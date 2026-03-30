พรุ่งนี้ดีเซลขยับขึ้นอีก 1.80บาท/ลิตรทะลุ 40.74บสม กบน.ชดเชยเพิ่มส่งผลฐานะกองทุนฯติดลบ 4.2หมื่นล.

กบน.ชดเชยดีเซลเพิ่มขึ้นกว่า 2 บาท หลังราคาตลาดโลกพุ่งสูงขึ้นถึง 238 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล มีผลให้ราคาขายปลีกขยับตัวขึ้นอีก 1.80 บาทต่อลิตร จากราคาขายปลีกดีเซล 38.94 บาทต่อลิตร ปรับเป็น 40.74 บาทต่อลิตร มีผลตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป ด้านฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 29 มีนาคม 2569 ติดลบ 42,148 ล้านบาท
วันนี้ (30 มี.ค.2569) ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) มีมติปรับการชดเชยอัตราเงินกองทุนน้ำมันเพิ่มขึ้นเป็น 18.76 บาทหลังจากราคาตลาดโลกสูงถึง 238 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ส่งผลให้ราคาขายปลีกขยับตัวขึ้นอีก 1.80 บาทต่อลิตร
ทั้งนี้ กบน. ได้เห็นชอบให้เพิ่มการชดเชยน้ำมันดีเซล 2.09 บาทต่อลิตร จากเดิม 16.67 บาทต่อลิตร เป็น 18.76 บาทต่อลิตร ซึ่งจะส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลปรับขึ้น 1.80 บาท/ลิตร จากราคาขายปลีก 38.94 บาทต่อลิตร ปรับเป็น 40.74 บาทต่อลิตร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป
สาเหตุหลักของการปรับราคาครั้งนี้ มาจากสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกที่มีความผันผวนรุนแรงในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่าราคาน้ำมันดีเซล (Gas Oil) มีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด โดยวันที่ 27 มีนาคม 2569 ราคาปิดอยู่ที่ประมาณ 238 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล จากภาวะปกติก่อนเกิดสงครามราคาน้ำมันอยู่ที่ประมาณ 92-95 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล
ในสถานการณ์ที่ราคาน้ำมันตลาดโลกมีความผันผวนรุนแรง กบน. มีความจำเป็นที่จะต้องได้รับข้อมูลรอบด้าน ทั้งราคาตลาดโลก ราคาเพื่อนบ้าน ฐานะกองทุน ตลอดจนคำนึงถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจและภาระที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชน จึงทำให้ กบน. ต้องประชุมในช่วงหัวค่ำ ประมาณ 19.00-20.00น และสามารถประกาศอัตราการชดเชย ได้ในช่วงประมาณ 20.00-20.30น ของวัน
การเพิ่มการชดเชยในครั้งนี้ส่งผลให้กองทุนน้ำมันฯ มีรายจ่ายเพิ่มขึ้นประมาณวันละ 170 ล้านบาท จากเดิมที่มีรายจ่ายวันละ 1,335 ล้านบาท เป็นมีรายจ่ายวันละ 1,505 ล้านบท
สำหรับฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 29 มีนาคม 2569 ติดลบ 42,148 ล้านบาท แบ่งเป็นบัญชีน้ำมันติดลบ 4,833 ล้านบาท บัญชี LPG ติดลบ 37,315 ล้านบาท