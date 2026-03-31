SAUCONY CROSSROAD (CITY RUN SERIES) รวมพลัง 4 รันคลับดัง ปลุกกระแส City Run ใจกลางกรุง

Saucony แบรนด์รองเท้าวิ่งระดับโลก เดินหน้าสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการรันคอมมูนิตี้ ผ่านกิจกรรม “Saucony Crossroad (City Run Series)” ที่รวม 4 Run Club แถวหน้าของกรุงเทพฯ ได้แก่ MMRC, Cruise Control Run Club, URT และ Neighborfoot ชวนนักวิ่งกว่า 600 คน ออกมาวิ่งออกมาเจอกัน และออกมาสร้างวัฒนธรรมการวิ่งของเมืองไปด้วยกัน
Saucony Crossroad ที่ผ่านมา ไม่ใช่เพียงแค่กิจกรรมวิ่ง แต่คือ Community Activation ที่เกิดจากความเชื่อว่า “Running Culture” คือหัวใจของแบรนด์ Saucony กิจกรรม City Run Series ทั้ง 4 ครั้ง ถูกออกแบบให้แต่ละ Run Club ถ่ายทอดตัวตนและวัฒนธรรมการวิ่งของตัวเอง ผ่านเส้นทาง บรรยากาศ และสไตล์การวิ่งที่แตกต่างกัน ก่อนที่นักวิ่งจากทุกกลุ่มจะมาบรรจบกันที่ Saucony House of Endorphin – Experience Hub, Central Park พื้นที่ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นจุดนัดพบของนักวิ่งในเมือง
ภายในกิจกรรม ผู้เข้าร่วมไม่เพียงได้ร่วมวิ่งแบบ Group Run กับนักวิ่งจากหลากหลายคอมมูนิตี้ แต่ยังได้ร่วมกิจกรรม Product Experience ทดลองรองเท้ารุ่นใหม่อย่าง Saucony Azura และ Endorphin Pro 5 ในสถานการณ์การวิ่งจริง เพื่อสัมผัส Performance ของรองเท้า พร้อมสร้างความเชื่อมั่นก่อนการตัดสินใจซื้อในอนาคต
Saucony Crossroad จึงเป็นมากกว่า Running Event แต่คือการสร้าง Running Culture Platform ที่เชื่อมต่อผู้คน Performance และ Lifestyle ของนักวิ่งในเมืองเข้าด้วยกัน พร้อมตอกย้ำแนวคิดของแบรนด์ Saucony “RUN AS ONE” ที่ไม่ใช่เพียงแค่คำพูด แต่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงบนถนนของกรุงเทพฯ ผ่านพลังของ Running Community
