งจากธรรมชาติ และวิกฤตฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน ผ่านการสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฝนหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ สนับสนุนการจัดสร้างโรงผลิตสารฝนหลวง (น้ำแข็งแห้ง) ตามพระราชดำริ ณ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง จ.นครสวรรค์ ซึ่งจะเป็นฐานการผลิตสำคัญในการปฏิบัติการทำฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความกินดีอยู่ดีให้แก่เกษตรกรและประชาชนชาวไทยอย่างยั่งยืน
ในการนี้ นายประจักษ์ และนางละออ ตั้งคารวคุณ ประธานและรองประธานผู้ก่อตั้งบริษัทฯ พร้อมด้วย นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้มอบเงินสมทบทุนการจัดสร้างโรงผลิตสารฝนหลวงแห่งใหม่นี้ ให้แก่มูลนิธิฝนหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิฝนหลวงฯ เป็นประธานในพิธี และมี นายราเชน ศิลปะรายะ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับมอบ ณ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
โครงการพระราชดำริฝนหลวง เกิดจากพระราชดำริส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่แห้งแล้งทุรกันดารภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อ พ.ศ. 2498 ทำให้ทรงรับทราบถึงความทุกข์ยากของเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำ จึงทรงทุ่มเทศึกษา ค้นคว้า และวิจัย จนเกิดเป็นเทคโนโลยีการดัดแปรสภาพอากาศเพื่อให้เกิดฝนเทียม โดยเริ่มจากการทดลองจริงครั้งแรกในปี พ.ศ. 2512 ณ วนอุทยานเขาใหญ่ ด้วยทฤษฎีต้นกำเนิดจากการโปรยสารดูดซับความชื้น (เกลือทะเล) เพื่อก่อกวนเมฆ และใช้สารเย็นจัดอย่าง “น้ำแข็งแห้ง” (Dry Ice) เพื่อกระตุ้นให้เกิดการกลั่นตัวและรวมตัวเป็นเมฆฝนขนาดใหญ่ในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งผลการทดลองในครั้งนั้นนับเป็นที่พิสูจน์ให้เห็นว่า การบังคับเมฆให้เกิดฝนนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ และได้กลายเป็นที่พึ่งสำคัญของคนไทยมาจนถึงปัจจุบัน
ต่อมาในปี 2568 ที่ผ่านมา มูลนิธิฝนหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการโรงผลิตสารฝนหลวง จำนวน 8 แห่ง ไว้เป็นโครงการตามพระราชดำริ และพระราชทาน พระบรมราชานุญาตในการดำเนินการก่อสร้างโรงผลิตสารฝนหลวง ซึ่งในปัจจุบันดำเนินการสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ โรงผลิตสารฝนหลวง ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง จ.เพชรบุรี จ.ตาก จ.พิษณุโลก จ.บุรีรัมย์ และ จ.ขอนแก่น สำหรับการสนับสนุนในครั้งนี้จะดำเนินการจัดสร้างโรงผลิตสารฝนหลวง ณ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง จ.นครสวรรค์ รวมถึงสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชน
สำหรับโรงผลิตสารฝนหลวงแห่งใหม่ที่จังหวัดนครสวรรค์นี้ จะทำหน้าที่เป็นยุทธศาสตร์สำคัญและฐานการผลิตหลักในกาปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้แก่พื้นที่เกษตรกรรมในเขตภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง และยังเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการนำวิทยาศตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ ภายใต้พระราชดำริอันทรงคุณค่าสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม โรงน้ำแข็งแห้งของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร จึงไม่เป็นเพียงแหล่งผลิตที่สำคัญ แต่คือความหวังในการยกระดับคุณภาพอากาศของประเทศไทยเพื่อนาคตที่ปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นของประชาชน
TOA ในฐานะองค์กรธุรกิจที่เติบโตเคียงคู่สังคมไทย พร้อมเดินหน้าสนับสนุนโครงการในพระราชดำริอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมการเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตและความสุขของคนไทยให้มั่นคงและยั่งยืนสืบไป