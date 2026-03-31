ORปิดดีลฮุบหุ้นTPNมูลค่า2.2พันล.

ORจ่อปิดดีลซื้อหุ้น 55.41 % ในบริษัทไทยไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (TPN) ผู้ประกอบธุรกิจระบบขนส่งน้ำมันทางท่อจากจังหวัดสระบุรีไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มูลค่าไม่เกิน 2,200 ล้านบาท เพิ่มโครงสร้างพื้นฐาน มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และยกระดับความสามารถในการแข่งขันให้กับกลุ่มธุรกิจMobility พร้อมคำประกันเงินกู้ให้TPN ไม่เกิน 6,203 ล้านบาท
หม่อมหลวงปีกทอง ทองใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) เปิดเผยว่าในการประชุมคณะกรรมการORครั้งที่10/2568เมื่อวันที่ 21ตุลาคม2568 มีมติอนุมัติให้บริษัท มอดูลัส เวนเจอร์ จำกัด(“Modulus”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ORถือหุ้นร้อยละ100เข้าลงทุนในบริษัทไทยไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (“TPN”)ผู้ประกอบธุรกิจระบบขนส่งน้ำมันทางท่อจากจังหวัดสระบุรีไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเข้าซื้อหุ้นสามัญเดิมของ TPN ทั้งหมดจาก บริษัทบิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด(ผู้ขาย)และซื้อหุ้นใหม่ของ TPN คิดเป็นมูลค่ารวม ทั้งสิ้นไม่เกินประมาณ 2,200 ล้านบาท
เมื่อธุรกรรมเสร็จสิ้น Modulus จะถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 55.41 และบริษัท ผลิตไฟฟ้าจำกัด (มหาชน)(EGCO)ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ44.59 ของหุ้นทั้งหมดในTPN ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นดังกล่าวอยู่ภายใต้การดำเนินการตามเงื่อนไขบังคับก่อนการเข้าลงทุน (Condition precedent : CP) ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ขายได้ดำเนินการตามเงื่อนไขบังคับก่อนเข้าลงทุนที่สำคัญ เสร็จครบถ้วนแล้วเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2569 ธุรกรรมดังกล่าวเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในบริษัทอื่นเป็นผลทำให้TPN เข้าข่ายเป็นบริษัทร่วมทุนของOR
การเข้าลงทุนดังกล่าวจะช่วยสร้าง ความแข็งแกร่งในโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึงยกระดับความสามารถในการแข่งขันให้กับกลุ่มธุรกิจMobilityเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
ในการประชุมคณะกรรมการ OR นัดพิเศษคร้ังที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติอนุมัติให้ Modulus ค้ำประกันเงินกู้ตามสัญญาเงินกู้ระหว่าง TPN กับสถาบันการเงิน ภายหลังจากที่ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นเสร็จสิ้นลงโดยเป็นการค้ำประกันตามสัดส่วนการลงทุนของModulus ใน TPN ซึ่งมีมูลค่าการค้ำประกันไม่เกิน 6,203 ล้านบาท
:TPN มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยอ้อม คือกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อมของORโดยกระทรวงการคลัง (ก) ถือหุ้นในการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“EGAT”) ในสัดส่วนร้อยละ 100 ซึ่ง EGAT ถือหุ้นใน EGCO ในสัดส่วนร้อยละ 25.41 และ EGCO ถือหุ้นในTPNในสัดส่วนร้อยละ44.59 และ(ข)ถือหุ้นในบริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน)(“PTT”) ในสัดส่วนร้อยละ 51.38 และ PTT ถือหุ้นใน OR ในสัดส่วนร้อยละ 75.00 ส่งผลให้ Modulus และTPNมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
“ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการบริษัทฯ โดยพิจารณาบนหลัก Conservative ซ่ึงเห็นว่าโครงการนี้ถือเป็น Strategic Asset ของ OR ที่จะช่วยเสริมสร้างความสามารถ ในการแข่งขันระยะยาว โดยปริมาณการส่ง้ำมันผ่านท่อเป็นปัจจัยสำคัญ ของการประเมินความเสี่ยง ความคุ้มค่าในการลงทุน รวมถึงศักยภาพในการชำระคืนเงินกู้ตามกรอบเวลาและเงื่อนไขที่สถาบันการเงินกำหนด”