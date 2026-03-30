“CPF ผนึก นายอ้วนเย็นตาโฟ” ยกระดับสตรีทฟู้ดไทย สู่ผู้บริโภคทั่วประเทศ ด้วยนวัตกรรมอาหารพร้อมทาน

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF จับมือ นายอ้วนเย็นตาโฟ ร้านสตรีทฟู้ดระดับ Michelin Street Food เปิดตัว “บะหมี่ทรงเครื่องเย็นตาโฟแห้ง CP x นายอ้วนเย็นตาโฟ” นำเมนูระดับตำนานจากเสาชิงช้ามาพัฒนาเป็นอาหารพร้อมทาน เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ที่ต้องการทั้งความสะดวก คุณภาพ และประสบการณ์รสชาติที่เข้าถึงได้ในชีวิตประจำวัน
ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนกลยุทธ์การต่อยอด “Local to Mass” โดยผสานจุดแข็งของ CPF ในด้านนวัตกรรมอาหาร เทคโนโลยีการผลิต และเครือข่ายการจัดจำหน่ายทั่วประเทศ เข้ากับเอกลักษณ์รสชาติของผู้ประกอบการสตรีทฟู้ดไทยที่มีฐานผู้บริโภคแข็งแรง ผ่านการคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพ อาทิ เกี๊ยวกุ้ง CP และซอสสูตรต้นตำรับ พร้อมพัฒนาบรรจุภัณฑ์แบบ Frozen Concept ที่ช่วยคงคุณภาพและรสชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เมนูยอดนิยมสามารถขยายจาก “ร้านดังเฉพาะพื้นที่” สู่ “ผลิตภัณฑ์ที่พร้อมเข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้าง” อย่างแท้จริง
นางศุภรา ศรีบูรณ์ ผู้อำนวยการธุรกิจการค้าในประเทศ CPF กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่าง CPF และ นายอ้วนเย็นตาโฟครั้งนี้ เป็นการผสานจุดแข็งของแบรนด์อาหารชั้นนำกับผู้ประกอบการสตรีทฟู้ดไทย เพื่อยกระดับเมนูระดับตำนานให้เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายขึ้นทั่วประเทศ เรานำวัตถุดิบคุณภาพอย่างเกี๊ยวกุ้ง CP ผสานกับซอสสูตรต้นตำรับ พร้อมนวัตกรรมการผลิตและบรรจุภัณฑ์แบบ Frozen Concept ที่ช่วยคงรสชาติและคุณภาพอาหารให้ใกล้เคียงร้านต้นตำรับมากที่สุด ความร่วมมือนี้ไม่เพียงเพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภค แต่ยังเป็นการสนับสนุน SME ไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน
ด้าน นายศุภกิจ ตระกูลกิจเจริญ เจ้าของร้านนายอ้วนเย็นตาโฟ กล่าวว่า เป้าหมายของเราคือการทำให้เย็นตาโฟนายอ้วนเข้าถึงคนไทยให้ได้มากที่สุด การได้ร่วมมือกับ CPF ซึ่งมีศักยภาพด้านนวัตกรรมการผลิตและเครือข่ายการจัดจำหน่ายทั่วประเทศ ทำให้เราสามารถนำเมนูเย็นตาโฟระดับตำนานจากเสาชิงช้าไปสู่ผู้บริโภคได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น พร้อมคงรสชาติและเอกลักษณ์ของร้านไว้ได้อย่างครบถ้วน ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของสตรีทฟู้ดไทยในการขยายสู่ตลาดที่เข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้าง
ผลิตภัณฑ์ “บะหมี่ทรงเครื่องเย็นตาโฟแห้ง CP x นายอ้วนเย็นตาโฟ” วางจำหน่ายแล้วในราคา 69 บาท ที่ร้าน 7-Eleven โซนตู้แช่แข็ง ทุกสาขาทั่วประเทศ ตอกย้ำแนวคิดการนำอาหารคุณภาพจากต้นตำรับสู่ผู้บริโภคอย่างสะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ผู้บริโภคในชีวิตประจำวัน./