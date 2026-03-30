เปิดประสบการณ์วันอีสเตอร์สุดพิเศษ ใจกลางสุขุมวิท

โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ ขอเชิญคุณและครอบครัวร่วมฉลองวันอีสเตอร์อย่างอบอุ่นและเต็มไปด้วยความสุข เพลิดเพลินกับบุฟเฟต์บรันช์ ระดับพรีเมียม ในวันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2569 ห้องอาหาร Seasonal Tastes ชั้น 7 จะเนรมิตบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองให้เต็มไปด้วยสีสัน เริ่มต้นวันหยุดสุดพิเศษด้วยกิจกรรม Easter Decorating Workshop ตั้งแต่เวลา 11.00 – 11.45 น. ให้คุณหนูๆ และครอบครัวได้ร่วมสนุกกับการตกแต่งและสร้างสรรค์ผลงานสุดน่ารัก เสริมสร้างช่วงเวลาแห่งความทรงจำร่วมกันอย่างมีความหมาย
ต่อเนื่องด้วยบุฟเฟต์มื้อกลางวัน ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพเยี่ยม ทั้งซีฟู้ดสดใหม่จากท้องทะเล สเตชันปิ้งย่างและเมนูอบระดับพรีเมียม ไฮไลต์ด้วยขาแกะอบสไตล์กรีกแท้ แฮมอบน้ำผึ้ง เนื้อสันนอกออสเตรเลีย กุ้งลายเสือ ล็อบสเตอร์ และปลาแซลมอนแอตแลนติก พร้อมมุมอาหารญี่ปุ่นที่พิถีพิถันทั้งซาชิมิ นิกิริ และมากิโรล รวมถึงเมนูยอดนิยมทั้งไทยและนานาชาติ ปิดท้ายด้วยขบวนของหวานธีมอีสเตอร์และไอศกรีม Häagen-Dazs ที่พร้อมเติมเต็มความสุขให้ทุกคนในครอบครัว
มื้อพิเศษนี้ออกแบบมาเพื่อครอบครัวโดยเฉพาะ ในราคาเพียง 2,236 บาทสุทธิ สำหรับผู้ใหญ่ 1 ท่าน พร้อมเด็กอายุไม่เกิน 10 ปี 1 ท่าน นับเป็นโอกาสสุดประทับใจในการใช้เวลาร่วมกันและเฉลิมฉลองเทศกาลอีสเตอร์ใจกลางย่านสุขุมวิท
วันที่: วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2569
กิจกรรม: 11.00 – 11.45 น.
บุฟเฟต์มื้อกลางวัน: 12.00 – 15.00 น.
