ขสมก.-ปตท.หารือด่วน จัดสรรน้ำมันดีเซล-NGV รับวิกฤตพลังงาน ไม่กระทบบริการประชาชน

ขสมก.-ปตท.หารือเร่งด่วน การันตี ปริมาณน้ำมันเติมรถเมล์กว่า 2,000 คัน ไม่มีปัญหา และร่วมกันกำหนดแนวทางบริหารจัดการเชื้อเพลิง ทั้งดีเซลและ NGV ยืนยันความพร้อม ท่ามกลางวิกฤตราคาพลังงานโลก มั่นใจไม่กระทบการให้บริการประชาชน
นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ความผันผวนของราคาพลังงานโลกที่ส่งผลให้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆ ขยับตัวสูงขึ้น ซึ่งขสมก.มีมีรถโดยสารประจำการที่ใช้เชื้อเพลิง 2 ประเภทหลัก ได้แก่ รถโดยสารที่ใช้น้ำมันดีเซล จำนวน 2,074 คัน และ รถโดยสารที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 800 คัน ดังนั้นเพื่อ ให้กับประชาชนมั่นใจว่า ขสมก. จะสามารถให้บริการประชาชนทุกเส้นทางอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงได้ประชุมหารือเร่งด่วนร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อกำหนดมาตรการต่างๆ ในการจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงให้เพียงพอ โดยมีแผนการสั่งซื้อเชื้อเพลิงที่สอดคล้องกับความต้องการจริงรายเดือน เพื่อป้องกันปัญหาการขาดแคลนเชื้อเพลิงในทุกเขตการเดินรถ และไม่เกิดการกักตุนเกินความจำเป็น ซึ่งจะช่วยให้ภาครัฐสามารถบริหารจัดการเชื้อเพลิงสู่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทางหนึ่ง
ทั้งนี้ ขสมก. จะเร่งแผนการนำรถเมล์ไฟฟ้า (EV) 1,520 คัน มาให้บริการภายในปี 2570 เพื่อมุ่งสู่การใช้พลังงานสะอาดในระบบขนส่งสาธารณะอย่างเต็มรูปแบบ และเพื่อรองรับประชาชนที่จะมาใช้บริการรถโดยสารสาธารณะทั้งเขตกรุงเทพและปริมณฑลมากขึ้น ช่วยประหยัดการใช้พลังงานตามนโยบายของรัฐบาล
ด้าน นายมนตรี ศิลปอาชา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความร่วมมือกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้น ปตท. ระบุว่า ปตท. ให้ความสำคัญกับการรักษาเสถียรภาพของระบบขนส่งสาธารณะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการให้บริการประชาชน โดยที่ผ่านมาได้มีการอัปเดตทิศทางราคา และสถานการณ์โลกให้ ขสมก. ทราบอย่างต่อเนื่อง พร้อมตรวจสอบระบบท่อส่งน้ำมันและสถานีเติมเชื้อเพลิง ให้มีความพร้อมสูงสุด เพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่ารถโดยสาร ขสมก. จะมีเชื้อเพลิงเพียงพอต่อการให้บริการทุกเที่ยววิ่ง”
การประชุมดังกล่าวยังได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางสนับสนุนเพิ่มเติม เช่น การพิจารณาโครงสร้างราคาพิเศษ สนับสนุนการใช้ B20 ซึ่งมีราคาถูกกว่าดีเซลทั่วไป รวมถึงการเตรียมแผนจัดซื้อเชื้อเพลิงล่วงหน้า เพื่อบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลก นอกจากนี้ ขสมก. ยังได้ดำเนินการประหยัดพลังงานภายในองค์กรและการปรับปรุงประสิทธิภาพการเดินรถ NGV เพื่อลดการพึ่งพาน้ำมันดีเซลในช่วงที่ราคาผันผวน